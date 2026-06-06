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Moto2 ハンガリー

Moto2ハンガリー予選｜ゲバラ、今季2度目ポールを獲得。佐々木＆古里はQ1敗退

MotoGP第8戦ハンガリーGPのMoto2予選が行なわれ、イザン・ゲバラがポールポジションを獲得した。

編集:
Izan Guevara, Hungría

Izan Guevara, Hungría

　MotoGP第8戦ハンガリーGPのMoto2クラス予選が行なわれ、BLU CRU Pramac Yamaha Moto2のイザン・ゲバラがポールポジションを獲得した。

　バラトンパークを舞台に争われているハンガリーGPで、Moto2クラス参戦中の日本人ライダーたちは苦戦気味で、佐々木歩夢（Momoven Idrofoglia RW Racing Team）と古里太陽（Idemitsu Honda Team Asia）のふたりは、ともにQ1スタートとなった。

　Q1はセレスティーノ・ビエッティ（MB Conveyors SpeedRS Team）がマークした1分41秒062が暫定トップタイムの状況が続き、古里は0.31秒差の6番手、佐々木は0.588秒差の8番手でセッション後半を迎えた。

　その後、Q1終盤にアロンソ・ロペス（ITALJET Gresini Moto2）が1分40秒763をマーク。トップタイムでQ1突破を決めた。

　日本人ライダーは、佐々木がラストアタックで1分41秒290をマークして5番手。古里は1分41秒349で6番手となり、両者ともQ1終盤にタイムを縮めたものの、Q2進出には約0.2秒届かず、Q1敗退に終わった。

　予選Q2のポールポジション争いでは、フィリップ・サラック（OnlyFans American Racing Team）が1分40秒304をマークし、暫定トップに立った。このタイムはなかなか更新されなかったが、終盤にイザン・ゲバラがこれを0.024秒上回るタイムを記録し、ハンガリーGPのポールポジションを獲得した。

　2番手はサラック、3番手はセナ・アジアス（LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP）となった。

予選Q2

全スタッツ
 
順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ
1 Spain Izan Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 28 Boscoscuro B-26 7

1'40.280

   146.290  
2 Czech Republic フィリップ サラック OnlyFans American Racing Team 12 Kalex Moto2 7

+0.024

1'40.304

 0.024 146.255  
3 Australia Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP 81 Kalex Moto2 8

+0.035

1'40.315

 0.011 146.239  
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