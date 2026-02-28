Moto2タイ予選｜佐々木歩夢、開幕戦は4列目12番手スタートに。ポールシッターはセナ・アジアス
MotoGP開幕戦タイGPのMoto2クラス予選は、セナ・アジアスがポールポジションを獲得した。
Senna Agius, Tailandia
チャーン・インターナショナル・サーキットで行なわれたMotoGP開幕戦タイGPのMoto2クラス予選は、セナ・アジアス（LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP）がポールポジションを獲得した。
Moto2クラスでは佐々木歩夢（Momoven Idrofoglia RW Racing Team）が今季も継続参戦。またMoto3クラスから昇格のルーキーとして、古里太陽（Idemitsu Honda Team Asia）も参戦する。
古里は予選Q1からの参加だったが、アタックが始まると4番手タイムの1分35秒256をマーク。予選Q2進出圏内につけた。暫定トップのデニス・オンジュ（ELF Marc VDS Racing Team）からは0.243秒差だ。
Q1後半のアタックが始まると、ダビド・アロンソ（CFMOTO Inde Aspar Team）などをはじめとしてトップ4に食い込むタイムが記録されていった。これで古里はQ2進出圏内から蹴り出されてしまった格好だ。
オンジュが暫定トップでQ1はラストアタックに。ここでセクター最速ペースだったのがダニエル・ムニョス（Italtrans Racing Team）で、オンジュのタイムを超える1分34秒896を記録。その後のオンジュの自己ベスト更新も退け、ムニョスが最速でQ2進出となった。
古里はQ2後半のアタックでは自己ベストを縮められず、最終的に8番手でQ1を終えた。
予選Q2の序盤アタックで暫定トップタイムをマークしたのは、ダニエル・オルガド（CFMOTO Inde Aspar Team）。1分34秒625でトップに立ち、イヴァン・オルトラ（QJMOTOR - PONT GRUP - MSI）が僅差で続いた。
佐々木はトップからは0.465秒差のタイムをマークし9番手。3列目以内に食い込んだ状態でQ2後半のアタックに臨んだ。
Q2後半のアタックでは複数のライダーが最速タイムの更新を狙えるペースでアタック。その結果、1分34秒576をマークしたセナ・アジアスがトップタイムとなり、タイGPポールポジションを獲得した。2番手は0.028秒差に迫ったイザン・ゲバラ（BLU CRU Pramac Yamaha Moto2）、3番手はオルガドだ。
佐々木は後半のアタックでタイムを縮められず、4列目12番手で予選を終えた。
予選Q2
|順位
|ライダー
|#
|バイク
|周回数
|タイム
|前車との差
|平均速度
|スピードトラップ
|1
|Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|81
|Kalex Moto2
|8
|
1'34.576
|173.346
|2
|Izan Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|28
|Boscoscuro B-26
|8
|
+0.028
1'34.604
|0.028
|173.294
|3
|Daniel Holgado CFMOTO Aspar Team
|96
|Kalex Moto2
|8
|
+0.049
1'34.625
|0.021
|173.256
|フルリザルトを見る
