クッキーポリシー

多くのウェブサイト同様、Motorsport.comのウェブサイトもクッキーを使用しています

クッキーとは、ブラウザによってコンピュータに保存される、小さなテキストファイルです。あなたが以前に当サイトを訪問したこと、ログイン状態を保持することなどの記録を保存しておくため、また、弊社が新しい訪問者を得るための助けとなるためなど、多くの用途として使用しています。このデータにはあなたのコンピュータの使用に関する情報が含まれていますが、あなたの個人情報は一切含まれていません（名前などはクッキーに格納しません）。

本項では、Motorsport.comが当ウェブサイト上でクッキーを使用する一般的な方法、そしてあなたが当ウェブサイト上のクッキーをコントロールする方法について説明します。

クッキーポリシーについて

このクッキーポリシーは、弊社ウェブサイト及び弊社のモバイルアプリケーションの全て（以下「ウェブサイト」と呼称します）に適用されます。

このクッキーポリシーにおいて、弊社が弊社のウェブサイトのいずれかを指す時、弊社の、もしくはMotorsport.comに代わって運営するウェブサイトやモバイルアプリケーションを意味しており、あなたのネットワークへの接続方法については言及していません。このクッキーポリシーは、弊社のウェブサイトのプライバシーポリシーの一部を形成、または同ポリシーに組み入れられています。

当ウェブサイトに接続することで、あなたは任意のデバイス上で当ウェブサイトに接続する度に、このクッキーポリシーが適用されることに同意するものとします。

ポリシーの変更については、本ページに記載されます。弊社は随時クッキーポリシーを変更する権利を有し、同変更については掲載後すぐに効力を生じます。ウェブサイトの使用を継続した場合は、それらすべての変更に同意したものとみなされます。

弊社のクッキー使用について

あなたが当ウェブサイトをご利用される際、弊社はクッキーを使用して自動的に情報を収集することができます。

クッキーによって、弊社はあなたのコンピュータを識別し、あなたの前回の訪問の詳細を知ることができます。

あなたは、以下のように、クッキーを許可しないことを選択することができます。クッキーを許可しない場合、弊社は弊社ウェブサイトとあなたの経験が、クッキーを許可した場合同様に良好であることを保証することはできません。

クッキーによって収集された情報は、個人を特定しません。クッキーが収集する情報は、コンピュータの設定、インターネットへの接続方法、OS及びプラットフォーム、IPアドレス、閲覧パターン、弊社ウェブサイトの閲覧時間と閲覧場所などです。

多くのインターネットブラウザは、自動的にクッキーを受け入れるようになっていますが、あなたが選択した場合には、クッキーを消去したり、クッキーの自動承諾を阻止するなど、ブラウザの設定を変更することができます。

ブラウザの設定を変更するためには、お使いのブラウザのホームページをご確認ください。

弊社ウェブサイトにご訪問頂いた際に使用されるクッキーの種類

以下のようなクッキーが、弊社サイトで使用されています。使用されているクッキーそれぞれの固有名詞をリストアップしませんが、クッキーのタイプ別にその使用を制御する方法を記載します。

1. パーソナライゼーションクッキー

このクッキーは当ウェブサイトのリピート訪問者を認識し、その他の特定の閲覧情報（当ウェブサイトに来るまでの道程、あたなが見たページ、あなたが選択したオプション、あなたが入力した情報、ウェブサイトにおける行動 など）を記録するため、使用されています。これらはあなたにコンテンツをお勧めするためのものであり、あなたが以前に閲覧したものなどから、我々がご興味があるものと考えるものです。

2. 分析クッキー

このクッキーは、訪問者がどのように当WEBサイトで行動し、そこにどのように到達したのかを記録するものです。これを使用することにより、どんな種類のコンテンツをユーザーが楽しんだのか、その合計数を見ることができます。

必要に応じて、これらのクッキーを拒否することができます。それぞれのクッキー提供元のページを参照してください。

Google Analytics http://www.google.com/

http://www.google.com/ CrazyEgg https://www.crazyegg.com/

https://www.crazyegg.com/ Yandex Metrika https://legal.yandex.com/

3. 第三者サービスクッキー

弊社が提供するソーシャル共有ツール、ビデオ、及びその他のサービスは、他の企業によって運営されています。これらの企業は、これらのサービスを弊社サイト上で使用した場合、すでにそれらのサービスにログインしている場合、お使いのコンピュータにクッキーをドロップすることがあります。

弊社が使用する第三者のクッキーについて、サービスの詳細は下記のリストの通り、それぞれのサービス提供者のページで確認することができます。

4. 広告配信及び管理クッキー

弊社は、広告主に弊社ウェブサイトの一部のスペースを販売しています。これにより、視聴者の皆様には、当社のコンテンツの多くを無料でお使いいただけます。

そのため、弊社は弊社のために幾つかのサービスを使用し、広告主はユーザーの興味に合った広告内容を理解することができます。これらのクッキーは、コンピュータに関する情報を保持いたします。あなたの個人情報は保持しません。しかし、広告主はあなたの他のウェブサイトでの記録をしている場合があり、例えば以前に自動車関連のウェブサイトを見ていた場合、弊社サイトで自動車の広告が表示されることがあります。

下記は、弊社で使用しているサービス、そしてそれらのクッキーを制御する方法です。広告クッキーをオフにすると、広告があなたの興味に応じて配信されることはありません。しかし、広告が配信されないようになるということではありませんので、その点ご注意ください。

Acudeo / Tremor (video advertising) http://www.tremorvideo.com/

http://www.tremorvideo.com/ Doubleclick (advertising) http://www.google.com/

http://www.google.com/ Google Adsense (ad partner) https://support.google.com/

https://support.google.com/ Rubicon (ad partner) http://www.rubiconproject.com/

http://www.rubiconproject.com/ Teads http://www.ebz.io/

5. その他の広告管理クッキー

ウェブサイト上の広告は、他の組織によって提供されています。弊社の広告パートナーは、弊社のウェブサイトやその他のウェブサイトへの訪問についての情報を基に、あなたが最も関心を持つと考えられる広告を配信します。これを行うために、弊社の広告パートナーは、あなたのコンピュータにクッキーを配置することがあります。これらのクッキーは、コンピュータに関する情報を保持し、あなたの個人情報を保持することはありません。

広告クッキーをオフにすると、広告があなたの興味に応じて配信されることはありません。しかし、広告が配信されないようになるということではありませんので、その点ご注意ください。

6. サイト管理クッキー

このクッキーは、弊社ウェブサイト上であなた個人を認識し、セッションを維持するために使用されます。例えば弊社ウェブサイトは、複数のサーバー上で実行される場合、あなたが特定のサーバーから情報の送信を受けることを保証するためにクッキーを使用します（それが保証出来ない場合は、予期せずログアウトする場合があります）。あなたが一度だけ投票可能な調査企画に投票する際、ログインせずにコメント機能を使用するために、弊社が同様のクッキーを使用する場合があります（例えば、あなたが不適切と報告したコメントを非表示にしたり、複数回コメントを投稿／削除することを防いだりすることを、確実に行うために有効です）。

これらのクッキーは、個別に無効にすることはできませんが、全てのクッキーを拒否するように、ブラウザの設定を変更することができます（前記の方法を参照のこと）。