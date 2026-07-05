鈴鹿8耐：決勝レース6時間｜トップ維持するHonda HRCが快走。ヤマハ＆オートレース宇部は同一周回で追撃
鈴鹿8時間耐久ロードレースの決勝レースは6時間が経過。Honda HRCが変わらず首位を走っており、5連覇を徐々に引き寄せつつある。
写真：: T.Yamaguchi
鈴鹿8時間耐久ロードレースの決勝レースは6時間が経過。レース終盤に向けて、Honda HRCが引き続き首位でリードを維持し、YAMAHA FACTORY RACING TEAMがそれを追いかけている。
レース4時間の折り返しを過ぎたあとは、YAMAHA FACTORY RACING TEAMのジャック・ミラーがペースを上げた。レースベストラップを更新する速さで走るミラーは、2番手のAutoRace Ube Racing Teamとの差をグイグイと削っていき、4時間半時点で1秒差まで接近。オーバーテイクを狙うまでに近づいた。
そして周回数にして104周目、ミラーはスプーンカーブでAutoRace Ubeをオーバーテイク。MotoGPライダーの実力を見せつけるように2番手に浮上した。
トップを走るHonda HRCのジョナサン・レイは、ミラーの接近を感知するとペースアップ。その結果互いに2分17～18秒と同程度のペースとなり、ギャップは縮まらなくなった。
猛追したミラーだったが、5時間経過を前にピットインしアンドレア・ロカテッリに交代。Honda HRCも再び高橋巧にマシンを託すと、以後は約30秒差での鍔迫り合いが続いた。
なお3番手に続いているAutoRace Ube Racing Teamも大きく離されることはなく、2番手のヤマハから11秒ほどの差で追走。先頭を走るホンダとしては、リードは築いているものの、”左うちわ”とは行かない状況だった。
レースは6時間が経過し、終盤戦に突入。Honda HRCが引き続き先頭を維持しており、徐々に5連覇が近づきてきた。ヤマハ、オートレース宇部がそれを追いかけていて、残り2時間でそれぞれ再びミラー、シルヴァン・ギュントーリにライダーチェンジしてギャップを縮めることを目指している。
なお4番手のYART Yamaha Official EWC Team、5番手BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAMまでが首位Honda HRCと同一ラップとなっている。
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