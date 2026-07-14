トランプ米大統領、首都ワシントンD.C.でのインディカー開催をPR「普段ここをこんなスピードで走ったら終身刑かもしれないが……」

今季のインディカー・シリーズでは、8月にアメリカの首都ワシントンD.C.の市街地を舞台にしたレースが行なわれる。開催まで1ヵ月強に迫る中、ドナルド・トランプ大統領がドライバーらをホワイトハウスに招いた。

『フリーダム250グランプリ』と題され、シリーズ第15戦として開催されるこのレースは、アメリカの中枢都市であるワシントンD.C.のまさにど真ん中を舞台としている。同国を象徴する広大な国立公園、ナショナル・モールを取り囲むようなレイアウトとなっており、米国議会とホワイトハウスを結ぶペンシルベニア大通りもストレートのひとつとして使われている。全長1.66マイル（約2.67km）、コーナー数は7という構成だ。

アメリカ建国250周年を祝う記念行事の目玉となるであろう同レースを前に、トランプ大統領は4度のインディカー王者で目下ポイントリーダーのアレックス・パロウ、今年のインディ500ウイナーのフェリックス・ローゼンクヴィスト、同2位のデビッド・マルーカスを招待。さらにはペンスキー総帥のロジャー・ペンスキー、FOXスポーツCEOのエリック・シャンクス、ゼネラルモーターズ社長のマーク・ロイス、ショーン・ダフィー米運輸長官など、アメリカの政財界やモータースポーツ界の重鎮が顔を揃えた。

トランプ大統領は次のように語った。

「モータースポーツ、そしてあらゆるスポーツの歴史の中で最も傑出した人々とここに集まることができ、大変うれしく思う」

「フリーダム250グランプリまでのカウントダウンが始まっているが、このレースは世界がこれまでに見たことのない、最も忘れられないレースイベントのひとつになるはずだ」

なおイベント終盤には、実際のインディカー車両によるデモンストレーションも実施された。マルーカスがマシンに乗り込み、タイヤスモークを上げながらピットクルーの待つエリアへ進入すると、スピーディなピット作業の実演が行なわれ、会場は拍手に包まれた。

トランプ大統領は、ワシントンD.C.中心部という歴史的な場所でレースを開催するために必要な大規模な調整を称賛するとともに、公道で繰り広げられる圧倒的なスピードにも言及した。

「来月8月22日、23日には、この国の首都で前例のないイベントが開催される。これはアメリカの愛国心、圧倒的な馬力、そして創意工夫を示す素晴らしいイベントになるだろう」

「ペンシルベニア大通りではマシンが時速190マイル（約306km/h）以上で駆け抜けるという、かつてない光景を目にすることになる。この道路は本来そんなことを想定して作られたわけではないが、（運輸長官の）ジョン・ダフィー氏ら優秀な人材が素晴らしい仕事をしてくれた。歴史に残る光景になるだろう。本当に特別なイベントになる」

「彼らはナショナル・モール一帯をとんでもないスピードで駆け抜ける。もし普段の日にこんなスピードを出したら、おそらく一生牢屋から出てこれないだろう。普段はそういう（レースをする）道ではないが、美しい光景が見られるだろう」

US President Donald Trump with IndyCar drivers Alex Palou, Felix Rosenqvist, and David Malukas Photo by: Saul Loeb of AFP via Getty Images

「これはワシントンD.C.初のレースイベントであり、アメリカ建国250周年を祝う偉大な記念行事の一環だ。アメリカ国民には、この一生に一度のイベントをぜひ見に来てもらいたいと思っている」

インディカー・シリーズ、そしてインディアナポリス・モータースピードウェイのオーナーでもあるロジャー・ペンスキーは、入場無料となるこのイベントが非常に大きな反響を呼んでいることを明かした。

「世界で最も重要な機関の方たちから、このイベント開催に向けてのグリーンライト、そしてチェッカーフラッグをいただけたことを大変光栄に思う」

「すでに25万人以上が来場登録を済ませていることを想像してほしい。2日間でそれぞれ10万人ずつが収容できるようになっており、入場は無料……本当に光栄なことだ」

「このイベントは、技術力、スピード、パートナーシップ、そして素晴らしいアスリートたちを世界に示す絶好の機会だ。インディ500は象徴的なレースだが、このイベントもそれに並ぶ存在になっていくと我々は考えている」