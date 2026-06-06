Moto2ハンガリー予選｜ゲバラ、今季2度目ポールを獲得。佐々木＆古里はQ1敗退

MotoGP第8戦ハンガリーGPのMoto2クラス予選が行なわれ、BLU CRU Pramac Yamaha Moto2のイザン・ゲバラがポールポジションを獲得した。

バラトンパークを舞台に争われているハンガリーGPで、Moto2クラス参戦中の日本人ライダーたちは苦戦気味で、佐々木歩夢（Momoven Idrofoglia RW Racing Team）と古里太陽（Idemitsu Honda Team Asia）のふたりは、ともにQ1スタートとなった。

Q1はセレスティーノ・ビエッティ（MB Conveyors SpeedRS Team）がマークした1分41秒062が暫定トップタイムの状況が続き、古里は0.31秒差の6番手、佐々木は0.588秒差の8番手でセッション後半を迎えた。

その後、Q1終盤にアロンソ・ロペス（ITALJET Gresini Moto2）が1分40秒763をマーク。トップタイムでQ1突破を決めた。

日本人ライダーは、佐々木がラストアタックで1分41秒290をマークして5番手。古里は1分41秒349で6番手となり、両者ともQ1終盤にタイムを縮めたものの、Q2進出には約0.2秒届かず、Q1敗退に終わった。

予選Q2のポールポジション争いでは、フィリップ・サラック（OnlyFans American Racing Team）が1分40秒304をマークし、暫定トップに立った。このタイムはなかなか更新されなかったが、終盤にイザン・ゲバラがこれを0.024秒上回るタイムを記録し、ハンガリーGPのポールポジションを獲得した。

2番手はサラック、3番手はセナ・アジアス（LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP）となった。