Moto2ドイツ予選｜古里太陽、Q2直行から7番手を確保。ポールポジションはオルトラ
MotoGPドイツGPのMoto2クラス予選は、イヴァン・オルトラがポールポジションを獲得した。
MotoGP第11戦ドイツGPのMoto2クラス予選が行なわれ、イヴァン・オルトラ（QJMOTOR -R.O.M.E.A - MSI）がポールポジションを獲得した。
Moto2クラスでは今季のルーキーである古里太陽（Idemitsu Honda Team Asia）が予選Q2への直接進出を決めた一方で、佐々木歩夢（Momoven Idrofoglia RW Racing Team）はQ1スタートとなってしまった。
佐々木はQ1前半のアタックでは1分22秒551の7番手。Q2進出ラインには約0.1秒ほど足りていない状況だった。
Q1後半に佐々木は自己ベストを1分22秒426まで縮めた。しかし上位に食い込んで来る他のライダーの存在もあり、またしてもQ2進出には十分なタイムではなかった。
Q1の残り少ない時間の中、佐々木はそれ以上にタイムを縮められず、5番手でセッションを終了。Q2進出となる4番手との差は、わずか0.031秒だった。なおQ1トップタイムだったのはルカ・ルネッタ（MB Conveyors SpeedRS Team）で、タイムは1分22秒269だった。
予選Q2のポールポジション争いは、イヴァン・オルトラがライバルを0.25秒と大きく引き離す1分21秒493という好タイムを序盤にマーク。セッション終盤までこのタイムが更新されなかったことで、オルトラがポールポジションを獲得した。2番手はマニュエル・ゴンザレス（LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP）、3番手はイヴァン・ゲバラ（BLU CRU Pramac Yamaha Moto2）だ。
古里は序盤に1分22秒073を記録し9番手につけると、セッション後半に1分21秒852まで自己ベストを更新。このタイムで一時4番手に並んだ。しかしライバルのタイム更新の波に呑まれたことで、最終的には7番手で予選を終えた。
予選Q2
|順位
|ライダー
|#
|バイク
|Laps
|タイム
|前車との差
|平均速度
|スピードトラップ
|1
|Ivan Ortola QJMOTOR - FRINSA - MSI
|4
|Kalex Moto2
|10
|
1'21.493
|161.019
|2
|Manuel Gonzalez Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|18
|Kalex Moto2
|8
|
+0.038
1'21.531
|0.038
|160.944
|3
|Izan Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|28
|Boscoscuro B-26
|8
|
+0.178
1'21.671
|0.140
|160.669
|フルリザルトを見る
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