ディクソン、圧巻の開幕連勝。佐藤琢磨10位：インディカー第2戦GP・オブ・インディ
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2020/07/04 18:13
インディカー・シリーズの第2戦グランプリ・オブ・インディが行なわれ、チップ・ガナッシのスコット・ディクソンが優勝。開幕2連勝を達成した。佐藤琢磨は10位だった。
インディカー・シリーズの第2戦グランプリ・オブ・インディがインディアナポリス・モータースピードウェイのロードコースで行なわれ、スコット・ディクソン（チップ・ガナッシ）が優勝を果たした。
ディクソンは開幕戦に続き連勝ということになり、幸先の良いシーズンスタートを切ることになった。
2位にはグラハム・レイホール（レイホール・レターマン・ラニガン）、3位にはシモン・パジェノーが入った。
17番グリッドからスタートした佐藤琢磨（レイホール・レターマン・ラニガン）は、決勝では順位を上げ、10位でフィニッシュした。
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|順位
|ドライバー
|チーム
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|Mph
|ポイント
|1
|スコット ディクソン
|Chip Ganassi Racing
|80
|1:41'59.323
|114.789
|2
|グラハム レイホール
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|80
|1:42'19.270
|19.946
|19.946
|114.416
|3
|シモン パジェノー
|Team Penske
|80
|1:42'19.887
|20.564
|0.617
|114.405
|4
|Colton Herta
|Andretti Harding Steinbrenner Autosport
|80
|1:42'24.411
|25.088
|4.524
|114.320
|5
|Rinus van Kalmthout
|Ed Carpenter Racing
|80
|1:42'24.959
|25.636
|0.547
|114.310
|6
|マーカス エリクソン
|Chip Ganassi Racing
|80
|1:42'25.036
|25.713
|0.077
|114.309
|7
|ジョセフ ニューガーデン
|Team Penske
|80
|1:42'31.220
|31.897
|6.184
|114.194
|8
|パトリシオ オワード
|Arrow McLaren SP
|80
|1:42'33.159
|33.836
|1.939
|114.158
|9
|サンティノ フェルッチ
|Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan
|80
|1:42'42.370
|43.046
|9.210
|113.987
|10
|佐藤 琢磨
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|80
|1:42'44.214
|44.891
|1.844
|113.953
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