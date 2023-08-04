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FIM Endurance / 鈴鹿8耐 フリー走行レポート

鈴鹿8耐フリー走行｜ファクトリー体制のHRCが最速。ホンダ勢上位で1回目の予選へ

第44回鈴鹿8時間耐久ロードレースの初日フリー走行が行なわれた。最速タイムを記録したのは、ホンダのファクトリーチームである33号車Team HRC with 日本郵便だった。

Atmosphere

　2023年の鈴鹿8時間耐久ロードレースが開幕。初日となる4日（金）のフリー走行では、33号車Team HRC with 日本郵便が最速タイムを記録した。

　快晴のもと開幕した今年の8耐。そのフリー走行は、今年は日本勢で唯一のファクトリー体制での参戦メーカーとなっているホンダの33号車Team HRC with 日本郵便（長島哲太）が、序盤から2分7秒084をマークし、暫定トップタイムとした。そこにFIM EWC（世界耐久選手権）フル参戦組で昨年王者の#1 F.C.C. TSR Honda Franceや同じくフル参戦の#7 YART YAMAHA OFFICIAL TEAM EWCが続いた。

　なおセッション序盤には#12 ヨシムラ SERT Motulら何台かがコースオフを喫し、転倒してしまうチームもあったものの、大きなクラッシュにまでは発展しなかった。またセッションが25分経過した頃、デグナーカーブで73号車SDG Honda Racing（名越哲平）が転倒する場面もあったが、こちらもライダーは無事だ。

　しばらくは各車が淡々と走行を重ねる展開が続いたが、長島は更にタイムを更新。2分6秒458までベストタイムを縮めた。

　フリー走行も残り半分という頃、96号車TEAM FRONTIER（アダム・ノロディン）が転倒。グラベル上でうずくまっている姿も見られたが、無事と伝えられた。

　セッションはその後つつがなく行なわれていたが、ラスト3分というところで64号車Kawasaki Plaza Racing Teamの岩戸亮介がNIPPOコーナーで転倒。この影響で赤旗が掲示され、セッションはそのまま終了となった。最終的に予選前のフリー走行で最速となったのは、2分6秒458を記録した33号車Team HRC with日本郵便だった。

　2番手タイムは終盤にアタックを決めた104号車TOHO Racing（2分7秒230）。また同じくセッション終盤にアタックを行ない、大きくタイムを更新した73号車SDG Honda Racingが3番手（2分7秒290）に続いた。

　フル参戦勢の#1 F.C.C. TSR Honda Franceは4番手。5番手に#7 YART YAMAHA OFFICIAL TEAM EWCが続いた。

　第44回鈴鹿8耐はこの後、1回目の予選が行なわれる予定だ。各チームのライダーがそれぞれブルー、イエロー、レッドに振り分けられ、この予選1回目に挑む。また5日（土）午前には2回目の予選が行なわれ、3人のうち速い方ライダー2人のベストタイムの平均によって決勝11番手以下のグリッドと、トップ10トライアルへの進出チームが決まる。

