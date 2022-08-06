HRCとカワサキ、転倒でトップ10トライアルに不安？　赤旗連発で走行時間わずか｜鈴鹿8耐土曜フリー走行

Listen to this article

第43回鈴鹿8時間耐久ロードレースの土曜日フリー走行が行なわれた。このセッションで最速となったのは#10 Kawasaki Racing Team Suzuka 8Hだった。

鈴鹿8耐の2日目は、朝方にかけて雨が降った。フリー走行前に行なわれた4時間耐久レースは、路面がウエットから乾いていく難しいコンディション。そして8耐のフリー走行時までに路面は乾き、ドライコンディションで走行に臨むことができた。

なお序盤6分の段階で#38 K's WORKS RACINGの転倒があり、18分ほどセッション中断を挟むことになった。

この時点で#33 Team HRCや#10 Kawasaki Racing Team Suzuka 8H、#7 YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWCなど予選で上位に並んだチームは、わずか2周の計測ながら2分6秒台にタイムを入れてくるなど、抜きん出た速さを発揮していた。

赤旗で走行時間が削られてしまったこともあり、各ライダーがコースオープンを待ち構え、ピットレーン出口に殺到した。

しかし再開直後、イケル・レクオナの走らせる#33と#89 CLUBNEXT&HondaDreamTAKASAKIが転倒。レクオナはすぐにマシンを起こして走行を再開したが、カウルには多少の破損が見られ、そのままピットへと戻った。

その後も転倒が相次ぎ、200Rシケインで#10のジョナサン・レイがアタックに入っていたところでクラッシュ。レイはスクリーンなどが破損したマシンをピットへと持ち帰っている。なおこの転倒でコース脇のクラッシュパッド調整が必要になり、再び赤旗となってしまった。

2度目の赤旗が解除された頃には、すでにセッション時間は残り9分もない状況に。後に行なわれるトップ10トライアルに向けての調整という点では、マシンにダメージを与えてしまったため、HRCにもカワサキにとってもベストとは言えない状態だろう。

さらに悪いことに、残り時間5分で3度目の赤旗が振られる事態となってしまった。日立アステモシケインで#5 F.C.C. TSR Honda Franceのジーノ・リアが転倒してしまったのだ。

結局この赤旗をもってフリー走行は終了が決定。周回数は8周が最大と、トップ10トライアルに向けたセッティングの煮詰めや、10番手以下のチームの決勝に向けた作業を行なうには、厳しいセッションとなってしまった。

トップタイムは#10 カワサキが記録した2分6秒726。2番手に#7 YARTが2分6秒888で続き、3番手に#33 HRCの2分6秒931と予選上位勢が順当に並んだ。

このあとは予選トップ10のチームから、それぞれ2名のライダーが出場し上位10グリッドを決めるトップ10トライアルが行なわれる。なお前回大会は台風接近の影響でトップ10トライアルが中止となっていたため、こちらも久しぶりの実施となっている。

Pos. No. Team Cat Bike Model B. Lap 1 10 Kawasaki Racing Team Suzuka 8H EWC Kawasaki ZX 10RR 2:06.726 2 7 YART - Yamaha Official Team EWC EWC Yamaha YZF-R1 2:06.888 3 33 Team HRC EWC Honda CB R1000 RR-RSP 2:06.931 4 17 Astemo Honda Dream SI Racing EWC Honda CB R1000 RR-R 2:07.585 5 72 Honda Dream RT SAKURAI HONDA EWC Honda CB R1000 RR-R 2:08.277 6 73 SDG Honda Racing EWC Honda CB R1000 RR-R 2:08.516 7 104 TOHO Racing EWC Honda CB R1000 RR-R 2:08.974 8 1 Yoshimura SERT Motul EWC Suzuki GSXR-1000R 2:09.052 9 2 EVA RT 01 Webike TRICKSTAR EWC Kawasaki ZX 10R 2:09.395 10 37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM EWC BMW M1000RR 2:09.530 11 5 F.C.C. TSR Honda France EWC Honda CB R1000 RR-R Fireblade 2:09.953 12 806 NCXX RACING with RIDERS CLUB SsT Yamaha YZF-R1 2:10.059 13 31 Hamamatsu Team TITAN SsT Suzuki GSXR-1000R 2:10.069 14 25 Honda Sofukai Suzuka Racing Team EWC Honda CB R1000 RR-R 2:10.727 15 11 WEBIKE SRC KAWASAKI FRANCE EWC Kawasaki ZX 10RR 2:11.223 16 95 S-PULSE DREAM RACING - ITEC EWC Suzuki GSX-R1000R 2:12.036 17 3 KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH EWC Kawasaki ZX 10RR 2:12.458 18 88 Honda Asia-Dream Racing with SHOWA EWC Honda CB R1000 RR-R 2:12.478 19 50 TEAM KODAMA EWC Yamaha YZF-R1 2:12.659 20 85 TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW SsT BMW M1000RR 2:12.795 21 54 GOSHI Racing EWC Honda CB R1000 RR-R 2:13.194 22 40 Team ATJ with JAPAN POST EWC Honda CB R1000 RR-R 2:13.388 23 64 Kawasaki Plaza Racing Team SsT Kawasaki ZX 10RR 2:13.844 24 9 Murayama. Honda Dream. RT EWC Honda CB R1000 RR-R 2:14.126 25 74 AKENO SPEED.YAMAHA SsT Yamaha YZF-R1 2:14.196 26 69 Auto Race UBE KEN RACING YIC EWC Kawasaki ZX 10RR 2:14.629 27 44 SANMEI Team TARO PLUSONE EWC BMW M1000RR 2:14.709 28 82 Team BIZENSEIKI Kirimoto Techno Works SsT Kawasaki ZX 10RR 2:15.035 29 61 Team de"LIGHT EWC Ducati Panigale V4R 2:15.258 30 15 TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL SsT Kawasaki ZX 10RR 2:15.654 31 60 Honda Hamamatsu ESCARGOT RT EWC Honda CB R1000 RR-R 2:15.977 32 27 TransMapRacing with ACE CAFE EWC Suzuki GSXR-1000 2:17.633 33 34 Honda Ryokuyoukai Kumamoto Racing SsT Honda CB R1000 RR-R 2:17.840 34 89 CLUB NEXT & Honda Dream TAKASAKI EWC Honda CB R1000 RR-R 2:18.158 35 99 ADVANCE MC & FOC CLAYMORE EDGE with DOGHOUSE EWC Suzuki GSXR-1000R 2:18.596 36 51 T.MOTOKIDS TAKADA I.W. NAC SsT Yamaha YZF-R1 2:18.778 37 70 OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN EWC Yamaha YZF-R1 2:20.397 38 52 TERAMOTO@J-TRIP Racing SsT Suzuki GSXR-1000R 2:20.428 39 41 IRF with AZURLANE EWC Yamaha YZF-R1 2:20.502 40 38 K'sWORKS RACING SsT Yamaha YZF-R1 2:20.910 41 112 Honda Soyukai Tochigi Racing & Dream RT EWC Honda CB R1000 RR-R 2:22.011 42 78 Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka EWC Honda CB R1000 RR-R 2:22.086 43 45 YSS Mercury with TKm SsT Kawasaki ZX 10RR 2:23.295 44 42 Shinshu activation project Team NAGANO EWC BMW S1000RR - 45 71 Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA SsT Yamaha YZF-R1 -