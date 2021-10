ヒュルケンベルグ、視線はF1からインディカーへ「F1という名の列車はもう出発してしまった」

ジュニアカテゴリーでの圧倒的な成績を携え2010年にF1へ昇格したニコ・ヒュルケンベルグのキャリアは不運の連続であったと言えよう。2019年を最後にレギュラードライバーのシートを失った彼は今、アメリカに視線を向けている。インディカーでの初テストに際し、これまでのキャリアを振り返り、未来の展望について語った。

F1からインディカーへと活躍の舞台を移した直近のドライバーと言えば、ロマン・グロージャンが挙げられる。2020年までハースで不遇のシーズンを過ごしたグロージャンは、2021年からデイル・コイン・レーシングでインディカーデビュー。ルーキーイヤーからポールポジション1回、表彰台3回と速さを見せ、来季からは名門アンドレッティ・オートスポートへの移籍が決まった。

ヒュルケンベルグは、グロージャンと同じ「F1からインディカーへ」というルートを辿るのだろうか。

月曜日、バーバー・モータースポーツパークで行なわれるドライバー評価テストにアロー・マクラーレンSPから参加したヒュルケンベルグは、新天地での第一歩を踏み出した。

現時点では、このテストの目的はヒュルケンベルグがインディカーを体験し今後の参戦に向けた判断材料にすることであった。

しかし、アロー・マクラーレンSPからテストを行なうことは大きなチャンスでもある。というのも、現在2台体制のチームは来季から3台体制へ拡充することを検討しており、レギュラードライバーであるパトリシオ・オワードとフェリックス・ローゼンクヴィストと共に、パートタイマーとしてヒュルケンベルグを走らせる可能性があるのだ。

ヒュルケンベルグのテストが成功に終わり、チームの商業的かつ輸送能力的にも3台目のエントリーが理にかなっていれば、両者にとって大きなチャンスとなる。

仮にヒュルケンベルグがアロー・マクラーレンSP入りを果たせば、2021年シーズンでオワードが2勝を挙げドライバーズランキングで3位になったように、F1では手にできなかった表彰台や勝利、そしてシリーズタイトル獲得が目指せるマシンを彼は手に入れることになる。

そしてチーム側としても、ユーロF3やGP2(現FIA F2)などF1までのジュニアカテゴリーで他を圧倒したドライバーを獲得することになる。ウイリアムズからのF1昇格後、フォースインディア(現アストンマーチン)やザウバー(現アルファロメオ)、ルノー(現アルピーヌ)を渡り歩いたヒュルケンベルグは、ポールポジション1回とファステストラップ2回を記録。10年というF1キャリアの中で、ヒュルケンベルグはリードラップの経験もあるが、F1で真に競争力のあるマシンに恵まれる機会はなかった。

一方、ポルシェからスポット参戦した2015年のル・マン24時間レースでは『919ハイブリッド』を駆り総合優勝。その多才ぶりを存分に発揮した。

Photo by: Eric Gilbert