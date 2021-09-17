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Moto2 / Misano ニュース

Moto2サンマリノ初日：トーマス・ルティ、初日総合トップ。小椋藍は後方に沈む

MotoGP第14戦サンマリノGPのMoto2クラス初日フリー走行が行なわれた。FP1トップタイムはトーマス・ルティ、FP2トップタイムはマルコ・ベッツェッキだった。

Moto2サンマリノ初日：トーマス・ルティ、初日総合トップ。小椋藍は後方に沈む

　MotoGP第14戦サンマリノGPのMoto2クラス初日フリー走行が行なわれた。セッションはFP1とFP2共にウエットコンディションで行なわれた。初日総合トップタイムは、トーマス・ルティ（Pertamina Mandalika SAG Team）だった。

　FP1のトップタイムはトーマス・ルティ。2番手はマルコ・ベッツェッキ（SKY Racing Team VR46）、3番手はニッコロ・ブレガ（Federal Oil Gresini Moto2）だ。

　FP2はマルコ・ベッツェッキ（SKY Racing Team VR46）がトップタイム。2番手はアウグスト・フェルナンデス（Elf Marc VDS Racing Team）、3番手はソムキアット・チャントラ（IDEMITSU Honda Team Asia）だ。

　チャントラのチームメイトである小椋藍は、FP1を24番手、FP2は26番手で終えている。

【FP1　タイム結果】

順位 ライダー 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 Switzerland トーマス ルティ 16 1'50.140     138.195
2 Italy マルコ ベッツェッキ 19 1'50.428 0.288 0.288 137.834
3 Italy ニッコロ ブレガ 18 1'50.578 0.438 0.150 137.647
4 United Kingdom Jake Dixon 16 1'50.623 0.483 0.045 137.591
5 United Kingdom サム ロウズ 16 1'50.718 0.578 0.095 137.473
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【FP2　タイム結果】

順位 ライダー 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 Italy マルコ ベッツェッキ 16 1'50.168     138.159
2 Spain アウグスト フェルナンデス 10 1'50.317 0.149 0.149 137.973
3 Thailand ソムキャット チャントラ 16 1'50.426 0.258 0.109 137.837
4 Spain シャビ ビエルへ 21 1'50.699 0.531 0.273 137.497
5 United Kingdom サム ロウズ 14 1'50.821 0.653 0.122 137.345
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