8耐WUP｜決勝前最後の走行はHRCが最速。YARTヤマハ、カワサキら続く
第43回鈴鹿8時間耐久ロードレースの決勝レース前最後のウォームアップ走行が行なわれた。最速タイムを記録したのは#33 Team HRCだった。
鈴鹿8時間耐久ロードレースの決勝日ウォームアップ走行が行なわれた。決勝前最後の調整機会となるこのセッションで最速タイムとなったのは、#33 Team HRCだった。
WUPセッションはコース上の所々にウエットパッチが残るコンディションで開始。上空は雲に覆われており、気温も30度を切っている状況だ。
45分間のセッションが15分ほどが経過すると、スリックタイヤでの走行に移るチームが増加。コースコンディションは改善に向かっている様子だった。
その後は各チームがピットストップの予行を含めて決勝レースに向けた準備を進行。タイムの面ではポールポジションスタートとなる#33 Team HRCが2分9秒482を記録。#10 Kawasaki Racing Team Suzuka 8Hも2分9秒台と、HRCのすぐ後ろに続いた。
残り時間5分を切った頃には#73 SDG Honda Racingの浦本修充が2分8秒台のタイムを記録。他チームも最後にタイムを縮め、最終的なトップタイムはHRCの高橋巧が記録した2分7秒957となった。2番手には#7 YARTヤマハ、3番手にはSDG Honda Racingが並んだ。
鈴鹿8時間耐久ロードレースの決勝レースは、このあと午前11時30分にスタートし、19時30分にフィニッシュを迎える予定だ。
【リザルト】鈴鹿8時間耐久ロードレース ウォームアップ走行
|Pos.
|No.
|Team
|Cat
|Bike
|Model
|B. Lap
|1
|33
|Team HRC
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-RSP
|2:07.957
|2
|7
|YART - Yamaha Official Team EWC
|EWC
|Yamaha
|YZF-R1
|2:08.861
|3
|73
|SDG Honda Racing
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R
|2:08.880
|4
|10
|Kawasaki Racing Team Suzuka 8H
|EWC
|Kawasaki
|ZX 10RR
|2:09.346
|5
|1
|Yoshimura SERT Motul
|EWC
|Suzuki
|GSXR-1000R
|2:09.375
|6
|72
|Honda Dream RT SAKURAI HONDA
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R
|2:09.409
|7
|95
|S-PULSE DREAM RACING - ITEC
|EWC
|Suzuki
|GSX-R1000R
|2:09.776
|8
|17
|Astemo Honda Dream SI Racing
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R
|2:09.926
|9
|5
|F.C.C. TSR Honda France
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R Fireblade
|2:10.309
|10
|50
|TEAM KODAMA
|EWC
|Yamaha
|YZF-R1
|2:10.730
|11
|9
|Murayama. Honda Dream. RT
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R
|2:10.965
|12
|40
|Team ATJ with JAPAN POST
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R
|2:11.190
|13
|2
|EVA RT 01 Webike TRICKSTAR
|EWC
|Kawasaki
|ZX 10R
|2:11.354
|14
|85
|TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW
|SsT
|BMW
|M1000RR
|2:11.442
|15
|11
|WEBIKE SRC KAWASAKI FRANCE
|EWC
|Kawasaki
|ZX 10RR
|2:11.688
|16
|74
|AKENO SPEED.YAMAHA
|SsT
|Yamaha
|YZF-R1
|2:11.940
|17
|806
|NCXX RACING with RIDERS CLUB
|SsT
|Yamaha
|YZF-R1
|2:12.049
|18
|104
|TOHO Racing
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R
|2:12.235
|19
|37
|BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM
|EWC
|BMW
|M1000RR
|2:12.572
|20
|3
|KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH
|EWC
|Kawasaki
|ZX 10RR
|2:13.463
|21
|64
|Kawasaki Plaza Racing Team
|SsT
|Kawasaki
|ZX 10RR
|2:14.305
|22
|52
|TERAMOTO@J-TRIP Racing
|SsT
|Suzuki
|GSXR-1000R
|2:14.430
|23
|54
|GOSHI Racing
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R
|2:14.629
|24
|70
|OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN
|EWC
|Yamaha
|YZF-R1
|2:14.719
|25
|25
|Honda Sofukai Suzuka Racing Team
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R
|2:14.849
|26
|42
|Shinshu activation project Team NAGANO
|EWC
|BMW
|S1000RR
|2:15.001
|27
|34
|Honda Ryokuyoukai Kumamoto Racing
|SsT
|Honda
|CB R1000 RR-R
|2:15.861
|28
|44
|SANMEI Team TARO PLUSONE
|EWC
|BMW
|M1000RR
|2:15.933
|29
|82
|Team BIZENSEIKI Kirimoto Techno Works
|SsT
|Kawasaki
|ZX 10RR
|2:16.183
|30
|69
|Auto Race UBE KEN RACING YIC
|EWC
|Kawasaki
|ZX 10RR
|2:16.473
|31
|60
|Honda Hamamatsu ESCARGOT RT
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R
|2:17.170
|32
|78
|Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R
|2:17.841
|33
|61
|Team de"LIGHT
|EWC
|Ducati
|Panigale V4R
|2:18.237
|34
|99
|ADVANCE MC & FOC CLAYMORE EDGE with DOGHOUSE
|EWC
|Suzuki
|GSXR-1000R
|2:18.582
|35
|38
|K'sWORKS RACING
|SsT
|Yamaha
|YZF-R1
|2:18.675
|36
|112
|Honda Soyukai Tochigi Racing & Dream RT
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R
|2:19.457
|37
|31
|Hamamatsu Team TITAN
|SsT
|Suzuki
|GSXR-1000R
|2:19.470
|38
|51
|T.MOTOKIDS TAKADA I.W. NAC
|SsT
|Yamaha
|YZF-R1
|2:21.885
|39
|15
|TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL
|SsT
|Kawasaki
|ZX 10RR
|2:22.711
|40
|41
|IRF with AZURLANE
|EWC
|Yamaha
|YZF-R1
|2:22.928
|41
|45
|YSS Mercury with TKm
|SsT
|Kawasaki
|ZX 10RR
|2:35.257
|42
|89
|CLUB NEXT & Honda Dream TAKASAKI
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R
|-
|43
|27
|TransMapRacing with ACE CAFE
|EWC
|Suzuki
|GSXR-1000
|-
|44
|88
|Honda Asia-Dream Racing with SHOWA
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R
|-
|45
|71
|Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA
|SsT
|Yamaha
|YZF-R1
|-
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