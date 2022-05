佐藤琢磨、一時4番手浮上も不運……しかし今季最高7位で「インディ500に向け弾みつけられた」｜インディカー第5戦

Listen to this article

Listen to this article

インディアナポリス・モータースピードウェイのロードコースで行なわれたインディカー・シリーズ第5戦。デイル・コイン・レーシング with リック・ウェア・レーシングの佐藤琢磨は、13番グリッドから7位でフィニッシュした。

今季最高の7位に入った佐藤だが、レース序盤はトップ争いに加わる勢いを見せていた。ダンプコンディションでスタートしたレースにおいて、佐藤は2周でピットに向かい、ドライタイヤに交換。ライバルよりも早い判断が功を奏し、21周にリスタートを迎えた時には4番手までポジションを上げていた。

しかし、42周目のリスタートの際に不運が襲う。佐藤はこの時7番手を走行し、実質的な優勝争いを繰り広げるコルトン・ハータ(アンドレッティ・オートスポート)、フェリックス・ローゼンクヴィスト、パトリシオ・オワード(共にアロー・マクラーレンSP)らのすぐ後ろにつけていた。しかし、ターン1でオワードがスピン、それを避けるためにイン側の芝生に逃げた佐藤はスピンを喫してしまった。

Takuma Sato, Dale Coyne Racing with RWR Honda spins after avoiding Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet and Felix Rosenqvist, Arrow McLaren SP Chevrolet crash

