元レーシングドライバーのアルド・アンドレッティが亡くなったことが分かった。享年80歳だった。アルド・アンドレッティは、アメリカの伝説的ドライバーであるマリオ・アンドレッティの双子の兄弟。アルド・アンドレッティ死去のニュースは、マリオ・アンドレッティがSNSにて発信した。

「私の愛する双子の兄弟であり、悪友であり、人生の信頼できる友人でもあるアルド・アンドレッティが、昨夜天国に導かれた。私の半分は、彼と共に無くなってしまった。多くを語ることはできない。私は心の奥底で動揺している」

アルドとマリオのアンドレッティ兄弟は、レースに魅了され、揃ってキャリアをスタートさせた。しかしアルド・アンドレッティは1959年に大事故に見舞われ、生死を彷徨う大怪我を負った。なんとか回復し、翌年復帰を果たしたものの再び事故に見舞われてしまい、そのキャリアはここで潰えることになった。

しかしレーシングドライバーとしての一線を退いた後も、兄マリオ・アンドレッティの活動をサポート。また5人の子供を授かり、そのうちアダムとジョンはレーシングドライバーとなった。ジョンは2020年の1月に病気により死去したものの、アルド・アンドレッティはその後もサーキットを訪れ、マリオ・アンドレッティの息子であるマイケルや、さらにその息子であるマルコの活動も支えた。

マルコ・アンドレッティも自身のツイッターで、次のように語っている。

「合掌、アルドおじさん。彼は僕が今まで出会った中で、最もタフなひとりだった。彼が不満を言うのを聞いたことがないし、その性格はジョンに受け継がれた。いつもポジティブで明るく、そして我々アンドレッティ家の素晴らしい側面を育ててくれた」

アンドレッティ・オートスポートも、声明を発表した。

「アルド・アンドレッティが水曜日の夜、インディアナ州インディアナポリスで人生を終えたことを、深い哀悼の意を込めてお伝えする。アルドは1940年2月28日に生まれ、深い愛に包まれて亡くなった」

「イタリアのモントーナで生まれたアルドと彼の家族は、1955年にアメリカに移住し、彼と彼の双子の兄弟であるマリオは、歴史上最大とも言えるレース界の王朝を築いた。アルドの人生はマリオとは異なる方向を向いていたが、レースへの情熱を共有し、真の自動車愛好家であり、そして起業家であった。彼はまた家族のキャリアをサポートし、サーキットでその姿がしばしば見かけられた」

「アルドにとって最も大切なのは家族だった。彼はその人生を、妻であり高校生時代からの恋人であるコーキーと、彼らの5人の子供、キャロライン、マーク、ジョン、メアリー・ジョー、アダムと共に過ごすことに、大きな誇りを感じていた」

Mario and Aldo Andretti at Indy in 1965, the year in which Mario won Rookie of the Year and finished third.