速報｜2026鈴鹿8耐、ホンダHRCが5連覇達成！ セーフティカーランで決着
鈴鹿8時間耐久ロードレースの決勝レースが行なわれた。勝利したのはHonda HRCだった。
鈴鹿8時間耐久ロードレースの決勝レースが行なわれ、Honda HRC（高橋巧／ジョナサン・レイ／ソムキアット・チャントラ）が優勝。ホンダの5連覇を達成した。
7月5日11時30分に始まった鈴鹿8耐決勝は、ポールポジションスタートのHonda HRCが序盤こそ首位を奪われるシーンがあったが、その後は首位を堅持した。
レースも終盤に差し掛かった残り30分のところで雨量とコースコンディションが考慮されセーフティカーが出動。Honda HRCに迫っていた2番手のYAMAHA FACTORY RACING TEAMは第2セーフティカーの集団に入ったことでチャンスを失った。
そしてセーフティカーランのままレースが終了。Honda HRCが2026年の鈴鹿8耐を制した。これでホンダとしては、鈴鹿8耐5連覇を達成した。なおアンカーを務めた高橋巧は鈴鹿8耐の最多勝記録を更新する8勝目となった。
2位はYAMAHA FACTORY RACING TEAM。追い上げのレースを展開したが、最後はセーフティカーに泣く展開となった。3位は、BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAMだ。
記事をシェアもしくは保存
最新ニュース
メルセデス代表、アントネッリの成長ぶりを称賛「偉大なドライバーになるための資質がすべて備わっている」
中止となったF1中東戦。シーズン後半に復活なるか？ 「決断を下す期限は夏休み前」とドメニカリCEO明かす
ツォロフがシルバーストンを完全制覇。土日連続優勝達成で今季6勝目……どこでも強い！ 宮田莉朋は14位｜FIA F2シルバーストン フィーチャーレース
黒猫でも轢いちゃったかな……フェルスタッペン、レッドブルの苦戦に重なった不運を嘆く
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。