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絶対に勝ってやる！ マカオGP優勝の中村紀庵ベルタが明かす思い「1月からずっとこのことを考えていた」

2026年のマカオGPを制した中村紀庵ベルタは、前年のF4レースの雪辱を果たすべく、強い気持ちをもってレースに臨んでいたという。

Stephen Lickorish

公開日時: 2026/11/26 10:24

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写真：: Macau Grand Prix Organizing Committee

先日開催されたマカオGPの各レースをひと言で表すなら、おそらく「クレイジー」という言葉に尽きるだろう。FIA GTワールドカップの首位争いでの物議を醸す接触から、F4レースでの10台が絡む多重クラッシュ、そしてフォーミュラ・リージョナルマシンによる見応えあるマカオGP本戦まで、話題に事欠かない週末となった。

その中でマカオのメインレースを制したのが、SJMセオドール・レーシングの中村紀庵ベルタだった。日本人の母とスロバキア人の父を持ち、幼少期を日本で過ごした中村。ウイリアムズの育成ドライバーでもある彼は、日本をルーツに持つドライバーとしては、2001年の佐藤琢磨、2008年の国本京佑以来の勝利を飾った。

中村は昨年、マカオのF4レースに出走。予選2番手で期待されたが、予選レースのオープニングラップでクラッシュを喫し、決勝レースでも完走を逃すなど、ほろ苦い記憶となった。

「ここに戻ってきたいという気持ちがありましたし、このレースで絶対に勝ちたいと思っていました。今年1月の（フォーミュラ・リージョナルの）中東選手権の開幕戦から、ずっとこのことを考えていたんです」

中村はそう語る。

「前回の教訓から学びました」

実際、フォーミュラ・リージョナルでのグランプリレースに舞台を移した今年は、同じようなミスを犯すことはなかった。

中村は予選で5番手、予選レースでは6位にとどまった。LN4が運営するセオドールはピットレーンの最も奥に位置していたため、赤旗が5度も提示された波乱の予選で、十分な走行機会を確保できなかったことが響いた。

しかし決勝では、波乱のオープニングラップを無事に切り抜けて2番手に浮上。レース中盤には、トップを走るエンツォ・デリーニ（KCMG）に対してプレッシャーをかけ続け、残り6周のリスボア進入でダスティなイン側へと追いやられたデリーニはついにウォールの餌食となった。これにより、中村は後続に大きな差をつけて優勝を飾った。

チーム代表のレネ・ロジンは、中村の走りを次のように評価した。

「正直なところ、彼はやるべきことをやり遂げた。スタートでトラブルを避け、うまくレースを組み立て、前を走るドライバーたちにプレッシャーをかけた」

「それが彼の見事な勝利に繋がった。マカオでは運も味方につけなければいけないが、今回はそこも彼にとって良い方向に転んだ」

「昨年、我々がプレマを率いていた時は、トップを走っていたフレディ（スレイター）がクラッシュするなど、少し不運な展開だった。今年は運が我々に味方したということだ」

とはいえ、中村が昨年の経験から確実に学び、自らの力で勝利をもぎ取ったのは間違いないだろう。

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