本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

ミック・シューマッハー、初のオーバルテスト終え笑顔「早い段階で限界を見つけられた」

IndyCar
IndyCar
ミック・シューマッハー、初のオーバルテスト終え笑顔「早い段階で限界を見つけられた」

GT300前年王者LEON RACING、蒲生＆菅波コンビを継続し連覇目指す。カーナンバーも『65』継続

スーパーGT
スーパーGT
GT300前年王者LEON RACING、蒲生＆菅波コンビを継続し連覇目指す。カーナンバーも『65』継続

「退路を断つ覚悟で挑みます」HOPPY team TSUCHIYA、2026年スーパーGT参戦体制を発表。有望株の洞地遼大が新加入

スーパーGT
スーパーGT
「退路を断つ覚悟で挑みます」HOPPY team TSUCHIYA、2026年スーパーGT参戦体制を発表。有望株の洞地遼大が新加入

美容ブランド『ReFa』がモータースポーツに参入！　AIWINとのタッグでKYOJO CUPにエントリー……ドライバーは三浦愛、白石いつも

KYOJO CUP
KYOJO CUP
美容ブランド『ReFa』がモータースポーツに参入！　AIWINとのタッグでKYOJO CUPにエントリー……ドライバーは三浦愛、白石いつも

元レッドブル代表のホーナー、F1復帰のウワサに反応「戻って来るのは勝利を目指す、適切な機会が訪れた場合だけだ」

F1
F1
Williams launch
元レッドブル代表のホーナー、F1復帰のウワサに反応「戻って来るのは勝利を目指す、適切な機会が訪れた場合だけだ」

ビニャーレス、今季のモチベは”16才”のあの頃クラスに高まる。ロレンソ式特訓で「テクニックも成長」

MotoGP
MotoGP
ビニャーレス、今季のモチベは”16才”のあの頃クラスに高まる。ロレンソ式特訓で「テクニックも成長」

すっごく過激と評判のアストンマーティン・ホンダAMR26……しかしニューウェイは平然「我々が正しいと思う方向性を追求してきただけ」

F1
F1
Barcelona-Catalunya Pre-Season Testing
すっごく過激と評判のアストンマーティン・ホンダAMR26……しかしニューウェイは平然「我々が正しいと思う方向性を追求してきただけ」

ウイリアムズの新車FW48、ついにコースデビュー！　シルバーストンでシェイクダウン実施

F1
F1
Williams launch
ウイリアムズの新車FW48、ついにコースデビュー！　シルバーストンでシェイクダウン実施
IndyCar

ミック・シューマッハー、初のオーバルテスト終え笑顔「早い段階で限界を見つけられた」

今季からインディカーに挑戦するミック・シューマッハーは、初めてのオーバルテストを完了し、満面の笑みを浮かべた。

Joey Barnes
Joey Barnes
公開日時:
優先ソースとして追加する
Mick Schumacher Oval Test at Homestead-Miami Speedway - Wednesday_ February 4_ 2026_Ref Image Without Watermark_m145036

Mick Schumacher Oval Test at Homestead-Miami Speedway - Wednesday_ February 4_ 2026_Ref Image Without Watermark_m145036

写真：: Penske Entertainment

　ミック・シューマッハーは今季、レイホール・レターマン・ラニガン・レーシング（RLL）からインディカーに挑戦。マイアミで初のオーバルテストを行なったが、良い感触を掴んだようだ。

　26歳のシューマッハーは、2022年限りでハースF1のシートを失った後、2シーズンにわたりWEC（世界耐久選手権）のハイパーカークラスにアルピーヌから参戦。計3度の表彰台を獲得した。

　2026年からは新たにインディカーに挑戦するシューマッハーにとって、オーバルコースでの走行は新たな挑戦だが、水曜日にホームステッド・マイアミ・スピードウェイで行われたプライベートテストを終えたシューマッハーの顔には笑みが浮かんでいた。

　真っ黒な47号車を駆り、97周を走行したシューマッハー。シェイクダウンを担当したチームメイトのグレアム・レイホールからマシンを引き継ぎ、ドライバーコーチのライアン・ブリスコーのサポートも受けながら、1.5マイル（約2.4km）のオーバルコースへの順応を進めた。

