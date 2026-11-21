Moto2 ポルトガル

Moto2ポルトガル予選｜古里太陽＆佐々木歩夢、Q2進出ならず。セナ・アジアスがポール獲得

MotoGP第21戦ポルトガルGPのMoto2クラス予選が行なわれ、セナ・アジアスがポールポジションを獲得した。

編集: 2026/11/21 14:06

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Senna Agius, Malasia

MotoGP第21戦ポルトガルGPのMoto2予選は、LIQUI MOLY Dynavolt Intact GPのセナ・アジアスがポールポジションを獲得した。

Moto2クラスに参戦する日本人ライダーは今回、佐々木歩夢（Momoven Idrofoglia RW Racing Team）と古里太陽（Idemitsu Honda Team Asia）のどちらも、予選はQ1からの参戦だった。

Q1は佐々木が前半のアタックで1分42秒981の5番手タイムを記録。予選Q2進出となるトップ4に食い込むまで0.1秒以下の差と近い位置につけた。

しかし佐々木はQ1後半にタイムを伸ばせず。その一方でQ1前半は下位タイムだった古里がQ1後半のアタックで大幅にタイムアップを果たし、1分42秒281の暫定4番手を記録した。

これで古里はQ2進出かと思われたが、最後にライバルのタイム更新が続いて古里は6番手まで押し下げられ、予選はQ1敗退に終わった。佐々木は12番手で同じくQ1敗退だった。

予選Q2はセナ・アジアスが暫定トップとなる1分41秒106をマークした状態でセッション終盤に突入。そして終盤のアタックではタイム更新が連発され、タイムシートの並びも大きく入れ替わった。

ラストアタックまでタイム更新が続き、最終的には1分40秒547を記録したアジアスがポールポジションを獲得。2番手はダニエル・オルガド（CFMOTO Power Electronics Aspar Team）、3番手はイザン・ゲバラ（BLU CRU Pramac Yamaha Moto2）となった。ランキング首位のマニュエル・ゴンザレス（LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP）は10番手だ。

予選Q2

全スタッツ

順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ 1

Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP

81 Kalex Moto2 8

1'40.547

167.706 2

Daniel Holgado CFMOTO Power Electronics Aspar Team

96 Kalex Moto2 7

+0.098

1'40.645

0.098 167.543 3

Izan Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28 Boscoscuro B-26 7

+0.204

1'40.751

0.106 167.367 フルリザルトを見る

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