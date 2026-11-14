KYOJO CUP

F1アカデミーのテストでも好タイム！ 注目の18歳・佐藤こころがKYOJO CUPで1勝・ランキング2位。将来は「どこで走っても速い選手に」

KYOJO CUPで初優勝を記録した佐藤こころは、来シーズンにF1アカデミー参戦のチャンスを得られた時のためにも、オフは英語を猛特訓する構えだ。

戎井健一郎

公開日時: 2026/11/14 10:37

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写真：: KYOJO CUP

スーパーフォーミュラとの併催で10月に行なわれた2026年のKYOJO CUP第4戦で初優勝を挙げた、TEAM OPTIMUS CERUMO・INGINGの佐藤こころ。11月の最終戦でもスプリントレース、ファイナルレース共に2位を獲得し、斎藤愛未に次ぐランキング2位を獲得した18歳の彼女は、F1アカデミーのテストにも参加するなど注目を集める女性ドライバーのひとりだ。

佐藤はKYOJOフォーミュラ導入初年度の昨年に才能が開花し、安定して上位に食い込みランキング4位に。今季も開幕から上位陣の一角となっていたが勝利には届かず、7月の第2戦決勝で3位に終わった際には、あまりの悔しさに記者会見で号泣し、「ベテランの人たちと比べて足りない部分があったと実感した」と話していた。

その中で彼女にとって良い経験の舞台となったのが、9月に行なわれたF1アカデミーのルーキーテストだ。

F1アカデミーは、F1のサポートレースとして開催される女性限定カテゴリーだ。佐藤は8月に英国のラフバラー大学でのトレーニングキャンプに参加した後、9月にスペインのナバラ・サーキットで行なわれたテストに同じくKYOJOドライバーの松井沙麗と共に参加した。11日に行なわれたテストの結果は佐藤が午前・午後共に4番手、松井も午後に5番手と、ふたり揃って上々の結果であった。

普段は「120％を出して失敗してしまうことが多い」と語る佐藤。初優勝を挙げた第4戦ファイナルレースでは、セーフティカーリスタート後に翁長実希の隙を突いてトップに立ってからは、昂る気持ちを抑えながら冷静に自分の走りに集中できたと語る。こういったメンタルの安定は、F1アカデミーで新たに経験値を積めたことも大いに関係しているという。

佐藤は第4戦後の記者会見で次のように語っていた。

「私自身、フォーミュラでの経験はKYOJO CUPしかなかったので、ルーキーテストでたくさん周回できたことは大きかったです。マシンやタイヤはKYOJO CUPとは違いますが、根本的な考え方は同じなので、しっかり自分の経験値にすることができました」

写真: KYOJO CUP

「自分は（無理をして）タイムを出しすぎると逆に失敗してしまう、といったこともあったのですが、テストを通じてメンタルの面でも色々と学ぶことができたので、今回のレースウィークはメンタルがすごく安定した状態で挑むことができました」

ルーキーテストでは英語で動画インタビューに応えていた佐藤。来シーズン、F1アカデミーに参戦するチャンスを得られた時のためにも、英語を猛勉強する構えだ。

「今は英語の勉強をしている最中です。F1アカデミーのルーキーテストの結果がまだ分からないのですが、もしチャンスをいただけた時に完全に準備ができた状態で挑めるようにしたいです。オフシーズンは英語が一番の課題になると思います」

今年の春に高校を卒業したばかりの佐藤。今後はどういったレースキャリアを目指しているのかと尋ねると、憧れの選手に小山美姫を挙げた。

「私の憧れの選手は小山美姫です。小山選手のように海外のレースで経験値を積んで、どこで走っても速い選手になれるように頑張りたいです」

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