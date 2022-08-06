HRCとカワサキ、転倒でトップ10トライアルに不安？ 赤旗連発で走行時間わずか｜鈴鹿8耐土曜フリー走行
第43回鈴鹿8時間耐久ロードレースの土曜日フリー走行が行なわれた。トップ10トライアル前最後の走行となるセッションだが、最速タイムを記録したのは#10 Kawasaki Racing Team Suzuka 8Hだった。
第43回鈴鹿8時間耐久ロードレースの土曜日フリー走行が行なわれた。このセッションで最速となったのは#10 Kawasaki Racing Team Suzuka 8Hだった。
鈴鹿8耐の2日目は、朝方にかけて雨が降った。フリー走行前に行なわれた4時間耐久レースは、路面がウエットから乾いていく難しいコンディション。そして8耐のフリー走行時までに路面は乾き、ドライコンディションで走行に臨むことができた。
なお序盤6分の段階で#38 K's WORKS RACINGの転倒があり、18分ほどセッション中断を挟むことになった。
この時点で#33 Team HRCや#10 Kawasaki Racing Team Suzuka 8H、#7 YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWCなど予選で上位に並んだチームは、わずか2周の計測ながら2分6秒台にタイムを入れてくるなど、抜きん出た速さを発揮していた。
赤旗で走行時間が削られてしまったこともあり、各ライダーがコースオープンを待ち構え、ピットレーン出口に殺到した。
しかし再開直後、イケル・レクオナの走らせる#33と#89 CLUBNEXT&HondaDreamTAKASAKIが転倒。レクオナはすぐにマシンを起こして走行を再開したが、カウルには多少の破損が見られ、そのままピットへと戻った。
その後も転倒が相次ぎ、200Rシケインで#10のジョナサン・レイがアタックに入っていたところでクラッシュ。レイはスクリーンなどが破損したマシンをピットへと持ち帰っている。なおこの転倒でコース脇のクラッシュパッド調整が必要になり、再び赤旗となってしまった。
2度目の赤旗が解除された頃には、すでにセッション時間は残り9分もない状況に。後に行なわれるトップ10トライアルに向けての調整という点では、マシンにダメージを与えてしまったため、HRCにもカワサキにとってもベストとは言えない状態だろう。
さらに悪いことに、残り時間5分で3度目の赤旗が振られる事態となってしまった。日立アステモシケインで#5 F.C.C. TSR Honda Franceのジーノ・リアが転倒してしまったのだ。
結局この赤旗をもってフリー走行は終了が決定。周回数は8周が最大と、トップ10トライアルに向けたセッティングの煮詰めや、10番手以下のチームの決勝に向けた作業を行なうには、厳しいセッションとなってしまった。
トップタイムは#10 カワサキが記録した2分6秒726。2番手に#7 YARTが2分6秒888で続き、3番手に#33 HRCの2分6秒931と予選上位勢が順当に並んだ。
このあとは予選トップ10のチームから、それぞれ2名のライダーが出場し上位10グリッドを決めるトップ10トライアルが行なわれる。なお前回大会は台風接近の影響でトップ10トライアルが中止となっていたため、こちらも久しぶりの実施となっている。
|Pos.
|No.
