本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

オススメ

2026年ル・マン24時間のエントリーリスト発表。ハイパーカークラスは昨年から3台減って合計18台に

ル・マン24時間
ル・マン24時間
2026年ル・マン24時間のエントリーリスト発表。ハイパーカークラスは昨年から3台減って合計18台に

Juju擁するTriple Tree Racing、発足2年目に向け新ファクトリーを設立。体制強化しスーパーフォーミュラで高み目指す

スーパーフォーミュラ
スーパーフォーミュラ
Juju擁するTriple Tree Racing、発足2年目に向け新ファクトリーを設立。体制強化しスーパーフォーミュラで高み目指す

マクラーレン、レースペースの優位性は消えた？　ノリス「今は少し離されている」

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
マクラーレン、レースペースの優位性は消えた？　ノリス「今は少し離されている」

メルセデス、渦中のエンジン圧縮比問題には“無抵抗”の姿勢「F1界のよき住人のままでいようと思っている」

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
メルセデス、渦中のエンジン圧縮比問題には“無抵抗”の姿勢「F1界のよき住人のままでいようと思っている」

「F1がフォーミュラEに近づくのは望んでいない」フェルスタッペン、2026年の新ルールにやっぱり不満

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
「F1がフォーミュラEに近づくのは望んでいない」フェルスタッペン、2026年の新ルールにやっぱり不満

リヤウイングがくるっと反転！　フェラーリがまたも独創的なアイテムを投入……しかしあくまでテスト用か

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
リヤウイングがくるっと反転！　フェラーリがまたも独創的なアイテムを投入……しかしあくまでテスト用か

アストンマーティン・ホンダ、第2回バーレーンテストは2日続けてPU関連のトラブル。「走行距離は重要だったが、十分に稼げなかった」とアロンソ

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing Session 2
アストンマーティン・ホンダ、第2回バーレーンテストは2日続けてPU関連のトラブル。「走行距離は重要だったが、十分に稼げなかった」とアロンソ

フェルスタッペンからホンダへエール。「僕は常に、ホンダの成功を願っている」

F1
F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
フェルスタッペンからホンダへエール。「僕は常に、ホンダの成功を願っている」
ル・マン24時間

【エントリーリスト】2026年ル・マン24時間レース

2026年ル・マン24時間レースのエントリーリスト。

Rachit Thukral
Rachit Thukral
編集:
Group photo with all cars
No. Team Car Drivers

HYPERCAR - 18 cars
007 United States Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie
United Kingdom Harry Tincknell
009 United States Aston Martin Thor Team Aston Martin Valkyrie
7 Japan Toyota Racing Toyota GR010 Hybrid
United Kingdom マイク・コンウェイ
Japan 小林可夢偉
Netherlands ニック・デ・フリーズ
8 Japan Toyota Racing Toyota GR010 Hybrid
Switzerland セバスチャン・ブエミ
New Zealand ブレンドン・ハートレー
Japan 平川亮
12 United States Cadillac Hertz Team JOTA Cadillac V-Series.R
United Kingdom アレックス・リン
United Kingdom ウィル・スティーブンス
France ノーマン・ナトー
15 Germany BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8
Denmark ケビン・マグヌッセン
Switzerland Raffaele Marciello
Belgium Dries Vanthoor
17 Korea, Republic of Genesis Magma Racing Genesis GMR-001
Germany アンドレ・ロッテラー
Brazil ピポ・デラーニ
19 Korea, Republic of Genesis Magma Racing Genesis GMR-001
France Mathieu Jaminet
France Paul-Loup Chatin
Spain Daniel Juncadella
20 Germany BMW M Team WRT BMW M Hybrid V8
Netherlands ロビン・フラインス
Germany レネ・ラスト
South Africa Sheldon van der Linde
35 France Alpine Endurance Team Alpine A424
Portugal アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ
France シャルル・ミレッシ
Austria フェルディナンド・ハプスブルク
36 France Alpine Endurance Team Alpine A424
France フレデリック・マコヴィッキィ
France ヴィクトー・マルタンス
38 United States Cadillac Hertz Team JOTA Cadillac V-Series.R
France セバスチャン・ブルデー
New Zealand アール・バンバー
United Kingdom ジャック・エイトケン
50 Italy Ferrari AF Corse Ferrari 499P
Italy アントニオ・フオコ
Denmark Nicklas Nielsen
Spain Miguel Molina
51 Italy Ferrari AF Corse Ferrari 499P
Italy Alessandro Pier Guidi
United Kingdom ジェームス・カラド
Italy アントニオ・ジョビナッツィ
83 Italy AF Corse Ferrari 499P
Poland ロバート・クビサ
United Kingdom Phil Hanson
93 France Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8
United Kingdom ポール・ディ・レスタ
Belgium ストフェル・バンドーン
New Zealand ニック・キャシディ
94 France Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8
France ロイック・デュバル
Denmark Malthe Jakobsen
France テオ・プルシェール
101 United States Cadillac WTR Cadillac V-Series.R
United States リッキー・テイラー
United States ジョーダン・テイラー
Portugal フェリペ・アルバカーキ

