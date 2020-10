佐藤琢磨(レイホール・レターマン・ラニガン)は今年、世界三大レースのうちの1戦にも数えられるインディ500に優勝。この勝利は、佐藤にとって同レース通算2勝目ということになり、歴史的に見ても、複数回このレースを勝っているドライバーは少ないことから、快挙として注目を集めた。

しかしもしかしたら、今回の勝利がインディ500の3勝目になっていた可能性もゼロではない。2012年のインディ500、最終ラップの1コーナーで、2番手を走っていた佐藤琢磨が、首位を行くチップ・ガナッシのダリオ・フランキッティにオーバーテイクを仕掛けたのだ。当然、フランキッティはこれを牽制。接触を避けようとした佐藤はイン側のホワイトラインに乗ってしまい、グリップを失い……スピン。ウォールに激突してしまったのだ。佐藤のインディ500初制覇は、この時は叶わなかった。

佐藤はその後、A.J.フォイト・エンタープライズを経て、2017年にアンドレッティ・オートスポートに移籍。その年のインディ500では、念願の初優勝を飾った。そして2018年にレイホール・レターマン・ラニガンに戻った佐藤は、今年2勝目を手にした。

レイホール・レターマン・ラニガンで手にした、インディ500の勝利。奇しくも2位には、2012年当時に佐藤から勝利をもぎ取ったチップ・ガナッシのマシンをドライブする、スコット・ディクソンが入った。

motorsport.comアメリカ版のインタビューに応じた佐藤は、今年挙げた2勝目は、因縁の相手とも言えたチップ・ガナッシを下したということよりも、寸前のところで勝利を逃したレイホール・レターマン・ラニガンに勝利をもたらしたことに意味があると語った。

「決して、ガナッシに対する復讐などではありませんよ」

佐藤は、そう笑みを浮かべながら語った。

「純粋に満足したということでした。2012年の199周目以降に起きたことと比較して、今年チームとオーナーたちがピットでどう感じたのか、それを想像すれば、純粋に満足しました。当時、ボビー(レイホール)は僕を抱きしめ、僕にことをとても誇りに思うと言ってくれました。マイク(ラニガン)は、勝利を求めてガナッシに挑んだ姿勢は大好きだと言ってくれました。チームの全員が、僕の姿勢を支えてくれたんです。でも結局、僕は仕事を成し遂げることはできませんでした。勝てなかったんです。それは間違いのない事実でした。負けてから、彼らがどのくらい落ち込んだのかを、想像することができました」

「でも今回、僕は再び彼らのマシンをドライブし、インディ500を勝つために戦い、そして実際に勝つというまた別のチャンスがありました。彼らがどれほど素晴らしい気分になっているか、想像することができたんです。それは、2012年の時とは全く違います。僕はそのことをとても嬉しく思い、ヴィクトリー・サークルで、彼らと、そしてチームの全員と共に祝いました。純粋な意味で満足ですよ」

今年のインディ500で佐藤が記録したリードラップは、27周である。この数字は、インディ500を初めて制した2017年の17周よりも、10周多い数である。ただ、2位となったディクソンの111周と比べれば、あまりにも少ない周回数だと言うことができよう。

また、レース終盤の動きにも疑問がある。ディクソンは佐藤よりも1周遅く最後のピットストップを行なった。そのため、ディクソンのマシンには佐藤よりも1周分多い燃料が搭載されており、その分フルパワーで走ることができたはずだ。もしレースの最後までイエローコーションが出されなければ、ディクソンが勝っていたはずだという人も、まだ多くいる。なおディクソンは、2008年に自身初のインディ500制覇を成し遂げた後、12年間勝利にたどり着いていない。

佐藤は200周レースの185周目に、ザック・ビーチ(アンドレッティ)を抜いて首位に立った。先頭を走るマシンほど、空気抵抗を受けるために多くの燃料を消費する傾向にある。そしてその前、172周目にはディクソンを抜き、実質的な首位(ビーチはあともう一回ピットインしなければ、レースを走りきれないのは明白だった)に浮上していたのだ。しかし佐藤は、燃料に対する懸念はなかったと語る。

「僕たちは愚かじゃないですから」

そう語る佐藤は、その後ディクソンからの攻撃を、複数回にわたって抑えた。

「何が起きるか分からないから、前に出るチャンスがあれば、その時に前に出ておかなければいけないことは分かっていました」

「確かに、燃料はギリギリでした。でも、それは誰でも一緒なんです。30周のスティントでも、燃料を節約する必要があります。ディクソンの場合は31周、僕は32周でした。でもそれまでの170周で、どれだけの燃料を使うのかを測定し、リスクを冒すことができると考えたんです」

「もし最後のストップの時、僕が少ししか燃料を補給していなかったのなら、彼がピットストップを終えた時に、なんで彼の方が前に出ることができたんでしょうか? 僕は彼の後ろでじっとして燃料を節約し、必要な時に備えました。でも最終スティントに入る前、僕らは必要な全ての数字を把握していて、最後まで走り切れると分かっていたんです」

「確かに、燃料はギリギリでした。でも、最後3周、ベストなパワーを発揮するために必要な、フルリッチ(燃料を最も濃くする状態)にできる十分な燃料は残っていました。最後のスティントが始まるとすぐ、僕は燃料を節約しました。その後、スコットを抜くために、パワーベストにしました。抜いた後には、すぐに再び燃料を節約したんです」

「燃料を節約するためには、色々な方法があります。例えばトラフィックの状況は、僕らにとって助けになりました。でも、十分な燃料があったんです。最後の3周がイエローコーションにならなくても、問題なかったはずです。ディクソンと最後まで激しくレースするのに、十分な燃料があったはずです」

For Sato in 2020, a spot on the outside of the front row in qualifying was a snapshot of his raceday potential.

Photo by: Gavin Baker / Motorsport Images