本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

レースレポート
FIM Endurance Suzuka 8 Hours

ホンダHRC、雨の波乱もなんのその5連覇を達成！　ヤマハSCに泣く2位＆BMW3位｜鈴鹿8時間耐久ロードレース決勝

鈴鹿8時間耐久ロードレースの決勝レースが行なわれ、Honda HRCが勝利。ホンダとして5連覇を達成した。

編集:
Suzuka8H Podium

写真：: T.Yamaguchi

　三重県・鈴鹿サーキットで鈴鹿8時間耐久ロードレースの決勝レースが行なわれた。長丁場のこのレースを制したのはHonda HRC（高橋巧／ジョナサン・レイ／ソムキアット・チャントラ）で、5連覇を達成した。

　決勝レースではHonda HRCがレース序盤を除いて先頭を引っ張っていく展開が続き、それは終盤残り2時間を切っても変わらなかった。

　ただライバルも全く太刀打ちできなかったわけではない。特にYAMAHA FACTORY RACING TEAMが中盤から終盤にかけて追い上げを見せた。

　残り2時間でYAMAHA FACTORY RACING TEAMはMotoGPライダーのジャック・ミラーにライダーチェンジ。レース中盤に見せたようなハイペースなラップで、彼は再び先頭のホンダとの差を縮めていった。

　結局約1時間のスティントでミラーは29秒ほどあった差を、約18秒にまで短縮。ヤマハは最後のスティントをアンドレア・ロカテッリに託した。

　そしてトップのHonda HRCが残り1時間を切ってピットインを済ませると、2番手のYAMAHA FACTORY RACING TEAMとの差は約16秒差。”HY対決”への期待も高まった。

　しかしその後レースも終盤の残り34分、雨とコース上の水量が多いことが考慮されセーフティカー（SC）が出動する事態となった。

　このSCはHonda HRCに有利に働いた。Honda HRCが第一SCの集団に入った一方、2番手のYAMAHA FACTORY RACING TEAMは第2SC集団となってしまったためだ。

　これによりHonda HRCとYAMAHA FACTORY RACING TEAMの差は、SC前の18秒から2分近くに拡大。タイミングがホンダに味方し、ヤマハは優勝争いにおいて致命的な差をつけられてしまった。

　その後も雨脚が弱まることはなく、レースはセーフティカー先導のまま8時間が経過しフィニッシュ。Honda HRCが2026年の鈴鹿8耐を制覇した。なおホンダとしては今回の勝利で5連覇を達成。加えてアンカーを務めた高橋巧は、鈴鹿8耐最多勝記録更新を8勝に更新した。

　なおHonda HRCは今回、高橋とレイのふたりだけでレースを走りきっている。

　2位はYAMAHA FACTORY RACING TEAM。2025年にファクトリー参戦を再開したが、今年もホンダの後塵を拝する結果となった。

　そして3位には終盤にAutoRace Ube Racing Teamを抜いたBMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAMが入った。鈴鹿8耐で外国メーカーのマシンが表彰台を獲得するのは、これが初めてのことだった。

　なおEXPクラスで参戦しているTeam SUZUKI CN CHALLENGEは、最終的に7位フィニッシュを果たした。

関連ニュース:
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 速報｜2026鈴鹿8耐、ホンダHRCが5連覇達成！　セーフティカーランで決着
次の記事 5連覇ホンダHRCの高橋巧「中須賀さんに勝ち逃げされなくてよかった」僚友ジョナサン・レイの走りも絶賛｜鈴鹿8耐

最新ニュース

5連覇ホンダHRCの高橋巧「中須賀さんに勝ち逃げされなくてよかった」僚友ジョナサン・レイの走りも絶賛｜鈴鹿8耐

FIM Endurance
FIME FIM Endurance
Suzuka 8 Hours
5連覇ホンダHRCの高橋巧「中須賀さんに勝ち逃げされなくてよかった」僚友ジョナサン・レイの走りも絶賛｜鈴鹿8耐

ホンダHRC、雨の波乱もなんのその5連覇を達成！　ヤマハSCに泣く2位＆BMW3位｜鈴鹿8時間耐久ロードレース決勝

FIM Endurance
FIME FIM Endurance
Suzuka 8 Hours
ホンダHRC、雨の波乱もなんのその5連覇を達成！　ヤマハSCに泣く2位＆BMW3位｜鈴鹿8時間耐久ロードレース決勝

メルセデス代表、アントネッリの成長ぶりを称賛「偉大なドライバーになるための資質がすべて備わっている」

F1
F1 F1
イギリスGP
メルセデス代表、アントネッリの成長ぶりを称賛「偉大なドライバーになるための資質がすべて備わっている」

中止となったF1中東戦。シーズン後半に復活なるか？　「決断を下す期限は夏休み前」とドメニカリCEO明かす

F1
F1 F1
イギリスGP
中止となったF1中東戦。シーズン後半に復活なるか？　「決断を下す期限は夏休み前」とドメニカリCEO明かす