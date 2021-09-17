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Moto2サンマリノ初日：トーマス・ルティ、初日総合トップ。小椋藍は後方に沈む
MotoGP第14戦サンマリノGPのMoto2クラス初日フリー走行が行なわれた。FP1トップタイムはトーマス・ルティ、FP2トップタイムはマルコ・ベッツェッキだった。
MotoGP第14戦サンマリノGPのMoto2クラス初日フリー走行が行なわれた。セッションはFP1とFP2共にウエットコンディションで行なわれた。初日総合トップタイムは、トーマス・ルティ（Pertamina Mandalika SAG Team）だった。
FP1のトップタイムはトーマス・ルティ。2番手はマルコ・ベッツェッキ（SKY Racing Team VR46）、3番手はニッコロ・ブレガ（Federal Oil Gresini Moto2）だ。
FP2はマルコ・ベッツェッキ（SKY Racing Team VR46）がトップタイム。2番手はアウグスト・フェルナンデス（Elf Marc VDS Racing Team）、3番手はソムキアット・チャントラ（IDEMITSU Honda Team Asia）だ。
チャントラのチームメイトである小椋藍は、FP1を24番手、FP2は26番手で終えている。
【FP1 タイム結果】
|順位
|ライダー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|トーマス ルティ
|16
|1'50.140
|138.195
|2
|マルコ ベッツェッキ
|19
|1'50.428
|0.288
|0.288
|137.834
|3
|ニッコロ ブレガ
|18
|1'50.578
|0.438
|0.150
|137.647
|4
|Jake Dixon
|16
|1'50.623
|0.483
|0.045
|137.591
|5
|サム ロウズ
|16
|1'50.718
|0.578
|0.095
|137.473
|フルリザルトを見る
【FP2 タイム結果】
|順位
|ライダー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|マルコ ベッツェッキ
|16
|1'50.168
|138.159
|2
|アウグスト フェルナンデス
|10
|1'50.317
|0.149
|0.149
|137.973
|3
|ソムキャット チャントラ
|16
|1'50.426
|0.258
|0.109
|137.837
|4
|シャビ ビエルへ
|21
|1'50.699
|0.531
|0.273
|137.497
|5
|サム ロウズ
|14
|1'50.821
|0.653
|0.122
|137.345
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