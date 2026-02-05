人気美容ブランド『ReFa』がなぜモータースポーツに？　社長が語る経緯……サーキットに接点のなかった人達も巻き込む気満々！

あの『ReFa』がモータースポーツに！？ 先日SNSに投稿されたティザー画像に、界隈は色めき立った。ReFaといえば、ドライヤー、シャワーヘッド、ヘアアイロンなどの美容アイテムで人気のブランドだ。そんなReFaが、女性限定フォーミュラレースのKYOJO CUPに参戦することになったのだ。

参戦発表会は2月5日、銀座にあるフラッグシップストア『ReFa GINZA』で実施された。自動車・モータースポーツ媒体、美容系媒体のメディアが集まる中、ReFaやSIXPADなど様々な美容・健康ブランドを展開する株式会社MTGの松下剛社長が、誰もが最も気になっているであろうことについて語り始めた。「なぜReFaがモータースポーツに参画するのか」だ。

松下社長は高校卒業後にデンソーに入社した後若くして独立し、中古車販売業を営むなど、自動車業界にも身を置いていた人物。そんな松下社長がMTGを創業して30周年となった昨年、レース活動を始めるきっかけとなる大きな出来事があったという。それが地元・愛知県が誇る世界的企業・トヨタ自動車の豊田章男会長からのサプライズメッセージだった。

「本当に感動いたしました。30年頑張ってきて良かったと、全社員が喜んでおりました」

「それがきっかけで、章男会長にたくさんの勇気をいただいたお礼を伝えに、富士スピードウェイに行かせていただきました」

そこで目にしたのがKYOJO CUPであり、そこで出会ったのがシリーズの創設者である関谷正徳氏であった。松下社長は、女性によるモータースポーツを盛り上げていきたいと熱弁する関谷氏の熱い想い、人間性に惚れ込んだという。

そして次に出会ったのが、日本の女性レーシングドライバーの世界を牽引する存在であり、昨年は自身のチーム“AIWIN”の監督としてKYOJOに参戦していた三浦愛だった。この3者との出会いを経て松下社長は「ReFaを愛用していただくお客様にもKYOJOの存在を知ってもらい、勇気と、ワクワクと、感動を一緒に共有できたら素晴らしい」という思いから、『Team ReFa with AIWIN』が発足するに至った。

3年ぶりのKYOJO復帰となる三浦、そして若手の白石いつもをドライバーに起用し、ReFaブランドの商品で多く用いられるゴールドやピンクをあしらったカラーリングのマシンでKYOJOに参戦するTeam ReFa。印象的なのは、有名ブランドならではの“引力”とパワフルさだ。現状公開されている車両リバリーやレーシングスーツには（KYOJOのシリーズパートナー企業を除けば）ReFaのロゴのみが掲出されているが、既に彼らのパートナー企業が多数スポンサーに名乗り出ているというから驚かされる。

「既に20社以上のReFaのパートナー企業様が、Team ReFaのスポンサーとして名乗りを挙げていただいております。それ以外にもスポンサーになりたいと言ってくださっている方々がたくさんおりますので、たくさんの仲間と共にこの業界を盛り上げていきたいと思っています」

松下社長は前述のコメントでも言及した通り、ReFaの愛用者たちにも動画などを通じてレースをPRし、ぜひサーキットに足を運んでいただきたいと熱く語る。また美容系のメディアやMTG社の株主までもそこに巻き込んでいく意気込みだ。既に様々なコラボレーションの構想があるようで、いくつか例を挙げた。

ReFaは、富士山の永久凍土で磨かれた希少な水を高級水『ReFa WATER』として販売しているが、その工場が富士スピードウェイ近くにあるとのこと。「ReFaファンの方にはその工場と富士スピードウェイを一緒に見学していただいたり、富士スピードウェイでレースを見た後に富士山を見ていただく……そんな形でツアーも展開していきたいと思います」と松下社長。

モータースポーツは、非常にお金のかかるスポーツ。ビジネスとして軌道に乗せることは決して容易ではなく、自動車メーカーによる経済的支援や、モータースポーツを愛する者たちの情熱が業界を支えてきた部分もある。そんな中で、ReFaのようなブランドがモータースポーツの場をビジネス的な面で有効活用してくれることで、そのモデルケースがさらなる異業種企業の業界参画を促す呼び水となることを期待したいところだ。

MTG社の執行役員であり、Team ReFaの事業責任者である亀岡徹氏は、今回のKYOJO参戦はビジネスが第一義ではなく、先に述べたような松下社長の思いの部分が主軸にあるとしたが、KYOJO CUPが発展していくポテンシャルはひしひしと感じているという。

「スポーツの世界では、女子のスポーツが男子のスポーツを凌駕するほど人気が出てきている証左があると思っています。現にオリンピックでは、女性の割合が今や半分になってきています」

「モータースポーツが人間、テクノロジーの極限を追求していく究極のスポーツであることを考えれば、女性が活躍していく場は自ずと広がっていくと思います。KYOJO CUPに発展の余地が大いに残されているというところは、一個人としても企業としても感じているところです」

また松下社長も、さらにこう補足した。

「我々も短期間で参戦を決断したわけですが、やると決めた以上は、継続的に長くやっていく所存です。そのためには、株主も皆さんからも、ReFaが参戦する意義に納得していただく責任がございます」

「そこに関しては、既に多くの企業様にスポンサーになりたいと手を挙げていただいておりますし、我々の商品の提供、新商品の発表会の場として（サーキットを）使わせていただくとか、様々な形でビジネスとのシナジーを生んでいきたいです」

「株主の皆さんにも納得してもらえるよう……ぜひ株主の皆さんにも来てもらいたいなと思います。なんなら株主総会もあそこ（サーキット）でやるのもアリかな、なんて……（笑）。そのくらい堂々と継続していけるように頑張っていきたいと思っています」