LMP2 - 19 cars

Bold represents Pro/Am entry
3 Luxembourg DKR Engineering Oreca 07-Gibson
4 United States Crowdstrike Racing by APR Oreca 07-Gibson
United Kingdom Alexander Quinn
TBA
9 Germany Proton Competition Oreca 07-Gibson
TBA
TBA
14 France TDS Racing Oreca 07-Gibson
Canada Tobias Lutke
Switzerland Mathias Beche
TBA
22 United Kingdom United Autosports Oreca 07-Gibson
Sweden Rasmus Lindh
Denmark Mikkel Jensen
24 United Kingdom Nielsen Racing Oreca 07-Gibson
United Kingdom Edward Pearson
TBA
TBA
25 Portugal Algarve Pro Racing Oreca 07-Gibson
Italy Enzo Trulli
TBA
26 United Kingdom Vector Sport Oreca 07-Gibson
Grenada Vladislav Lomko
Brazil ピエトロ・フィッティパルディ
28 France IDEC Sport Oreca 07-Gibson
TBA
TBA
29 France Forestier Racing by Panis Oreca 07-Gibson
France Louis Rousset
TBA
TBA
30 France Duqueine Team Oreca 07-Gibson
France Doriane Pin
TBA
TBA
37 Switzerland CLX Motorsport Oreca 07-Gibson
France Adrien Closmenil
Mexico Ian Aguilera
Denmark Theodor Jensen
43 Poland Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson
France Tom Dillmann
United Kingdom Nicholas Yelloly
44 Germany Proton Competition Oreca 07-Gibson
Germany Stefan Aust
TBA
TBA
48 France RD Limited Oreca 07-Gibson
United States Fred Poordad
France ロマン・デュマ
TBA
95 United States AO by TF Oreca 07-Gibson
Switzerland Louis Deletraz
United States Dana Cameron
183 Italy AF Corse Oreca 07-Gibson
France Francois Perrodo
France Matthieu Vaxiviere
TBA
222 United Kingdom United Autosports Oreca 07-Gibson
United Kingdom Oliver Jarvis
343 Poland Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson
TBA
TBA

LMGT3 - 25 cars
2 United Kingdom TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R
Malaysia Prince Jefri Ibrahim
TBA
TBA
10 United Kingdom Garage 59 McLaren 720S LMGT3
Hong Kong Antares Au
United Kingdom Thomas Fleming
Germany Marvin Kirchhofer
13 Canada 13 Autosport Corvette Z06 LMGT3.R
21 Italy Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3
France Francois Heriau
23 United States Heart of Racing Team Aston Martin Vantage
United States Gray Newell
TBA
TBA
27 United States Heart of Racing Team Aston Martin Vantage
TBA
TBA
32 Belgium Team WRT BMW M4 LMGT3
Indonesia Sean Gelael
33 United Kingdom TF Sport Corvette Z06 LMGT3.R
Netherlands Nicky Catsburg
34 Turkey Racing Team Turkey by TF Corvette Z06 LMGT3.R
Ireland Peter Dempsey
Ireland Charlie Eastwood
54 Italy Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3
57 Switzerland Kessel Racing Ferrari 296 LMGT3
Japan 木村武史
TBA
58 United Kingdom Garage 59 McLaren 720S LMGT3
Sweden Alexander West
Denmark Benjamin Goethe
59 France Racing Spirit of Leman Aston Martin Vantage
France Clement Mateu
France Sebastien Baud
France Valentin Hasse Clot
61 Italy Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3
62 Qatar Team Qatar by Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3
Qatar Abdulla Al-Khelaifi
Germany Julian Hanses
France ジュリアーノ・アレジ
69 Belgium Team WRT BMW M4 LMGT3
United States Anthony McIntosh
Canada Parker Thompson
United Kingdom Dan Harper
74 Switzerland Kessel Racing Ferrari 296 LMGT3
United States Dustin Blattner
Italy Lorenzo Patrese
Germany Dennis Marschall
77 Germany Proton Competition Ford Mustang LMGT3
United States Eric Powell
United Kingdom Sebastian Priaulx
78 France Akkodis ASP Team Lexus RC F LMGT3
France Hadrien David
United Kingdom Jack Hawksworth
79 Italy Iron Lynx Mercedes-AMG LMGT3
Italy Johannes Zelger
87 France Akkodis ASP Team Lexus RC F LMGT3
Romania Petru Umbrarescu
Argentina ホセ・マリア・ロペス
88 Germany Proton Competition Ford Mustang LMGT3
Italy Gianmarco Levorato
United States Logan Sargeant
91 Germany Manthey DK Engineering Porsche 911 GT3 R
92 Germany The Bend Manthey Porsche 911 GT3 R
150 Italy Richard Mille AF Corse Ferrari 296 LMGT3

