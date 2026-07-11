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IndyCar

インディカー・シリーズ専用ゲームタイトルが久々登場！　iRacing開発で2027年初頭発売……PS5、Xbox、PCに対応

インディカー・シリーズを題材にしたゲームソフト『IndyCar Racing The Game』が2027年初頭に発売される。

Joey Barnes
Joey Barnes
公開日時:
INDYCAR The Game 1

IndyCar Racing The Game screenshot. Photo: IndyCar/iRacing

写真：: IndyCar Series

　インディカーとiRacingは、インディカー・シリーズのゲームタイトル『IndyCar Racing The Game』の発売を正式発表した。

　モータースポーツ関連のシミュレーションソフトの開発で知られるiRacing Studiosが手掛ける同タイトルは2027年の初頭、第111回インディアナポリス500に先駆けて発売される予定だ。インディカーを専門としたビデオゲームは20年以上リリースされておらず、ファンにとっては待望の新作となる。

　本作は、インディカー・シリーズが誇る圧倒的なスピード、精密なマシンコントロール、そしてドラマあふれるレースを、新たな世代のファンやゲーマーに届けることを目指しており、iRacing Studiosが培ってきたリアルなモータースポーツシミュレーション技術を活用し、比類なきオープンホイールレース体験を提供するという。

　プレイヤーたちは、インディ500の舞台であるインディアナポリス・モータースピードウェイはもちろんのこと、オーバルコースに限らずロードコース、ストリートコースも楽しむことができる。

　インディカーのマーケティング最高責任者であるアレックス・ダムロンは次のようにコメントした。

「インディカーは、世界で最も競争が激しく、アクション満載なレースを展開するカテゴリーだ。驚異的なスピードと難易度の高いレイアウトが、あらゆるコーナーでドライバーに挑戦を突きつける」

「新しいビデオゲームでは、そのエネルギーとドラマを極めてリアルに再現し、新しい世代のゲーマーへ我々のシリーズの魅力を届ける。レースシミュレーションの最高峰であるiRacingとパートナーを組むことで、ゲームの歴史における特別な新章になると確信している。ファンの皆さんがハンドルを握る日を楽しみにしている」

　またiRacingの社長であるトニー・ガードナーはこう語っている。

「このプロジェクトは、我々のチームが長年情熱を注いできたものだ」

「コンソール（家庭用ゲーム機）とPC向けに、本格的で没入感のあるレース体験に関するすべてのノウハウを注ぎ込み、インディカーの名にふさわしい作品を作り上げている。2027年が待ちきれない」

　『IndyCar Racing The Game』は、PlayStation 5、Xbox Series X|S、そしてSteam（PC）向けに発売される。ゲームの詳細な機能やゲームモード、対応言語や予約情報などについては、今後数ヵ月以内に発表されることになりそうだ。最新情報は公式サイトにて公開される。

 

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