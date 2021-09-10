Moto2アラゴン初日：レミー・ガードナー初日首位発進。小椋藍は総合17番手
MotoGP第13戦アラゴンGPのMoto2クラス初日フリー走行が行なわれた。総合トップタイムはレミー・ガードナーだ。
モーターランド・アラゴンで行なわれているMotoGP第13戦アラゴンGP。Moto2クラスの初日フリー走行が実施されると、Red Bull KTM Ajoのレミー・ガードナーが総合トップタイムをマークした。
総合2番手タイムにはアウグスト・フェルナンデス（Elf Marc VDS Racing Team）、総合3番手にはガードナーのチームメイトであるラウル・フェルナンデスが続いた。
なおアウグスト・フェルナンデスは2022年シーズンにRed Bull KTM Ajoへ移籍することが発表されたばかりだ。
日本人ライダーの小椋藍（IDEMITSU Honda Team Asia）は総合17番手タイムで初日を終了している。
【フリー走行1回目】
|順位
|ライダー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|ホルヘ ナヴァッロ
|15
|1'53.100
|161.633
|2
|サム ロウズ
|17
|1'53.573
|0.473
|0.473
|160.960
|3
|マルコ ベッツェッキ
|18
|1'53.644
|0.544
|0.071
|160.860
|フルリザルトを見る
【フリー走行2回目】
|順位
|ライダー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|
1
|レミー ガードナー
|16
|1'52.743
|162.145
|2
|アウグスト フェルナンデス
|17
|1'52.750
|0.007
|0.007
|162.135
|3
|ラウル フェルナンデス
|10
|1'52.845
|0.102
|0.095
|161.999
|フルリザルトを見る
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