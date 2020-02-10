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Le Mans / トップリスト

【フォトギャラリー】1966年ル・マン24時間レース

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【フォトギャラリー】1966年ル・マン24時間レース
2020/02/10 12:02

映画『フォードvsフェラーリ』が2020年アカデミー賞の2部門（音響編集賞、編集賞）を受賞した。今回はそんな『フォードvsフェラーリ』の題材となった1966年ル・マン24時間レースの写真をフォトギャラリー形式でお届けする。

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レーススタート

レーススタート
1/10

写真：: LAT Images

レーススタート

レーススタート
2/10

写真：: LAT Images

ケン・マイルズ、デニス・ハルムが駆るシェルビー・アメリカン1号車

ケン・マイルズ、デニス・ハルムが駆るシェルビー・アメリカン1号車
3/10

写真：: Rainer W. Schlegelmilch

ヘンリー・フォード2世

ヘンリー・フォード2世
4/10

写真：: Rainer W. Schlegelmilch

ピットの風景。フォード GT40 Mk.IIが並ぶ

ピットの風景。フォード GT40 Mk.IIが並ぶ
5/10

写真：: Ford Motor Company

優勝したシェルビー・アメリカン2号車（ブルース・マクラーレン／クリス・エイモン）

優勝したシェルビー・アメリカン2号車（ブルース・マクラーレン／クリス・エイモン）
6/10

写真：: Ford Motor Company

フィニッシュの瞬間。映画とは少し違う？

フィニッシュの瞬間。映画とは少し違う？
7/10

写真：: LAT Images

ケン・マイルズは右からふたり目

ケン・マイルズは右からふたり目
8/10

写真：: Rainer W. Schlegelmilch

優勝したブルース・マクラーレン

優勝したブルース・マクラーレン
9/10

写真：: LAT Images

シェルビー・アメリカン2号車の面々とヘンリー・フォード2世

シェルビー・アメリカン2号車の面々とヘンリー・フォード2世
10/10

写真：: Ford Motor Company

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