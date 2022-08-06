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FIM Endurance / Suzuka 8 Hours ニュース

HRCとカワサキ、転倒でトップ10トライアルに不安？　赤旗連発で走行時間わずか｜鈴鹿8耐土曜フリー走行

第43回鈴鹿8時間耐久ロードレースの土曜日フリー走行が行なわれた。トップ10トライアル前最後の走行となるセッションだが、最速タイムを記録したのは#10 Kawasaki Racing Team Suzuka 8Hだった。

HRCとカワサキ、転倒でトップ10トライアルに不安？　赤旗連発で走行時間わずか｜鈴鹿8耐土曜フリー走行
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　第43回鈴鹿8時間耐久ロードレースの土曜日フリー走行が行なわれた。このセッションで最速となったのは#10 Kawasaki Racing Team Suzuka 8Hだった。

　鈴鹿8耐の2日目は、朝方にかけて雨が降った。フリー走行前に行なわれた4時間耐久レースは、路面がウエットから乾いていく難しいコンディション。そして8耐のフリー走行時までに路面は乾き、ドライコンディションで走行に臨むことができた。

　なお序盤6分の段階で#38 K's WORKS RACINGの転倒があり、18分ほどセッション中断を挟むことになった。

　この時点で#33 Team HRCや#10 Kawasaki Racing Team Suzuka 8H、#7 YART-YAMAHA OFFICIAL TEAM EWCなど予選で上位に並んだチームは、わずか2周の計測ながら2分6秒台にタイムを入れてくるなど、抜きん出た速さを発揮していた。

　赤旗で走行時間が削られてしまったこともあり、各ライダーがコースオープンを待ち構え、ピットレーン出口に殺到した。

　しかし再開直後、イケル・レクオナの走らせる#33と#89 CLUBNEXT&HondaDreamTAKASAKIが転倒。レクオナはすぐにマシンを起こして走行を再開したが、カウルには多少の破損が見られ、そのままピットへと戻った。

　その後も転倒が相次ぎ、200Rシケインで#10のジョナサン・レイがアタックに入っていたところでクラッシュ。レイはスクリーンなどが破損したマシンをピットへと持ち帰っている。なおこの転倒でコース脇のクラッシュパッド調整が必要になり、再び赤旗となってしまった。

　2度目の赤旗が解除された頃には、すでにセッション時間は残り9分もない状況に。後に行なわれるトップ10トライアルに向けての調整という点では、マシンにダメージを与えてしまったため、HRCにもカワサキにとってもベストとは言えない状態だろう。

　さらに悪いことに、残り時間5分で3度目の赤旗が振られる事態となってしまった。日立アステモシケインで#5 F.C.C. TSR Honda Franceのジーノ・リアが転倒してしまったのだ。

　結局この赤旗をもってフリー走行は終了が決定。周回数は8周が最大と、トップ10トライアルに向けたセッティングの煮詰めや、10番手以下のチームの決勝に向けた作業を行なうには、厳しいセッションとなってしまった。

　トップタイムは#10 カワサキが記録した2分6秒726。2番手に#7 YARTが2分6秒888で続き、3番手に#33 HRCの2分6秒931と予選上位勢が順当に並んだ。

　このあとは予選トップ10のチームから、それぞれ2名のライダーが出場し上位10グリッドを決めるトップ10トライアルが行なわれる。なお前回大会は台風接近の影響でトップ10トライアルが中止となっていたため、こちらも久しぶりの実施となっている。

 
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Pos. No. Team Cat Bike Model B. Lap
1 10 Kawasaki Racing Team Suzuka 8H EWC Kawasaki ZX 10RR 2:06.726
2 7 YART - Yamaha Official Team EWC EWC Yamaha YZF-R1 2:06.888
3 33 Team HRC EWC Honda CB R1000 RR-RSP 2:06.931
4 17 Astemo Honda Dream SI Racing EWC Honda CB R1000 RR-R 2:07.585
5 72 Honda Dream RT SAKURAI HONDA EWC Honda CB R1000 RR-R 2:08.277
6 73 SDG Honda Racing EWC Honda CB R1000 RR-R 2:08.516
7 104 TOHO Racing EWC Honda CB R1000 RR-R 2:08.974
8 1 Yoshimura SERT Motul EWC Suzuki GSXR-1000R 2:09.052
9 2 EVA RT 01 Webike TRICKSTAR EWC Kawasaki ZX 10R 2:09.395
10 37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM EWC BMW M1000RR 2:09.530
11 5 F.C.C. TSR Honda France EWC Honda CB R1000 RR-R Fireblade 2:09.953
12 806 NCXX RACING with RIDERS CLUB SsT  Yamaha YZF-R1 2:10.059
13 31 Hamamatsu Team TITAN SsT  Suzuki GSXR-1000R 2:10.069
14 25 Honda Sofukai Suzuka Racing Team EWC Honda CB R1000 RR-R 2:10.727
15 11 WEBIKE SRC KAWASAKI FRANCE EWC Kawasaki ZX 10RR 2:11.223
16 95 S-PULSE DREAM RACING - ITEC EWC Suzuki GSX-R1000R 2:12.036
17 3 KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH EWC Kawasaki ZX 10RR 2:12.458
18 88 Honda Asia-Dream Racing with SHOWA EWC Honda CB R1000 RR-R 2:12.478
19 50 TEAM KODAMA EWC Yamaha YZF-R1 2:12.659
20 85 TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW SsT  BMW M1000RR 2:12.795
21 54 GOSHI Racing EWC Honda CB R1000 RR-R 2:13.194
22 40 Team ATJ with JAPAN POST EWC Honda CB R1000 RR-R 2:13.388
23 64 Kawasaki Plaza Racing Team SsT  Kawasaki ZX 10RR 2:13.844
24 9 Murayama. Honda Dream. RT EWC Honda CB R1000 RR-R 2:14.126
25 74 AKENO SPEED.YAMAHA SsT  Yamaha YZF-R1 2:14.196
26 69 Auto Race UBE KEN RACING YIC EWC Kawasaki ZX 10RR 2:14.629
27 44 SANMEI Team TARO PLUSONE EWC BMW M1000RR 2:14.709
28 82 Team BIZENSEIKI Kirimoto Techno Works SsT  Kawasaki ZX 10RR 2:15.035
29 61 Team  de"LIGHT EWC Ducati Panigale V4R 2:15.258
30 15 TEAM HANSHIN  RIDING SCHOOL SsT  Kawasaki ZX 10RR 2:15.654
31 60 Honda Hamamatsu ESCARGOT RT EWC Honda CB R1000 RR-R 2:15.977
32 27 TransMapRacing with ACE CAFE EWC Suzuki GSXR-1000 2:17.633
33 34 Honda Ryokuyoukai Kumamoto Racing SsT  Honda CB R1000 RR-R 2:17.840
34 89 CLUB NEXT & Honda Dream TAKASAKI EWC Honda CB R1000 RR-R 2:18.158
35 99 ADVANCE MC & FOC CLAYMORE EDGE with DOGHOUSE EWC Suzuki GSXR-1000R 2:18.596
36 51 T.MOTOKIDS TAKADA I.W. NAC SsT  Yamaha YZF-R1 2:18.778
37 70 OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN EWC Yamaha YZF-R1 2:20.397
38 52 TERAMOTO@J-TRIP Racing SsT  Suzuki GSXR-1000R 2:20.428
39 41 IRF with AZURLANE EWC Yamaha YZF-R1 2:20.502
40 38 K'sWORKS RACING SsT  Yamaha YZF-R1 2:20.910
41 112 Honda Soyukai Tochigi Racing & Dream RT EWC Honda CB R1000 RR-R 2:22.011
42 78 Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka EWC Honda CB R1000 RR-R 2:22.086
43 45 YSS Mercury with TKm SsT  Kawasaki ZX 10RR 2:23.295
44 42 Shinshu activation project Team NAGANO EWC BMW S1000RR -
45 71 Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA SsT  Yamaha YZF-R1 -

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