Pos. No. Team Nat Cat Model B. Lap
1 33 Team HRC with Japan Post JPN EWC CBR1000RR-R Fireblade SP 2:06.458
2 104 TOHO Racing JPN EWC CBR1000RR-R Fireblade SP 2:07.230
3 73 SDG Honda Racing JPN EWC CBR1000RR-R Fireblade 2:07.290
4 1 F.C.C. TSR Honda France JPN EWC CBR1000RR-R Fireblade SP 2:07.341
5 7 YART Yamaha Official EWC TEAM AUT EWC YZF-R1 2:07.736
6 40 Team ATJ JPN EWC CBR1000RR-R Fireblade SP 2:07.808
7 95 S-PLUSE DREAM RACING -ITEC JPN EWC GSX-R1000R 2:07.816
8 76 AutoRace Ube Racing Team JPN EWC GSX-R1000R 2:07.897
9 37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM BEL EWC M1000RR 2:08.191
10 17 Astemo Honda Dream SI Racing JPN EWC CBR1000RR-R Fireblade 2:08.211
11 71 Honda Dream RT SAKURAI HONDA JPN EWC CBR1000RR-R Fireblade 2:08.225
12 50 TEAM KODAMA JPN EWC YZF-R1 2:08.277
13 12 Yoshimura SERT Motul FRA EWC GSX-R1000R 2:08.285
14 88 Honda Asia-Dream Racing with SHOWA JPN EWC CBR1000RR-R Fireblade 2:08.391
15 11 Kawasaki Webike Trickstar JPN EWC Ninja ZX-10RR 2:08.447
16 9 TTSRacing MurayamaUnso HondaDream JPN EWC CBR1000RR-R Fireblade 2:08.523
17 86 NCXX RACING with RIDERS CLUB JPN NSTK YZF-R1 2:08.944
18 25 Honda Sofukai Suzuka Racing Team JPN EWC CBR1000RR-R Fireblade 2:09.415
19 64 Kawasaki Plaza Racing Team JPN NSTK ZX-10R 2:09.726
20 74 AKENO SPEED JPN NSTK YZF-R1 2:09.772
21 99 KM 99 BEL EWC YZF-R1 2:09.974
22 31 HAMAMATSU TEAM TITAN JPN NSTK GSX-R1000R 2:09.975
23 44 SANMEI Team TARO PLUSONE JPN EWC M1000RR 2:10.118
24 333 HONDA VILTAIS RACING FRA EWC CBR1000RR-R Fireblade 2:10.710
25 5 TEAM SUGAI MOTO BUM RACING JAPAN JPN EWC CBR1000RR-R Fireblade SP 2:10.736
26 3 KRP SANYOUKOGYO &MATSUBA RS-ITOH JPN EWC ZX-10R 2:11.026
27 54 GOSHI Racing JPN EWC CBR1000RR-R Fireblade 2:11.195
28 112 Honda Soyukai Tochigi Racing & Koyokai DREAM Racin JPN EWC CBR1000RR-R Fireblade 2:11.389
29 96 TEAM FRONTIER JPN EWC S1000RR 2:11.414
30 52 TERAMOTO@J-TRIP Racing JPN NSTK GSX-R1000R 2:11.566
31 85 TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW JPN NSTK M1000RR 2:11.892
32 70 OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN JPN EWC YZF-R1 2:12.637
33 89 CLUB NEXT&HONDA DREAM TAKASAKI JPN EWC CBR1000RR-R Fireblade SP 2:12.726
34 82 Team BIZENSEIKI Kirimoto Techno Works JPN NSTK ZX-10R 2:12.863
35 75 Honda Hamamatsu ESCARGOT & Kumamoto Racing JPN NSTK CBR1000RR-R Fireblade 2:13.071
36 69 Yamashina Kawasaki AutoRaceUBE YIC AW  EJ JPN EWC Ninja ZX-10R 2:13.173
37 23 Team TATARA aprilia JPN NSTK RSV4 Factory 2:13.268
38 61 Team  de"LIGHT JPN EWC Panigale  V4R 2:13.423
39 41 IRF with AZURLANE JPN EWC YZF-R1 2:13.440
40 78 Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka JPN EWC CBR1000RR-R Fireblade 2:14.246
41 65 Motobox Kremer Racing #65 DEU EWC YZF-R1 2:14.330
42 13 Taira Promote Racing JPN NSTK YZF-R1 2:14.390
43 27 Dr. Dry Racing TMR with ACE CAFE JPN EWC GSX-R1000R 2:14.877
44 42 Sinshu activation project Team NAGANO JPN EWC S1000RR 2:14.895
45 55 NICHIRIN RACING NOIZ JPN NSTK YZF-R1 2:15.410
46 411 Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA JPN NSTK YZF-R1 2:15.543
47 503 GESUNDHEIT Racing RIDE ON MAKINOHARA EJ JPN NSTK CBR1000RR-R Fireblade SP 2:15.921
48 26 MOTORCYCLES#27 JPN NSTK CBR1000RR-R Fireblade SP 2:16.607
49 29 TRIPOINT FUCHS Silekolen & DOG HOUSE JPN NSTK GSX-R1000R 2:17.018
50 760 YSS Mercury Kawasaki Plaza Suita JPN NSTK ZX-10R 2:17.220
 

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