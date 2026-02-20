【エントリーリスト】2026年ル・マン24時間レース
2026年ル・マン24時間レースのエントリーリスト。
|No.
|Team
|Car
|Drivers
|
HYPERCAR - 18 cars
|007
|Aston Martin Thor Team
|Aston Martin Valkyrie
|
Harry Tincknell
|009
|Aston Martin Thor Team
|Aston Martin Valkyrie
|7
|Toyota Racing
|Toyota GR010 Hybrid
|
マイク・コンウェイ
小林可夢偉
ニック・デ・フリーズ
|8
|Toyota Racing
|Toyota GR010 Hybrid
|
セバスチャン・ブエミ
ブレンドン・ハートレー
平川亮
|12
|Cadillac Hertz Team JOTA
|Cadillac V-Series.R
|
アレックス・リン
ウィル・スティーブンス
ノーマン・ナトー
|15
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|
ケビン・マグヌッセン
Raffaele Marciello
Dries Vanthoor
|17
|Genesis Magma Racing
|Genesis GMR-001
|
アンドレ・ロッテラー
ピポ・デラーニ
|19
|Genesis Magma Racing
|Genesis GMR-001
|
Mathieu Jaminet
Paul-Loup Chatin
Daniel Juncadella
|20
|BMW M Team WRT
|BMW M Hybrid V8
|
ロビン・フラインス
レネ・ラスト
Sheldon van der Linde
|35
|Alpine Endurance Team
|Alpine A424
|
アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ
シャルル・ミレッシ
フェルディナンド・ハプスブルク
|36
|Alpine Endurance Team
|Alpine A424
|
フレデリック・マコヴィッキィ
ヴィクトー・マルタンス
|38
|Cadillac Hertz Team JOTA
|Cadillac V-Series.R
|
セバスチャン・ブルデー
アール・バンバー
ジャック・エイトケン
|50
|Ferrari AF Corse
|Ferrari 499P
|
アントニオ・フオコ
Nicklas Nielsen
Miguel Molina
|51
|Ferrari AF Corse
|Ferrari 499P
|
Alessandro Pier Guidi
ジェームス・カラド
アントニオ・ジョビナッツィ
|83
|AF Corse
|Ferrari 499P
|
ロバート・クビサ
Phil Hanson
|93
|Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|
ポール・ディ・レスタ
ストフェル・バンドーン
ニック・キャシディ
|94
|Peugeot TotalEnergies
|Peugeot 9X8
|
ロイック・デュバル
Malthe Jakobsen
テオ・プルシェール
|101
|Cadillac WTR
|Cadillac V-Series.R
|
リッキー・テイラー
ジョーダン・テイラー
フェリペ・アルバカーキ
|
LMP2 - 19 cars
Bold represents Pro/Am entry
|3
|DKR Engineering
|Oreca 07-Gibson
|
TBA
TBA
|4
|Crowdstrike Racing by APR
|Oreca 07-Gibson
|
Alexander Quinn
TBA
|9
|Proton Competition
|Oreca 07-Gibson
|
TBA
TBA
|14
|TDS Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Tobias Lutke
Mathias Beche
TBA
|22
|United Autosports
|Oreca 07-Gibson
|
Rasmus Lindh
Mikkel Jensen
|24
|Nielsen Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Edward Pearson
TBA
TBA
|25
|Algarve Pro Racing
|Oreca 07-Gibson
|
Enzo Trulli
TBA
|26
|Vector Sport
|Oreca 07-Gibson
|
Vladislav Lomko
ピエトロ・フィッティパルディ
|28
|IDEC Sport
|Oreca 07-Gibson
|
TBA
TBA
|29
|Forestier Racing by Panis
|Oreca 07-Gibson
|
Louis Rousset
TBA
TBA
|30
|Duqueine Team
|Oreca 07-Gibson
|
Doriane Pin
TBA
TBA
|37
|CLX Motorsport
|Oreca 07-Gibson
|
Adrien Closmenil
Ian Aguilera
Theodor Jensen
|43
|Inter Europol Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Tom Dillmann
Nicholas Yelloly
|44
|Proton Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Stefan Aust
TBA
TBA
|48
|RD Limited
|Oreca 07-Gibson
|
Fred Poordad
ロマン・デュマ
TBA
|95
|AO by TF
|Oreca 07-Gibson
|
Louis Deletraz
Dana Cameron
|183
|AF Corse
|Oreca 07-Gibson
|
Francois Perrodo
Matthieu Vaxiviere
TBA
|222
