Moto2ハンガリー予選｜ゲバラ、今季2度目ポールを獲得。佐々木＆古里はQ1敗退
MotoGP第8戦ハンガリーGPのMoto2予選が行なわれ、イザン・ゲバラがポールポジションを獲得した。
Izan Guevara, Hungría
MotoGP第8戦ハンガリーGPのMoto2クラス予選が行なわれ、BLU CRU Pramac Yamaha Moto2のイザン・ゲバラがポールポジションを獲得した。
バラトンパークを舞台に争われているハンガリーGPで、Moto2クラス参戦中の日本人ライダーたちは苦戦気味で、佐々木歩夢（Momoven Idrofoglia RW Racing Team）と古里太陽（Idemitsu Honda Team Asia）のふたりは、ともにQ1スタートとなった。
Q1はセレスティーノ・ビエッティ（MB Conveyors SpeedRS Team）がマークした1分41秒062が暫定トップタイムの状況が続き、古里は0.31秒差の6番手、佐々木は0.588秒差の8番手でセッション後半を迎えた。
その後、Q1終盤にアロンソ・ロペス（ITALJET Gresini Moto2）が1分40秒763をマーク。トップタイムでQ1突破を決めた。
日本人ライダーは、佐々木がラストアタックで1分41秒290をマークして5番手。古里は1分41秒349で6番手となり、両者ともQ1終盤にタイムを縮めたものの、Q2進出には約0.2秒届かず、Q1敗退に終わった。
予選Q2のポールポジション争いでは、フィリップ・サラック（OnlyFans American Racing Team）が1分40秒304をマークし、暫定トップに立った。このタイムはなかなか更新されなかったが、終盤にイザン・ゲバラがこれを0.024秒上回るタイムを記録し、ハンガリーGPのポールポジションを獲得した。
2番手はサラック、3番手はセナ・アジアス（LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP）となった。
予選Q2
|順位
|ライダー
|#
|バイク
|Laps
|タイム
|前車との差
|平均速度
|スピードトラップ
|1
|Izan Guevara BLU CRU Pramac Yamaha Moto2
|28
|Boscoscuro B-26
|7
|
1'40.280
|146.290
|2
|フィリップ サラック OnlyFans American Racing Team
|12
|Kalex Moto2
|7
|
+0.024
1'40.304
|0.024
|146.255
|3
|Senna Agius Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|81
|Kalex Moto2
|8
|
+0.035
1'40.315
|0.011
|146.239
|フルリザルトを見る
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