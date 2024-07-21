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FIM Endurance Suzuka 8Hours

【リザルト】第45回鈴鹿8時間耐久ロードレース　暫定結果

第45回鈴鹿8時間耐久ロードレースの決勝レース暫定結果。

Upd:
#1 YART YAMAHA

#1 YART YAMAHA

写真：: Kusudo Aki

順位／ゼッケンナンバー／チーム／周回数

1．30 　Team HRC with Japan Post 　220
2．1 　YART - YAMAHA 　220
3．12 　Yoshimura SERT Motul　 219
4．2 　DUCATI Team KAGAYAMA 　219
5．37 　BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM　 218
6．71 　Honda Dream RT SAKURAI HONDA 218
7．104 　TOHO Racing 　218
8．0 　Team SUZUKI CN CHALLENGE 　216
9．73 　SDG Team HARC-PRO. Honda　 216
10．99 　KM 99 　215
11．17 　Astemo Honda Dream SI Racing　 215
12．50 　Team KODAMA 　215
13．6 　Team TARO PLUSONE with SDG 　214
14．40 　TeamATJ with docomo business　 213
15．4 　TATI TEAM BERINGER RACING 　213
16．3 　KRP SANYOUKOUGYO&RS-ITOH 　213
17．95 　TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW 　212
18．25 　Team Étoile 　211
19．13 　Taira Promote Racing 　211
20．76 　AutoRace Ube Racing Team 　211
21．20 　Honda Suzuka Racing Team 　210
22．78 　Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka 　210
23．112 　HondaSoyukaiTochigiRacing&KohyohkaiDreamRacingTeam 　210
24．42 　SHINSYUREN With TOTEC 　209
25．31 　TEAM SUGAI MOTO BUM RACING JAPAN　 208
26．75 　Honda Hamamatsu ESCARGOT & Kumamoto Racing　 207
27．15 　IRF with AZURLANE 　206
28．89 　CLUB NEXT&HONDA DREAM TAKASAKI 　205
29．55 　NATIONAL MOTOS HONDA FMA 　204
30．38 　Team38　 201
31．57 　NICHIRIN RACING NOI:Z 　201
32．29 　DOG HOUSE&TRIPOINT FUCHS Silkolene 　200
33．806 　NCXX RACING with RIDERS CLUB　 200
34．5 　F.C.C. TSR Honda France 　198
35．64 　Kawasaki Plaza Racing Team　 189
36．46 　MOTORCYCLES#27 EJ YIC　 189
37．411 　MATSUNAGA KDC & YSP NAGOYA KITA with RPT NAGANO　 182
38．503 　EDWIN GESUNDHEIT Racing 　159
 
NOT CLASSIFIED
39． 11 　Kawasaki Webike Trickstar　 123
40．52 　TERAMOTO@J-TRIP Racing　 149
41．23 　Team TATARA aprilia 　154
42．90 　SANTOKU DENKOU&TATEAKI MOTORS FK works 　155
 
RETIRED
43．88 　Honda Asia-Dream Racing with Astemo 　7
44．777 　WÓJCIK RACING TEAM 777 　46
45．96 　TEAM FRONTIER 　64
46．65　 Motobox Kremer Racing #65　 15

 

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