「歴史に残る1日になった。凄く嬉しい」BMW、鈴鹿8耐で外国車の初表彰台を達成
BMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAMは、鈴鹿8時間耐久ロードレースで初めての外国車での表彰台獲得を大いに喜んでいる。
写真：: T.Yamaguchi
鈴鹿8時間耐久ロードレースで3位となったBMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAM。外国車が鈴鹿8耐で表彰台に加わるのは今回が初めてのコトであり、彼らとしても大きな喜びとなったようだ。
今年で47回目となった鈴鹿8耐。長い歴史を持つこのレースだが、実はこれまで外国メーカーのマシンで表彰台を獲得した事例が存在しなかった。
しかし2026年はBMWが新たな歴史を作った。EWCにファクトリー参戦するBMW MOTORRAD WORLD ENDURANCE TEAMが、3位表彰台を獲得したのだ。
彼らはスタートでこそ出遅れがあったものの、以降はペース良く走り、同じBMW陣営のAutoRace Ube Racing Teamを終盤に攻略し表彰台圏内に浮上。最後はセーフティカーランとなったレースをしっかりと走りきって3位となった。
「今回、レースを凄く楽しめた」と、マイケル・ファン・デル・マークは言う。
「ダブルスティントもやったし、コンディションがかなり変わっていくのも、僕は楽しんだ。スティントを延長することもできたからね。本当に今年の鈴鹿8耐は楽しいと思えたよ」
「BMWが表彰台に上がることができて本当に嬉しい。チームと一緒にバイクを作り上げてきて、とても頑張ってきたんだ。チームが本当に頑張って速いバイクを作り上げてくれた」
「ここで表彰台に上がることができたのはその成果だ。BMWの皆におめでとうと伝えたい」
そしてチームメイトのマーカス・レイテルベルガーとスティーブン・オデンダールも、外国車による鈴鹿8耐初表彰台を大いに喜んでおり、レイテンベルガーは「本当に嬉しい。BMWが鈴鹿で表彰台に上がるのは初めてだし、歴史に残る1日になった。凄く嬉しいよ」と締めくくった。
写真: T.Yamaguchi
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