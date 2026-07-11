Moto2ドイツ予選｜古里太陽、Q2直行から7番手を確保。ポールポジションはオルトラ

MotoGP第11戦ドイツGPのMoto2クラス予選が行なわれ、イヴァン・オルトラ（QJMOTOR -R.O.M.E.A - MSI）がポールポジションを獲得した。

Moto2クラスでは今季のルーキーである古里太陽（Idemitsu Honda Team Asia）が予選Q2への直接進出を決めた一方で、佐々木歩夢（Momoven Idrofoglia RW Racing Team）はQ1スタートとなってしまった。

佐々木はQ1前半のアタックでは1分22秒551の7番手。Q2進出ラインには約0.1秒ほど足りていない状況だった。

Q1後半に佐々木は自己ベストを1分22秒426まで縮めた。しかし上位に食い込んで来る他のライダーの存在もあり、またしてもQ2進出には十分なタイムではなかった。

Q1の残り少ない時間の中、佐々木はそれ以上にタイムを縮められず、5番手でセッションを終了。Q2進出となる4番手との差は、わずか0.031秒だった。なおQ1トップタイムだったのはルカ・ルネッタ（MB Conveyors SpeedRS Team）で、タイムは1分22秒269だった。

予選Q2のポールポジション争いは、イヴァン・オルトラがライバルを0.25秒と大きく引き離す1分21秒493という好タイムを序盤にマーク。セッション終盤までこのタイムが更新されなかったことで、オルトラがポールポジションを獲得した。2番手はマニュエル・ゴンザレス（LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP）、3番手はイヴァン・ゲバラ（BLU CRU Pramac Yamaha Moto2）だ。

古里は序盤に1分22秒073を記録し9番手につけると、セッション後半に1分21秒852まで自己ベストを更新。このタイムで一時4番手に並んだ。しかしライバルのタイム更新の波に呑まれたことで、最終的には7番手で予選を終えた。