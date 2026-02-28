Moto2タイ予選｜佐々木歩夢、開幕戦は4列目12番手スタートに。ポールシッターはセナ・アジアス

チャーン・インターナショナル・サーキットで行なわれたMotoGP開幕戦タイGPのMoto2クラス予選は、セナ・アジアス（LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP）がポールポジションを獲得した。

Moto2クラスでは佐々木歩夢（Momoven Idrofoglia RW Racing Team）が今季も継続参戦。またMoto3クラスから昇格のルーキーとして、古里太陽（Idemitsu Honda Team Asia）も参戦する。

古里は予選Q1からの参加だったが、アタックが始まると4番手タイムの1分35秒256をマーク。予選Q2進出圏内につけた。暫定トップのデニス・オンジュ（ELF Marc VDS Racing Team）からは0.243秒差だ。

Q1後半のアタックが始まると、ダビド・アロンソ（CFMOTO Inde Aspar Team）などをはじめとしてトップ4に食い込むタイムが記録されていった。これで古里はQ2進出圏内から蹴り出されてしまった格好だ。

オンジュが暫定トップでQ1はラストアタックに。ここでセクター最速ペースだったのがダニエル・ムニョス（Italtrans Racing Team）で、オンジュのタイムを超える1分34秒896を記録。その後のオンジュの自己ベスト更新も退け、ムニョスが最速でQ2進出となった。

古里はQ2後半のアタックでは自己ベストを縮められず、最終的に8番手でQ1を終えた。

予選Q2の序盤アタックで暫定トップタイムをマークしたのは、ダニエル・オルガド（CFMOTO Inde Aspar Team）。1分34秒625でトップに立ち、イヴァン・オルトラ（QJMOTOR - PONT GRUP - MSI）が僅差で続いた。

佐々木はトップからは0.465秒差のタイムをマークし9番手。3列目以内に食い込んだ状態でQ2後半のアタックに臨んだ。

Q2後半のアタックでは複数のライダーが最速タイムの更新を狙えるペースでアタック。その結果、1分34秒576をマークしたセナ・アジアスがトップタイムとなり、タイGPポールポジションを獲得した。2番手は0.028秒差に迫ったイザン・ゲバラ（BLU CRU Pramac Yamaha Moto2）、3番手はオルガドだ。

佐々木は後半のアタックでタイムを縮められず、4列目12番手で予選を終えた。