|United Autosports
|Oreca 07-Gibson
|
Oliver Jarvis
|343
|Inter Europol Competition
|Oreca 07-Gibson
|
TBA
TBA
|
LMGT3 - 25 cars
|2
|TF Sport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Prince Jefri Ibrahim
TBA
TBA
|10
|Garage 59
|McLaren 720S LMGT3
|
Antares Au
Thomas Fleming
Marvin Kirchhofer
|13
|13 Autosport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|21
|Vista AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
|
Francois Heriau
|23
|Heart of Racing Team
|Aston Martin Vantage
|
Gray Newell
TBA
TBA
|27
|Heart of Racing Team
|Aston Martin Vantage
|
TBA
TBA
|32
|Team WRT
|BMW M4 LMGT3
|
Sean Gelael
|33
|TF Sport
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Nicky Catsburg
|34
|Racing Team Turkey by TF
|Corvette Z06 LMGT3.R
|
Peter Dempsey
Charlie Eastwood
|54
|Vista AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
|57
|Kessel Racing
|Ferrari 296 LMGT3
|
木村武史
TBA
|58
|Garage 59
|McLaren 720S LMGT3
|
Alexander West
Benjamin Goethe
|59
|Racing Spirit of Leman
|Aston Martin Vantage
|
Clement Mateu
Sebastien Baud
Valentin Hasse Clot
|61
|Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|62
|Team Qatar by Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|
Abdulla Al-Khelaifi
Julian Hanses
ジュリアーノ・アレジ
|69
|Team WRT
|BMW M4 LMGT3
|
Anthony McIntosh
Parker Thompson
Dan Harper
|74
|Kessel Racing
|Ferrari 296 LMGT3
|
Dustin Blattner
Lorenzo Patrese
Dennis Marschall
|77
|Proton Competition
|Ford Mustang LMGT3
|
Eric Powell
Sebastian Priaulx
|78
|Akkodis ASP Team
|Lexus RC F LMGT3
|
Hadrien David
Jack Hawksworth
|79
|Iron Lynx
|Mercedes-AMG LMGT3
|
Johannes Zelger
|87
|Akkodis ASP Team
|Lexus RC F LMGT3
|
Petru Umbrarescu
ホセ・マリア・ロペス
|88
|Proton Competition
|Ford Mustang LMGT3
|
Gianmarco Levorato
Logan Sargeant
|91
|Manthey DK Engineering
|Porsche 911 GT3 R
|
Ayhancan Guven
|92
|The Bend Manthey
|Porsche 911 GT3 R
|150
|Richard Mille AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3
Reserve list
|Number
|Team
|Car
|Drivers
|86
|GR Racing
|Ferrari 296 LMGT3 Evo
|
Michael Wainwright
TBA
TBA
|47
|Cetilar Racing
|Oreca 07 Gibson
|
Nicola Lacorte
TBA
|56
|Blackthorn
|Aston Martin Vantage AMR LMGT3
|137
|CLX Motorsport
|Oreca 07 Gibson
|
TBA
|95
|United Autosports
|McLaren 720S LMGT3 Evo
|
Michael Birch
Garnet Patterson
|18
|IDEC Sport
|Oreca 07-Gibson
|
David Heinemeier Hansson
TBA
TBA
|16
|Vector Sport
|Oreca 07-Gibson
|Cem Bolukbasi
TBA
TBA
|151
|AF Corse
|Ferrari 296 LMGT3 Evo
|
Charles-Henri Samani
Conrad Laursen
TBA
|11
|Proton Competition
|Oreca 07-Gibson
|
Horst Felbermayr
TBA
TBA
記事をシェアもしくは保存
最新ニュース
2026年ル・マン24時間のエントリーリスト発表。ハイパーカークラスは昨年から3台減って合計18台に
Juju擁するTriple Tree Racing、発足2年目に向け新ファクトリーを設立。体制強化しスーパーフォーミュラで高み目指す
マクラーレン、レースペースの優位性は消えた？ ノリス「今は少し離されている」
メルセデス、渦中のエンジン圧縮比問題には“無抵抗”の姿勢「F1界のよき住人のままでいようと思っている」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。
Top Comments