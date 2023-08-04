鈴鹿8耐フリー走行｜ファクトリー体制のHRCが最速。ホンダ勢上位で1回目の予選へ
第44回鈴鹿8時間耐久ロードレースの初日フリー走行が行なわれた。最速タイムを記録したのは、ホンダのファクトリーチームである33号車Team HRC with 日本郵便だった。
2023年の鈴鹿8時間耐久ロードレースが開幕。初日となる4日（金）のフリー走行では、33号車Team HRC with 日本郵便が最速タイムを記録した。
快晴のもと開幕した今年の8耐。そのフリー走行は、今年は日本勢で唯一のファクトリー体制での参戦メーカーとなっているホンダの33号車Team HRC with 日本郵便（長島哲太）が、序盤から2分7秒084をマークし、暫定トップタイムとした。そこにFIM EWC（世界耐久選手権）フル参戦組で昨年王者の#1 F.C.C. TSR Honda Franceや同じくフル参戦の#7 YART YAMAHA OFFICIAL TEAM EWCが続いた。
なおセッション序盤には#12 ヨシムラ SERT Motulら何台かがコースオフを喫し、転倒してしまうチームもあったものの、大きなクラッシュにまでは発展しなかった。またセッションが25分経過した頃、デグナーカーブで73号車SDG Honda Racing（名越哲平）が転倒する場面もあったが、こちらもライダーは無事だ。
しばらくは各車が淡々と走行を重ねる展開が続いたが、長島は更にタイムを更新。2分6秒458までベストタイムを縮めた。
フリー走行も残り半分という頃、96号車TEAM FRONTIER（アダム・ノロディン）が転倒。グラベル上でうずくまっている姿も見られたが、無事と伝えられた。
セッションはその後つつがなく行なわれていたが、ラスト3分というところで64号車Kawasaki Plaza Racing Teamの岩戸亮介がNIPPOコーナーで転倒。この影響で赤旗が掲示され、セッションはそのまま終了となった。最終的に予選前のフリー走行で最速となったのは、2分6秒458を記録した33号車Team HRC with日本郵便だった。
2番手タイムは終盤にアタックを決めた104号車TOHO Racing（2分7秒230）。また同じくセッション終盤にアタックを行ない、大きくタイムを更新した73号車SDG Honda Racingが3番手（2分7秒290）に続いた。
フル参戦勢の#1 F.C.C. TSR Honda Franceは4番手。5番手に#7 YART YAMAHA OFFICIAL TEAM EWCが続いた。
第44回鈴鹿8耐はこの後、1回目の予選が行なわれる予定だ。各チームのライダーがそれぞれブルー、イエロー、レッドに振り分けられ、この予選1回目に挑む。また5日（土）午前には2回目の予選が行なわれ、3人のうち速い方ライダー2人のベストタイムの平均によって決勝11番手以下のグリッドと、トップ10トライアルへの進出チームが決まる。
|Pos.
|No.
|Team
|Nat
|Cat
|Model
|B. Lap
|1
|33
|Team HRC with Japan Post
|JPN
|EWC
|CBR1000RR-R Fireblade SP
|2:06.458
|2
|104
|TOHO Racing
|JPN
|EWC
|CBR1000RR-R Fireblade SP
|2:07.230
|3
|73
|SDG Honda Racing
|JPN
|EWC
|CBR1000RR-R Fireblade
|2:07.290
|4
|1
|F.C.C. TSR Honda France
|JPN
|EWC
|CBR1000RR-R Fireblade SP
|2:07.341
|5
|7
|YART Yamaha Official EWC TEAM
|AUT
|EWC
|YZF-R1
|2:07.736
|6
|40
|Team ATJ
|JPN
|EWC
|CBR1000RR-R Fireblade SP
|2:07.808
|7
|95
|S-PLUSE DREAM RACING -ITEC
|JPN
|EWC
|GSX-R1000R
|2:07.816
|8
|76
|AutoRace Ube Racing Team
|JPN
|EWC
|GSX-R1000R
|2:07.897
|9
|37
|BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM
|BEL
|EWC
|M1000RR
|2:08.191
|10
|17
|Astemo Honda Dream SI Racing
|JPN
|EWC
|CBR1000RR-R Fireblade
|2:08.211
|11
|71
|Honda Dream RT SAKURAI HONDA
|JPN
|EWC
|CBR1000RR-R Fireblade
|2:08.225
|12
|50
|TEAM KODAMA
|JPN
|EWC
|YZF-R1
|2:08.277
|13
|12
|Yoshimura SERT Motul
|FRA
|EWC
|GSX-R1000R
|2:08.285
|14
|88
|Honda Asia-Dream Racing with SHOWA
|JPN
|EWC
|CBR1000RR-R Fireblade
|2:08.391
|15
|11
|Kawasaki Webike Trickstar
|JPN
|EWC
|Ninja ZX-10RR
|2:08.447
|16
|9
|TTSRacing MurayamaUnso HondaDream
|JPN
|EWC
|CBR1000RR-R Fireblade
|2:08.523
|17