　走行の合間にSNSに投稿された短い動画の中で、「これまでのところ順調で、多くの周回を完了した」と語った。

　セットアップを変更し、マシンを改善しながらの走行で「リストにあるいくつかの項目を達成すること」が目標だと語ったシューマッハー。動画を締めくくった楽しいという言葉通り、その後も順調にテストを進めた。

 

　タイヤのデグラデーションが通常より激しく、チームはタイヤ全セットを使い切って早めに走行を終了することになったものの、シューマッハーはすぐに限界を見つけることができたと振り返った。

「かなり早い段階で限界を見つけられた」

　シューマッハーはそうmotorsport.comに語った。

「車高がかなり高かったため、マシンはかなり揺れ動いていた。リヤがかなりルーズ（オーバーステア）だったんだ。そして変更を加えていくうちに、少しずつプッシュ（アンダーステア）が強くなっていった」

「全体的に見て両極端の状態を体験できた。望み通りだ。アンダーステア​​、ヘビーアンダーステア​​、そしてリヤがかなりルーズなときもあって、その瞬間にマシンがどんな挙動になるかを体験できたのは、僕にとって素晴らしいことだった」

「以前よりもはるかに自信を持って快適に運転できるだろう。アンダーステアに対して全体的に慣れ親しんだことで、ドライビング時の安心感と安全性が高まった。今は、自分がどんな状態で運転できるか、どうすれば快適か、そしてマシンで好みのセッティングは何かを見極める必要がある」

「今日は本当に多くの収穫があったと思う。通常のレーストラックとの最大の違いは、間違いなくブレーキをかけずにコーナーに進入することだ。僕にとっては、まずそこに慣れる必要があった」

「アクセルから足を離さずにコーナーに突っ込めるという感覚は、もちろん僕にとって全く新しいものだったけど、比較的早く慣れて、大きな問題はなかった」

Mick Schumacher Oval Test at Homestead-Miami Speedway - Wednesday_ February 4_ 2026

Mick Schumacher Oval Test at Homestead-Miami Speedway - Wednesday_ February 4_ 2026

Photo by: Penske Entertainment

　シューマッハーがこれまでF1やWECで経験したことのないユニークなコックピットツールのひとつが、ウェイトジャッカーだった。これは右リヤサスペンションに装着されたモノで、油圧を利用してダンパーユニットの長さを変化させることで、左リヤの車高を調整するツールだ。これにより、タイヤにかかる重量配分を変更し、燃料量や路面状況の変化に応じて調整ができる。

「ウェイトジャッカー自体は、とても興味深いと感じた」

「これは僕たちにとって素晴らしいツールだと思うし、使うのも楽しい。かなり自由に触ることができて、例えば特定の設定にしたときと、右から左へ設定に戻したときの違いを体感できた。とても良かった」

「そうだね、レースのトラフィックに対応する時や単独走行時にも、ステアリング操作と組み合わせて非常に効果的に活用できると思う」

　初のオーバルテストに備え、ブリスコーは火曜日にミニバンでシューマッハーをバンク角度18～20度の可変バンクを持つトラックに連れ出し、知恵を授けた。レイホールらから助言や指導を受けることはできたが、彼が落ち着くのに最も役立ったのは、皆が忍耐強い姿勢を示したことだった。

「彼らが僕に言ったのは、『俺たちは何かを証明しに来たわけじゃない、ただ学ぶためにここにいるんだ』ってことだった」とシューマッハーは語った。

「その言葉は本当に心に響いた。だって、まさに僕が取りたかった姿勢だったからね。チームに正式に合流した初日って、つい何かもっとやらなきゃって思っちゃうんだよね」

「でも『いや、実は僕たちは学ぶためにここにいるんだ。正しいことをするためにここにいるんだ』って考えに戻って、慎重にアプローチする姿勢が本当に役立った。それで今日はプレッシャーを感じずに、自分のペースで全てをこなそうと思えたんだ。それがすごく良かったよ」

「ライアンはその点で本当に頼りになる。グレアムもそうだ。でも何よりも、チーム全体が『一緒に取り組んでいる』『焦らずに時間をかけている』という感覚を与えてくれた」

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 初オーバルテスト控えたミック・シューマッハー、インディカーへの適応は「すごく大変。フィートとかヤードを使うんだ」
More from
Joey Barnes

