予選レポート
Moto2 タイ

Moto2タイ予選｜佐々木歩夢、開幕戦は4列目12番手スタートに。ポールシッターはセナ・アジアス

MotoGP開幕戦タイGPのMoto2クラス予選は、セナ・アジアスがポールポジションを獲得した。

公開日時:
Senna Agius, Tailandia

Senna Agius, Tailandia

　チャーン・インターナショナル・サーキットで行なわれたMotoGP開幕戦タイGPのMoto2クラス予選は、セナ・アジアス（LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP）がポールポジションを獲得した。

　Moto2クラスでは佐々木歩夢（Momoven Idrofoglia RW Racing Team）が今季も継続参戦。またMoto3クラスから昇格のルーキーとして、古里太陽（Idemitsu Honda Team Asia）も参戦する。

　古里は予選Q1からの参加だったが、アタックが始まると4番手タイムの1分35秒256をマーク。予選Q2進出圏内につけた。暫定トップのデニス・オンジュ（ELF Marc VDS Racing Team）からは0.243秒差だ。

　Q1後半のアタックが始まると、ダビド・アロンソ（CFMOTO Inde Aspar Team）などをはじめとしてトップ4に食い込むタイムが記録されていった。これで古里はQ2進出圏内から蹴り出されてしまった格好だ。

　オンジュが暫定トップでQ1はラストアタックに。ここでセクター最速ペースだったのがダニエル・ムニョス（Italtrans Racing Team）で、オンジュのタイムを超える1分34秒896を記録。その後のオンジュの自己ベスト更新も退け、ムニョスが最速でQ2進出となった。

　古里はQ2後半のアタックでは自己ベストを縮められず、最終的に8番手でQ1を終えた。

　予選Q2の序盤アタックで暫定トップタイムをマークしたのは、ダニエル・オルガド（CFMOTO Inde Aspar Team）。1分34秒625でトップに立ち、イヴァン・オルトラ（QJMOTOR - PONT GRUP - MSI）が僅差で続いた。

　佐々木はトップからは0.465秒差のタイムをマークし9番手。3列目以内に食い込んだ状態でQ2後半のアタックに臨んだ。

　Q2後半のアタックでは複数のライダーが最速タイムの更新を狙えるペースでアタック。その結果、1分34秒576をマークしたセナ・アジアスがトップタイムとなり、タイGPポールポジションを獲得した。2番手は0.028秒差に迫ったイザン・ゲバラ（BLU CRU Pramac Yamaha Moto2）、3番手はオルガドだ。

　佐々木は後半のアタックでタイムを縮められず、4列目12番手で予選を終えた。

予選Q2

全スタッツ
 
順位 ライダー # バイク 周回数 タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ
1 Australia Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 8

1'34.576

   173.346  
2 Spain Izan Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 8

+0.028

1'34.604

 0.028 173.294  
3 Spain Daniel Holgado CFMOTO Aspar Team 96 Kalex Moto2 8

+0.049

1'34.625

 0.021 173.256  
フルリザルトを見る
 

