Moto2ドイツ決勝｜ルーキー古里太陽、5位で自己ベストリザルト更新！　優勝はオルトラ

MotoGP第11戦ドイツGPのMoto2クラス決勝が行なわれ、QJMOTOR -R.O.M.E.A - MSIのイヴァン・オルトラがポール・トゥ・ウィンで勝利した。

Moto2クラスに参戦する古里太陽（Idemitsu Honda Team Asia）と佐々木歩夢（Momoven Idrofoglia RW Racing Team）は予選でそれぞれ7番手と19番手。ポールポジションを獲得したのはイヴァン・オルトラだった。

気温25度のコンディションで決勝レースがスタートすると、ポールシッターのオルトラが好スタート。大きな混乱なく1周目が始まり、オルトラを先頭にイザン・ゲバラ（BLU CRU Pramac Yamaha Moto2）、ダニエル・オルガド（CFMOTO Azul Marino Aspar Team）がやや間隔を空けて2番手、3番手に続いた。

そこからトップ集団は徐々に差が縮まっていき、3周が経過する頃にはオルトラ、ゲバラ、オルガド、そしてセナ・アジアス（LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP）が0.1～0.2秒差で密集した状態となった。

オルトラはオーバースピードで走行ラインを外す場面もあったが、首位は維持。2番手争いではポジションの入れ替えがありつつも、トップ争いはしばらくこう着状態となった。

しかし、序盤は食らいついていた追走グループも徐々に引き離されるようになった。レース折り返しを過ぎた13周目には、2番手のオルガドは首位オルトラから0.4秒差。その後方5番手まで同程度の差で続いた。

後半もオルトラが少しずつリードを広げ、3番手以下は優勝争いから脱落。ただ終盤にかけては2番手のオルガドが追い上げに転じた。オルガドはラスト3周で0.3秒差まで接近すると、そのまま真後ろにつけた状態でラストラップへ突入した。

ラストラップはオルガドが激しく攻めたものの、決定的なチャンスはなくオーバーテイクには至らず。守り切ったオルトラがポール・トゥ・ウィンを果たした。2位はオルガド、3位はゲバラだった。

古里はスタート後、7番手のポジションを維持。上位陣の最後尾に食らいつく位置につけた。その後はトップ集団から離されたものの、徐々に順位を上げ、終盤にはランキング首位のマニュエル・ゴンザレス（LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP）をかわすなどして5位でフィニッシュ。Moto2ルーキーの古里にとって自己ベストリザルトとなった。

佐々木は13位でフィニッシュ。スタート位置から順位を上げ、ポイントを持ち帰った。