|Team
|Cat
|Bike
|Model
|B. Lap
|1
|10
|Kawasaki Racing Team Suzuka 8H
|EWC
|Kawasaki
|ZX 10RR
|2:06.726
|2
|7
|YART - Yamaha Official Team EWC
|EWC
|Yamaha
|YZF-R1
|2:06.888
|3
|33
|Team HRC
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-RSP
|2:06.931
|4
|17
|Astemo Honda Dream SI Racing
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R
|2:07.585
|5
|72
|Honda Dream RT SAKURAI HONDA
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R
|2:08.277
|6
|73
|SDG Honda Racing
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R
|2:08.516
|7
|104
|TOHO Racing
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R
|2:08.974
|8
|1
|Yoshimura SERT Motul
|EWC
|Suzuki
|GSXR-1000R
|2:09.052
|9
|2
|EVA RT 01 Webike TRICKSTAR
|EWC
|Kawasaki
|ZX 10R
|2:09.395
|10
|37
|BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM
|EWC
|BMW
|M1000RR
|2:09.530
|11
|5
|F.C.C. TSR Honda France
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R Fireblade
|2:09.953
|12
|806
|NCXX RACING with RIDERS CLUB
|SsT
|Yamaha
|YZF-R1
|2:10.059
|13
|31
|Hamamatsu Team TITAN
|SsT
|Suzuki
|GSXR-1000R
|2:10.069
|14
|25
|Honda Sofukai Suzuka Racing Team
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R
|2:10.727
|15
|11
|WEBIKE SRC KAWASAKI FRANCE
|EWC
|Kawasaki
|ZX 10RR
|2:11.223
|16
|95
|S-PULSE DREAM RACING - ITEC
|EWC
|Suzuki
|GSX-R1000R
|2:12.036
|17
|3
|KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH
|EWC
|Kawasaki
|ZX 10RR
|2:12.458
|18
|88
|Honda Asia-Dream Racing with SHOWA
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R
|2:12.478
|19
|50
|TEAM KODAMA
|EWC
|Yamaha
|YZF-R1
|2:12.659
|20
|85
|TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW
|SsT
|BMW
|M1000RR
|2:12.795
|21
|54
|GOSHI Racing
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R
|2:13.194
|22
|40
|Team ATJ with JAPAN POST
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R
|2:13.388
|23
|64
|Kawasaki Plaza Racing Team
|SsT
|Kawasaki
|ZX 10RR
|2:13.844
|24
|9
|Murayama. Honda Dream. RT
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R
|2:14.126
|25
|74
|AKENO SPEED.YAMAHA
|SsT
|Yamaha
|YZF-R1
|2:14.196
|26
|69
|Auto Race UBE KEN RACING YIC
|EWC
|Kawasaki
|ZX 10RR
|2:14.629
|27
|44
|SANMEI Team TARO PLUSONE
|EWC
|BMW
|M1000RR
|2:14.709
|28
|82
|Team BIZENSEIKI Kirimoto Techno Works
|SsT
|Kawasaki
|ZX 10RR
|2:15.035
|29
|61
|Team de"LIGHT
|EWC
|Ducati
|Panigale V4R
|2:15.258
|30
|15
|TEAM HANSHIN RIDING SCHOOL
|SsT
|Kawasaki
|ZX 10RR
|2:15.654
|31
|60
|Honda Hamamatsu ESCARGOT RT
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R
|2:15.977
|32
|27
|TransMapRacing with ACE CAFE
|EWC
|Suzuki
|GSXR-1000
|2:17.633
|33
|34
|Honda Ryokuyoukai Kumamoto Racing
|SsT
|Honda
|CB R1000 RR-R
|2:17.840
|34
|89
|CLUB NEXT & Honda Dream TAKASAKI
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R
|2:18.158
|35
|99
|ADVANCE MC & FOC CLAYMORE EDGE with DOGHOUSE
|EWC
|Suzuki
|GSXR-1000R
|2:18.596
|36
|51
|T.MOTOKIDS TAKADA I.W. NAC
|SsT
|Yamaha
|YZF-R1
|2:18.778
|37
|70
|OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN
|EWC
|Yamaha
|YZF-R1
|2:20.397
|38
|52
|TERAMOTO@J-TRIP Racing
|SsT
|Suzuki
|GSXR-1000R
|2:20.428
|39
|41
|IRF with AZURLANE
|EWC
|Yamaha
|YZF-R1
|2:20.502
|40
|38
|K'sWORKS RACING
|SsT
|Yamaha
|YZF-R1
|2:20.910
|41
|112
|Honda Soyukai Tochigi Racing & Dream RT
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R
|2:22.011
|42
|78
|Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka
|EWC
|Honda
|CB R1000 RR-R
|2:22.086
|43
|45
|YSS Mercury with TKm
|SsT
|Kawasaki
|ZX 10RR
|2:23.295
|44
|42
|Shinshu activation project Team NAGANO
|EWC
|BMW
|S1000RR
|-
|45
|71
|Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA
|SsT
|Yamaha
|YZF-R1
|-
|
|
|
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