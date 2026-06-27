Moto2オランダ予選｜古里太陽、Q2進出し12番手を確保。ポールポジションはアロンソ

MotoGP第10戦オランダGPのMoto2クラス予選が行なわれ、ダビド・アロンソ（CFMOTO Azul Marino Aspar Team）がポールポジションを獲得した。

中量級のMoto2クラスでは、佐々木歩夢（Momoven Idrofoglia RW Racing Team）がQ1スタートとなった一方、ルーキーの古里太陽（Idemitsu Honda Team Asia）はQ2への直接進出を確保した。

佐々木が参加するQ1ではまず、ダニエル・ムニョス（Italtrans Racing Team）が暫定トップの1分35秒742をマーク。彼のあと、暫定トップ更新ペースを発揮するライダーが何人かいたものの、転倒者の回収のための赤旗中断によってタイム更新が阻まれる形となった。

そして佐々木は、残り10分で赤旗となった時点では1分36秒251で4番手につけていた。

赤旗解除後、アタックが進むと上位タイムを更新するライダーが現れる一方で、佐々木はタイムを縮めることができず、Q2進出圏内のトップ4から脱落してしまった。

Q1終盤も佐々木は自己ベストを更新できないままセッションを終えた。最終的にはトップのムニョスから0.5秒差の8番手でQ1敗退となった。

続く予選Q2では、ダビド・アロンソ（CFMOTO Azul Marino Aspar Team）が1分35秒236をマークし、暫定トップタイムに立った。古里は序盤のアタックで上位に大きく離され、1.5秒差のQ2最後尾となる18番手に沈んでいた。

暫定トップタイムが更新されないまま時間が経過し、Q2はラストアタックを迎えた。そしてラストアタックでも暫定トップを上回るライダーは現れずに終わり、Moto2クラスのポールポジションはアロンソが獲得した。2番手はアルベルト・フェルナンデス（BLU CRU Pramac Yamaha Moto2）、3番手はイザン・ゲバラ（BLU CRU Pramac Yamaha Moto2）だった。

古里は終盤に自己ベストを大きく更新し、トップから0.434秒差の12番手となった。