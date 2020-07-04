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IndyCar / グランプリ・オブ・インディアナポリス / レースレポート

ディクソン、圧巻の開幕連勝。佐藤琢磨10位：インディカー第2戦GP・オブ・インディ

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ディクソン、圧巻の開幕連勝。佐藤琢磨10位：インディカー第2戦GP・オブ・インディ
2020/07/04 18:13

インディカー・シリーズの第2戦グランプリ・オブ・インディが行なわれ、チップ・ガナッシのスコット・ディクソンが優勝。開幕2連勝を達成した。佐藤琢磨は10位だった。

 

　インディカー・シリーズの第2戦グランプリ・オブ・インディがインディアナポリス・モータースピードウェイのロードコースで行なわれ、スコット・ディクソン（チップ・ガナッシ）が優勝を果たした。

　ディクソンは開幕戦に続き連勝ということになり、幸先の良いシーズンスタートを切ることになった。

　2位にはグラハム・レイホール（レイホール・レターマン・ラニガン）、3位にはシモン・パジェノーが入った。

　17番グリッドからスタートした佐藤琢磨（レイホール・レターマン・ラニガン）は、決勝では順位を上げ、10位でフィニッシュした。

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順位 ドライバー チーム 周回数 タイム 前車との差 Mph ポイント
1 New Zealand スコット ディクソン United States Chip Ganassi Racing 80 1:41'59.323     114.789  
2 United States グラハム レイホール United States Rahal Letterman Lanigan Racing 80 1:42'19.270 19.946 19.946 114.416  
3 France シモン パジェノー United States Team Penske 80 1:42'19.887 20.564 0.617 114.405  
4 United States Colton Herta Andretti Harding Steinbrenner Autosport 80 1:42'24.411 25.088 4.524 114.320  
5 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 80 1:42'24.959 25.636 0.547 114.310  
6 Sweden マーカス エリクソン United States Chip Ganassi Racing 80 1:42'25.036 25.713 0.077 114.309  
7 United States ジョセフ ニューガーデン United States Team Penske 80 1:42'31.220 31.897 6.184 114.194  
8 Mexico パトリシオ オワード Arrow McLaren SP 80 1:42'33.159 33.836 1.939 114.158  
9 United States サンティノ フェルッチ Dale Coyne Racing with Vasser Sullivan 80 1:42'42.370 43.046 9.210 113.987  
10 Japan 佐藤 琢磨 United States Rahal Letterman Lanigan Racing 80 1:42'44.214 44.891 1.844 113.953  
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