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FIM Endurance Suzuka 8 Hours

速報｜2026鈴鹿8耐、ホンダHRCが5連覇達成！　セーフティカーランで決着

鈴鹿8時間耐久ロードレースの決勝レースが行なわれた。勝利したのはHonda HRCだった。

編集:
2026 Suzuka8H

　鈴鹿8時間耐久ロードレースの決勝レースが行なわれ、Honda HRC（高橋巧／ジョナサン・レイ／ソムキアット・チャントラ）が優勝。ホンダの5連覇を達成した。

　7月5日11時30分に始まった鈴鹿8耐決勝は、ポールポジションスタートのHonda HRCが序盤こそ首位を奪われるシーンがあったが、その後は首位を堅持した。

　レースも終盤に差し掛かった残り30分のところで雨量とコースコンディションが考慮されセーフティカーが出動。Honda HRCに迫っていた2番手のYAMAHA FACTORY RACING TEAMは第2セーフティカーの集団に入ったことでチャンスを失った。

　そしてセーフティカーランのままレースが終了。Honda HRCが2026年の鈴鹿8耐を制した。これでホンダとしては、鈴鹿8耐5連覇を達成した。なおアンカーを務めた高橋巧は鈴鹿8耐の最多勝記録を更新する8勝目となった。

　2位はYAMAHA FACTORY RACING TEAM。追い上げのレースを展開したが、最後はセーフティカーに泣く展開となった。3位は、BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAMだ。

 

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