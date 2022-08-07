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FIM Endurance / Suzuka 8 Hours フリー走行レポート

8耐WUP｜決勝前最後の走行はHRCが最速。YARTヤマハ、カワサキら続く

第43回鈴鹿8時間耐久ロードレースの決勝レース前最後のウォームアップ走行が行なわれた。最速タイムを記録したのは#33 Team HRCだった。

8耐WUP｜決勝前最後の走行はHRCが最速。YARTヤマハ、カワサキら続く
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　鈴鹿8時間耐久ロードレースの決勝日ウォームアップ走行が行なわれた。決勝前最後の調整機会となるこのセッションで最速タイムとなったのは、#33 Team HRCだった。

　WUPセッションはコース上の所々にウエットパッチが残るコンディションで開始。上空は雲に覆われており、気温も30度を切っている状況だ。

　45分間のセッションが15分ほどが経過すると、スリックタイヤでの走行に移るチームが増加。コースコンディションは改善に向かっている様子だった。

　その後は各チームがピットストップの予行を含めて決勝レースに向けた準備を進行。タイムの面ではポールポジションスタートとなる#33 Team HRCが2分9秒482を記録。#10 Kawasaki Racing Team Suzuka 8Hも2分9秒台と、HRCのすぐ後ろに続いた。

　残り時間5分を切った頃には#73 SDG Honda Racingの浦本修充が2分8秒台のタイムを記録。他チームも最後にタイムを縮め、最終的なトップタイムはHRCの高橋巧が記録した2分7秒957となった。2番手には#7 YARTヤマハ、3番手にはSDG Honda Racingが並んだ。

　鈴鹿8時間耐久ロードレースの決勝レースは、このあと午前11時30分にスタートし、19時30分にフィニッシュを迎える予定だ。

Read Also:

【リザルト】鈴鹿8時間耐久ロードレース　ウォームアップ走行

Pos. No. Team Cat Bike Model B. Lap
1 33 Team HRC EWC Honda CB R1000 RR-RSP 2:07.957
2 7 YART - Yamaha Official Team EWC EWC Yamaha YZF-R1 2:08.861
3 73 SDG Honda Racing EWC Honda CB R1000 RR-R 2:08.880
4 10 Kawasaki Racing Team Suzuka 8H EWC Kawasaki ZX 10RR 2:09.346
5 1 Yoshimura SERT Motul EWC Suzuki GSXR-1000R 2:09.375
6 72 Honda Dream RT SAKURAI HONDA EWC Honda CB R1000 RR-R 2:09.409
7 95 S-PULSE DREAM RACING - ITEC EWC Suzuki GSX-R1000R 2:09.776
8 17 Astemo Honda Dream SI Racing EWC Honda CB R1000 RR-R 2:09.926
9 5 F.C.C. TSR Honda France EWC Honda CB R1000 RR-R Fireblade 2:10.309
10 50 TEAM KODAMA EWC Yamaha YZF-R1 2:10.730
11 9 Murayama. Honda Dream. RT EWC Honda CB R1000 RR-R 2:10.965
12 40 Team ATJ with JAPAN POST EWC Honda CB R1000 RR-R 2:11.190
13 2 EVA RT 01 Webike TRICKSTAR EWC Kawasaki ZX 10R 2:11.354
14 85 TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW SsT  BMW M1000RR 2:11.442
15 11 WEBIKE SRC KAWASAKI FRANCE EWC Kawasaki ZX 10RR 2:11.688
16 74 AKENO SPEED.YAMAHA SsT  Yamaha YZF-R1 2:11.940
17 806 NCXX RACING with RIDERS CLUB SsT  Yamaha YZF-R1 2:12.049
18 104 TOHO Racing EWC Honda CB R1000 RR-R 2:12.235
19 37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM EWC BMW M1000RR 2:12.572
20 3 KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH EWC Kawasaki ZX 10RR 2:13.463
21 64 Kawasaki Plaza Racing Team SsT  Kawasaki ZX 10RR 2:14.305
22 52 TERAMOTO@J-TRIP Racing SsT  Suzuki GSXR-1000R 2:14.430
23 54 GOSHI Racing EWC Honda CB R1000 RR-R 2:14.629
24 70 OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN EWC Yamaha YZF-R1 2:14.719
25 25 Honda Sofukai Suzuka Racing Team EWC Honda CB R1000 RR-R 2:14.849
26 42 Shinshu activation project Team NAGANO EWC BMW S1000RR 2:15.001
27 34 Honda Ryokuyoukai Kumamoto Racing SsT  Honda CB R1000 RR-R 2:15.861
28 44 SANMEI Team TARO PLUSONE EWC BMW M1000RR 2:15.933
29 82 Team BIZENSEIKI Kirimoto Techno Works SsT  Kawasaki ZX 10RR 2:16.183
30 69 Auto Race UBE KEN RACING YIC EWC Kawasaki ZX 10RR 2:16.473
31 60 Honda Hamamatsu ESCARGOT RT EWC Honda CB R1000 RR-R 2:17.170
32 78 Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka EWC Honda CB R1000 RR-R 2:17.841
33 61 Team  de"LIGHT EWC Ducati Panigale V4R 2:18.237
34 99 ADVANCE MC & FOC CLAYMORE EDGE with DOGHOUSE EWC Suzuki GSXR-1000R 2:18.582
35 38 K'sWORKS RACING SsT  Yamaha YZF-R1 2:18.675
36 112 Honda Soyukai Tochigi Racing & Dream RT EWC Honda CB R1000 RR-R 2:19.457
37 31 Hamamatsu Team TITAN SsT  Suzuki GSXR-1000R 2:19.470
38 51 T.MOTOKIDS TAKADA I.W. NAC SsT  Yamaha YZF-R1 2:21.885
39 15 TEAM HANSHIN  RIDING SCHOOL SsT  Kawasaki ZX 10RR 2:22.711
40 41 IRF with AZURLANE EWC Yamaha YZF-R1 2:22.928
41 45 YSS Mercury with TKm SsT  Kawasaki ZX 10RR 2:35.257
42 89 CLUB NEXT & Honda Dream TAKASAKI EWC Honda CB R1000 RR-R -
43 27 TransMapRacing with ACE CAFE EWC Suzuki GSXR-1000 -
44 88 Honda Asia-Dream Racing with SHOWA EWC Honda CB R1000 RR-R -
45 71 Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA SsT  Yamaha YZF-R1 -
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