初オーバルテスト控えたミック・シューマッハー、インディカーへの適応は「すごく大変。フィートとかヤードを使うんだ」

IndyCar
IndyCar
初オーバルテスト控えたミック・シューマッハー、インディカーへの適応は「すごく大変。フィートとかヤードを使うんだ」

アレックス・パロウ、マクラーレンに18億円の支払いを命じられる！　契約破棄巡る裁判で判決

IndyCar
IndyCar
アレックス・パロウ、マクラーレンに18億円の支払いを命じられる！　契約破棄巡る裁判で判決

F1計画はキャデラック主導で始動……変革期アンドレッティ・グローバルの今後はどうなる？　インディカーでは悲願の王座狙う

IndyCar
IndyCar
F1計画はキャデラック主導で始動……変革期アンドレッティ・グローバルの今後はどうなる？　インディカーでは悲願の王座狙う
More from
グラハム レイホール

佐藤琢磨、9番手で予選2日目に駒を進める！　最速はパロウ｜第109回インディ500予選

IndyCar
IndyCar
第109回インディ500
佐藤琢磨、9番手で予選2日目に駒を進める！　最速はパロウ｜第109回インディ500予選

ルンガー、インディカーでのデビューレースは12位に終わるも満足「とてつもない経験だった」

IndyCar
IndyCar
Grand Prix of Indianapolis Race 2
ルンガー、インディカーでのデビューレースは12位に終わるも満足「とてつもない経験だった」

【インディカー】ハミルトンの”インディ軽視”発言に反論相次ぐ

IndyCar
IndyCar
【インディカー】ハミルトンの”インディ軽視”発言に反論相次ぐ
More from
Rahal Letterman Lanigan Racing

インディ500決勝前半を支配した佐藤琢磨、痛恨のピットミスで同レース3勝目逃す「自分のミスだった」

IndyCar
IndyCar
第109回インディ500
インディ500決勝前半を支配した佐藤琢磨、痛恨のピットミスで同レース3勝目逃す「自分のミスだった」

佐藤琢磨、インディ500予選で2番手！　自身通算3勝目へ好位置確保「本当はPPと言いたかったけど、嬉しい。決勝に向け気を引き締めます」

IndyCar
IndyCar
第109回インディ500
佐藤琢磨、インディ500予選で2番手！　自身通算3勝目へ好位置確保「本当はPPと言いたかったけど、嬉しい。決勝に向け気を引き締めます」

佐藤琢磨、インディカーを目指す”日本人”ドライバーの登場を期待「若手にとってチャンスはゼロじゃない。食らいついてきてほしい」

IndyCar
IndyCar
佐藤琢磨、インディカーを目指す”日本人”ドライバーの登場を期待「若手にとってチャンスはゼロじゃない。食らいついてきてほしい」

最新ニュース

ミック・シューマッハー、初のオーバルテスト終え笑顔「早い段階で限界を見つけられた」

IndyCar
Indy IndyCar
ミック・シューマッハー、初のオーバルテスト終え笑顔「早い段階で限界を見つけられた」

GT300前年王者LEON RACING、蒲生＆菅波コンビを継続し連覇目指す。カーナンバーも『65』継続

スーパーGT
SGT スーパーGT
GT300前年王者LEON RACING、蒲生＆菅波コンビを継続し連覇目指す。カーナンバーも『65』継続

「退路を断つ覚悟で挑みます」HOPPY team TSUCHIYA、2026年スーパーGT参戦体制を発表。有望株の洞地遼大が新加入

スーパーGT
SGT スーパーGT
「退路を断つ覚悟で挑みます」HOPPY team TSUCHIYA、2026年スーパーGT参戦体制を発表。有望株の洞地遼大が新加入

美容ブランド『ReFa』がモータースポーツに参入！　AIWINとのタッグでKYOJO CUPにエントリー……ドライバーは三浦愛、白石いつも

KYOJO CUP
KJC KYOJO CUP
美容ブランド『ReFa』がモータースポーツに参入！　AIWINとのタッグでKYOJO CUPにエントリー……ドライバーは三浦愛、白石いつも