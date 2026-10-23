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バルセロナでのインディカーレースが正式に決定。2007年以来初のヨーロッパでのインディカー開催に

インディカー・シリーズは、2027年からスペインのバルセロナ-カタルニア・サーキットでレースを開催することを正式に発表した。開催日は7月18日となる。

編集: 2026/10/23 16:00

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Circuit de Barcelona-Catalunya overview

写真：: Ferrari

インディカー・シリーズは金曜日、2027年の7月18日（日）に、スペインのバルセロナ-カタルニア・サーキットでレースを開催することを正式に発表した。レースの名称はインディカー・バルセロナ・グランプリである。

スペインでインディカーのレースはこれは初。またヨーロッパでは2007年のオランダ（TTアッセン）以来、北米以外では2013年のブラジル（サンパウロ市街地）以来ということになる。

また2026年を含め5回のインディカー王者に輝いたアレックス・パロウはスペインのバルセロナ出身。つまり地元凱旋レースということになる。

「今日は、モータースポーツ界にとって記念すべき日だ」

ペンスキー・エンターテインメント社の社長兼CEOのマーク・マイルズは、インディカー・バルセロナ・グランプリの開催決定に際し、そうコメントを寄せた。

「ホイール・トゥ・ホイールの非常に激しい戦いとなるレースを、ヨーロッパで開催できることを大変嬉しく思う。また、アレックス・パロウの故郷でインディカーを披露できることを、心から喜んでいる。我々は長年にわたって、アレックスの卓越したスキルと才能を目の当たりにしてきた。スペインのファンが彼のレースを生で観戦したいと熱望していたことも承知している」

「バルセロナという歴史的で息を呑むほど美しい国際的な都市を背景に、世界で最も有名なモータースポーツ・サーキットのひとつで、NTTインディカー・シリーズが開催するのを見るのが待ちきれない」

地元でのレースが開催されることになったパロウも、喜びを語った。

「インディカー初のバルセロナでのレースに参加できることをとても嬉しく思っている」

「地元バルセロナでレースができることは、言葉では表せないほど大きな意味がある。ファンの皆さんもきっと喜んでくれると思うし、素晴らしいレースをお見せできると確信している」

なおバルセロナ-カタルニア・サーキットは、F1の開催権を2026年限りで失った。今後も世界レベルのレースを開催し続けるという意味では、このインディカーの開催決定は、サーキットにとっても大いに意味のあることとなる。

「インディカーの開催は、バルセロナ-カタルニア・サーキットにとって大きな節目であり、刺激的な挑戦だ」

フィラ・デ・バルセロナおよびフィラ・サーキットの会長であるポー・レラ氏はそう語った。

「世界のモータースポーツ界で最も権威があり、最も華やかな選手権のひとつを我々のサーキットに誘致することで、国際的な地位を強化し、新たな観客や市場とのつながりを築き、世界レベルのイベントを通じてサーキットの活動を多様化するという我々の戦略を、さらに推進することができる」

「我々はインディカー・バルセロナ・グランプリを、今後何年にもわたって国際レースカレンダーにおけるベンチマークとなるイベントにするという長期的なビジョンを持って取り組んでいる」

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