|86
|NCXX RACING with RIDERS CLUB
|JPN
|NSTK
|YZF-R1
|2:08.944
|18
|25
|Honda Sofukai Suzuka Racing Team
|JPN
|EWC
|CBR1000RR-R Fireblade
|2:09.415
|19
|64
|Kawasaki Plaza Racing Team
|JPN
|NSTK
|ZX-10R
|2:09.726
|20
|74
|AKENO SPEED
|JPN
|NSTK
|YZF-R1
|2:09.772
|21
|99
|KM 99
|BEL
|EWC
|YZF-R1
|2:09.974
|22
|31
|HAMAMATSU TEAM TITAN
|JPN
|NSTK
|GSX-R1000R
|2:09.975
|23
|44
|SANMEI Team TARO PLUSONE
|JPN
|EWC
|M1000RR
|2:10.118
|24
|333
|HONDA VILTAIS RACING
|FRA
|EWC
|CBR1000RR-R Fireblade
|2:10.710
|25
|5
|TEAM SUGAI MOTO BUM RACING JAPAN
|JPN
|EWC
|CBR1000RR-R Fireblade SP
|2:10.736
|26
|3
|KRP SANYOUKOGYO &MATSUBA RS-ITOH
|JPN
|EWC
|ZX-10R
|2:11.026
|27
|54
|GOSHI Racing
|JPN
|EWC
|CBR1000RR-R Fireblade
|2:11.195
|28
|112
|Honda Soyukai Tochigi Racing & Koyokai DREAM Racin
|JPN
|EWC
|CBR1000RR-R Fireblade
|2:11.389
|29
|96
|TEAM FRONTIER
|JPN
|EWC
|S1000RR
|2:11.414
|30
|52
|TERAMOTO@J-TRIP Racing
|JPN
|NSTK
|GSX-R1000R
|2:11.566
|31
|85
|TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW
|JPN
|NSTK
|M1000RR
|2:11.892
|32
|70
|OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN
|JPN
|EWC
|YZF-R1
|2:12.637
|33
|89
|CLUB NEXT&HONDA DREAM TAKASAKI
|JPN
|EWC
|CBR1000RR-R Fireblade SP
|2:12.726
|34
|82
|Team BIZENSEIKI Kirimoto Techno Works
|JPN
|NSTK
|ZX-10R
|2:12.863
|35
|75
|Honda Hamamatsu ESCARGOT & Kumamoto Racing
|JPN
|NSTK
|CBR1000RR-R Fireblade
|2:13.071
|36
|69
|Yamashina Kawasaki AutoRaceUBE YIC AW EJ
|JPN
|EWC
|Ninja ZX-10R
|2:13.173
|37
|23
|Team TATARA aprilia
|JPN
|NSTK
|RSV4 Factory
|2:13.268
|38
|61
|Team de"LIGHT
|JPN
|EWC
|Panigale V4R
|2:13.423
|39
|41
|IRF with AZURLANE
|JPN
|EWC
|YZF-R1
|2:13.440
|40
|78
|Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka
|JPN
|EWC
|CBR1000RR-R Fireblade
|2:14.246
|41
|65
|Motobox Kremer Racing #65
|DEU
|EWC
|YZF-R1
|2:14.330
|42
|13
|Taira Promote Racing
|JPN
|NSTK
|YZF-R1
|2:14.390
|43
|27
|Dr. Dry Racing TMR with ACE CAFE
|JPN
|EWC
|GSX-R1000R
|2:14.877
|44
|42
|Sinshu activation project Team NAGANO
|JPN
|EWC
|S1000RR
|2:14.895
|45
|55
|NICHIRIN RACING NOIZ
|JPN
|NSTK
|YZF-R1
|2:15.410
|46
|411
|Team MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA
|JPN
|NSTK
|YZF-R1
|2:15.543
|47
|503
|GESUNDHEIT Racing RIDE ON MAKINOHARA EJ
|JPN
|NSTK
|CBR1000RR-R Fireblade SP
|2:15.921
|48
|26
|MOTORCYCLES#27
|JPN
|NSTK
|CBR1000RR-R Fireblade SP
|2:16.607
|49
|29
|TRIPOINT FUCHS Silekolen & DOG HOUSE
|JPN
|NSTK
|GSX-R1000R
|2:17.018
|50
|760
|YSS Mercury Kawasaki Plaza Suita
|JPN
|NSTK
|ZX-10R
|2:17.220
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