著作権

我々とともに著作権侵害の通知を提出する際、下記の内容が含まれた通知を送信する必要があります（あなたの弁護士に相談するか、これらの要件を確認するために、著作権法の512章C条3項を参照してください）

上記の書状を、下記の宛先にお送りください。

Motorsport.com, Inc.
Attn: Copyright Infringement
650 Madison Avenue,
New York, NY 10022
USA

Email: jp.copyright@motorsport.com

著作権法512章F条の定めるところにより、素材や活動を侵害する著しく誤った情報を故意に記載した場合は、責任を問われる場合があります。また、我々は申込者の適切な状況で終結を規定するポリシーを適用することをご承知おきください。