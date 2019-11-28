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2019
motorsport.comプレスリリース
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Motorsport.com最新アプリが完成。配信スタート
iOSとAndroidで使えるmotorsport.comの最新アプリが完成。すでに配信がスタートしている。
Motorsport Network、新合弁事業で中東＆北アフリカにビジネスを拡大
イギリス・ロンドン 2019年6月27日：自動車およびモータースポーツファンの世界的総合プラットフォームであるMotorsport Networkは、トライアングル・メディア（Triangle Media）社と合弁会社を設立することにより、中東および北アフリカ地域におけるビジネスを拡大することを発表した。
モータースポーツ・スタッツがFIAの公式データベース提供者に
モータースポーツ・スタッツは、FIAの公式データベース提供者として認定された。
F1ファクトリーを巡るプレミアムツアー、「Motorsport Vally Tour」開催決定
普段は見られないF1チームの心臓部を巡る……スペシャルなツアーが実施されることになった。
フォーミュラE創設者アレッハンドロ・アガグ、Motorsport NetworkのEV新事業に出資
フォーミュラEシリーズの創設者であり、同シリーズを成功に導いたアレッハンドロ・アガグが、モータースポーツ・ネットワーク（Motorsport Network）と共同でEV Networkを立ち上げ、代表者に就任した。