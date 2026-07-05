速報｜2026鈴鹿8耐、ホンダHRCが5連覇達成！　セーフティカーランで決着

鈴鹿8時間耐久ロードレースの決勝レースが行なわれ、Honda HRC（高橋巧／ジョナサン・レイ／ソムキアット・チャントラ）が優勝。ホンダの5連覇を達成した。

7月5日11時30分に始まった鈴鹿8耐決勝は、ポールポジションスタートのHonda HRCが序盤こそ首位を奪われるシーンがあったが、その後は首位を堅持した。

レースも終盤に差し掛かった残り30分のところで雨量とコースコンディションが考慮されセーフティカーが出動。Honda HRCに迫っていた2番手のYAMAHA FACTORY RACING TEAMは第2セーフティカーの集団に入ったことでチャンスを失った。

そしてセーフティカーランのままレースが終了。Honda HRCが2026年の鈴鹿8耐を制した。これでホンダとしては、鈴鹿8耐5連覇を達成した。なおアンカーを務めた高橋巧は鈴鹿8耐の最多勝記録を更新する8勝目となった。

2位はYAMAHA FACTORY RACING TEAM。追い上げのレースを展開したが、最後はセーフティカーに泣く展開となった。3位は、BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAMだ。