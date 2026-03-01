Moto2タイ決勝｜赤旗中断が2度の波乱……超スプリント7周レースをゴンザレスが制する。佐々木歩夢10位

MotoGP開幕戦タイGPのMoto2クラス決勝レースがチャーン・インターナショナル・サーキットで行なわれた。2度の赤旗中断を挟んだことによる短期決戦レースを、マニュエル・ゴンザレス（LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP）が制した。

2026年シーズンのMoto2クラスには日本人ライダーが2名参戦。継続参戦の佐々木歩夢（Momoven Idrofoglia RW Racing Team）は12番グリッド、そしてMoto3から昇格した古里太陽（Idemitsu Honda Team Asia）は22番グリッドからのスタートだ。

ポールポジションを獲得したのはセナ・アジアス（LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP）、2番手にイザン・ゲバラ（BLU CRU Pramac Yamaha Moto2）、3番手にダニエル・オルガド（CFMOTO Inde Aspar Team）が並んだ。

決勝レースがスタートすると、2番グリッドのゲバラがホールショットを奪った。しかし続くターン3ではワイドに膨らんでしまい、その隙にオルガドがトップに立った。

1周目を終えての隊列はオルガドを先頭に、イヴァン・オルトラ（QJMOTOR - PONT GRUP - MSI）、アジアスまでがトップ3に並び、ゲバラ、マニュエル・ゴンザレスと3番手争いの集団が続いた。

レースはオルガドが引っ張る形で続いていたが、3周目にターン10でアジアス、フィリップ・サラック（OnlyFans American Racing Team）とダビド・アロンソ（CFMOTO Inde Aspar Team）らが絡むクラッシュが発生。トラックコンディションの問題からレッドフラッグとなり、レースは3周目の順位から再スタートが切られ、全11周で争われることになった。なおアロンソはその後腕の痛みでメディカルセンターへ向かったが、チームから無事の報告が伝えられた。

11周のスプリントで再開されたレースだったが、またしてもレッドフラッグで中断されてしまった。スタートから間もないターン3でセルジオ・ガルシア（ITALJET Gresini Moto2）が転倒すると、ルカ・ルネッタ（SYNC Group SpeedRS Team）が巻き込まれるクラッシュが発生し、その救助が必要となったためだ。

2度の赤旗を経て、レースは7周という超短期決戦で再開された。当初はオルガドが先頭で始まったが、ゲバラがすぐにオーバーテイクを仕掛けていき、先頭が入れ替わった。

ゲバラ、オルガド、ゴンザレス、オルトラの4人が先頭集団として抜け出していくと、1周目から5番手以下との差は1秒以上に広がった。

7周と短いレースはゲバラ先導のまま終盤に入ったが、オルガドを抜いて2番手に浮上していたゴンザレスが残り2周で仕掛けてオーバーテイク。ラストラップ最終コーナーで追い抜きを狙ったゲバラを退けて、ゴンザレスが開幕戦勝利を手にした。2位は0.099秒の僅差で破れたゲバラ、3位はオルガドだ。

日本人ライダーは佐々木が10位、古里が16位でのフィニッシュとなった。