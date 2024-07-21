【リザルト】第45回鈴鹿8時間耐久ロードレース 暫定結果
第45回鈴鹿8時間耐久ロードレースの決勝レース暫定結果。
#1 YART YAMAHA
写真：: Kusudo Aki
順位／ゼッケンナンバー／チーム／周回数
1．30 Team HRC with Japan Post 220
2．1 YART - YAMAHA 220
3．12 Yoshimura SERT Motul 219
4．2 DUCATI Team KAGAYAMA 219
5．37 BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM 218
6．71 Honda Dream RT SAKURAI HONDA 218
7．104 TOHO Racing 218
8．0 Team SUZUKI CN CHALLENGE 216
9．73 SDG Team HARC-PRO. Honda 216
10．99 KM 99 215
11．17 Astemo Honda Dream SI Racing 215
12．50 Team KODAMA 215
13．6 Team TARO PLUSONE with SDG 214
14．40 TeamATJ with docomo business 213
15．4 TATI TEAM BERINGER RACING 213
16．3 KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH 213
17．95 TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW 212
18．25 Team Étoile 211
19．13 Taira Promote Racing 211
20．76 AutoRace Ube Racing Team 211
21．20 Honda Suzuka Racing Team 210
22．78 Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka 210
23．112 HondaSoyukaiTochigiRacing&KohyohkaiDreamRacingTeam 210
24．42 SHINSYUREN With TOTEC 209
25．31 TEAM SUGAI MOTO BUM RACING JAPAN 208
26．75 Honda Hamamatsu ESCARGOT & Kumamoto Racing 207
27．15 IRF with AZURLANE 206
28．89 CLUB NEXT&HONDA DREAM TAKASAKI 205
29．55 NATIONAL MOTOS HONDA FMA 204
30．38 Team38 201
31．57 NICHIRIN RACING NOI:Z 201
32．29 DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene 200
33．806 NCXX RACING with RIDERS CLUB 200
34．5 F.C.C. TSR Honda France 198
35．64 Kawasaki Plaza Racing Team 189
36．46 MOTORCYCLES#27 EJ YIC 189
37．411 MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA with RPT NAGANO 182
38．503 EDWIN GESUNDHEIT Racing 159
NOT CLASSIFIED
39． 11 Kawasaki Webike Trickstar 123
40．52 TERAMOTO@J-TRIP Racing 149
41．23 Team TATARA aprilia 154
42．90 SANTOKU DENKOU&TATEAKI MOTORS FK works 155
RETIRED
43．88 Honda Asia-Dream Racing with Astemo 7
44．777 WÓJCIK RACING TEAM 777 46
45．96 TEAM FRONTIER 64
46．65 Motobox Kremer Racing #65 15
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