Reserve list

Number Team Car Drivers
86 GR Racing Ferrari 296 LMGT3 Evo
47 Cetilar Racing Oreca 07 Gibson

Roberto Lacorte

Nicola Lacorte

TBA
56 Blackthorn Aston Martin Vantage AMR LMGT3
137 CLX Motorsport Oreca 07 Gibson

John Farano

TBA
TBA
95 United Autosports McLaren 720S LMGT3 Evo

Michael Birch

Garnet Patterson

Wayne Boyd
18 IDEC Sport Oreca 07-Gibson
David Heinemeier Hansson
TBA
TBA
16 Vector Sport Oreca 07-Gibson Cem Bolukbasi
TBA
TBA
151 AF Corse Ferrari 296 LMGT3 Evo
Charles-Henri Samani
Conrad Laursen
TBA
11 Proton Competition Oreca 07-Gibson
Horst Felbermayr
TBA
TBA

記事をシェアもしくは保存

前の記事 アルピーヌ、2026年限りでWEC撤退を決定。今後は「F1に集中」とCEO
次の記事 2026年ル・マン24時間のエントリーリスト発表。ハイパーカークラスは昨年から3台減って合計18台に

Top Comments

More from
Rachit Thukral

2026年ル・マン24時間のエントリーリスト発表。ハイパーカークラスは昨年から3台減って合計18台に

ル・マン24時間
ル・マン24時間
2026年ル・マン24時間のエントリーリスト発表。ハイパーカークラスは昨年から3台減って合計18台に

ロレンソ式トレーニングでビニャーレス、超成長？　スパルタ特訓の効果を確信

MotoGP
MotoGP
Red Bull KTM Factory Racing launch
ロレンソ式トレーニングでビニャーレス、超成長？　スパルタ特訓の効果を確信

ディ・グラッシ、F1の新レギュレーションは”奇妙なルール”だと批判「極めてひどい設計だ」

F1
F1
Bahrain Pre-Season Testing
ディ・グラッシ、F1の新レギュレーションは”奇妙なルール”だと批判「極めてひどい設計だ」

最新ニュース

2026年ル・マン24時間のエントリーリスト発表。ハイパーカークラスは昨年から3台減って合計18台に

ル・マン24時間
LM24 ル・マン24時間
2026年ル・マン24時間のエントリーリスト発表。ハイパーカークラスは昨年から3台減って合計18台に

Juju擁するTriple Tree Racing、発足2年目に向け新ファクトリーを設立。体制強化しスーパーフォーミュラで高み目指す

スーパーフォーミュラ
SF スーパーフォーミュラ
Juju擁するTriple Tree Racing、発足2年目に向け新ファクトリーを設立。体制強化しスーパーフォーミュラで高み目指す

マクラーレン、レースペースの優位性は消えた？　ノリス「今は少し離されている」

F1
F1 F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
マクラーレン、レースペースの優位性は消えた？　ノリス「今は少し離されている」

メルセデス、渦中のエンジン圧縮比問題には“無抵抗”の姿勢「F1界のよき住人のままでいようと思っている」

F1
F1 F1
Second Bahrain Pre-Season Testing
メルセデス、渦中のエンジン圧縮比問題には“無抵抗”の姿勢「F1界のよき住人のままでいようと思っている」