著作権

我々とともに著作権侵害の通知を提出する際、下記の内容が含まれた通知を送信する必要があります（あなたの弁護士に相談するか、これらの要件を確認するために、著作権法の512章C条3項を参照してください）

侵された独占的権利の所有者ために行動する権限を与えられた人物の物理的もしくは電子的なサイン

侵害されたと主張する著作物、もしくは単一のサイト内に複数の著作物がある場合は、その代表的な著作物のリスト

著作権の侵害および侵害行為の対象であり、削除もしくはアクセス不能すべきと主張する素材を見つけるのに十分な情報。メールの本文に当該URLを記載することが、我々がコンテンツを速やかに発見するために最適な方法です。

訴えを起こした当事者に対してサービス提供者が連絡をするための十分な情報。住所、電話番号、電話番号などの、訴えを起こした当事者に接触できるもの。

著作権所有者、代理人または弁護士による、素材の使用を許可していないことを訴えることを表明した声明文

通知に記載されている情報が正確であり、偽証の罰則規定に基づいており、訴えを起こした当事者が侵害を申し立てた独占的権利の所有者に代わって許可されていることが記した声明

上記の書状を、下記の宛先にお送りください。

Motorsport.com, Inc.

Attn: Copyright Infringement

650 Madison Avenue,

New York, NY 10022

USA

Email: jp.copyright@motorsport.com

著作権法512章F条の定めるところにより、素材や活動を侵害する著しく誤った情報を故意に記載した場合は、責任を問われる場合があります。また、我々は申込者の適切な状況で終結を規定するポリシーを適用することをご承知おきください。