2020/02/10 12:02
映画『フォードvsフェラーリ』が2020年アカデミー賞の2部門（音響編集賞、編集賞）を受賞した。今回はそんな『フォードvsフェラーリ』の題材となった1966年ル・マン24時間レースの写真をフォトギャラリー形式でお届けする。
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レーススタート
1/10
写真：: LAT Images
レーススタート
2/10
写真：: LAT Images
ケン・マイルズ、デニス・ハルムが駆るシェルビー・アメリカン1号車
3/10
写真：: Rainer W. Schlegelmilch
ヘンリー・フォード2世
4/10
写真：: Rainer W. Schlegelmilch
ピットの風景。フォード GT40 Mk.IIが並ぶ
5/10
写真：: Ford Motor Company
優勝したシェルビー・アメリカン2号車（ブルース・マクラーレン／クリス・エイモン）
6/10
写真：: Ford Motor Company
フィニッシュの瞬間。映画とは少し違う？
7/10
写真：: LAT Images
ケン・マイルズは右からふたり目
8/10
写真：: Rainer W. Schlegelmilch
優勝したブルース・マクラーレン
9/10
写真：: LAT Images
シェルビー・アメリカン2号車の面々とヘンリー・フォード2世
10/10
写真：: Ford Motor Company
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【フォトギャラリー】1966年ル・マン24時間レース
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