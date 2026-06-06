Moto3に激震。ランキング3番手だったフェルナンデス、第6戦まで全て失格！　エンジンの規則違反が発覚

Moto3クラスに参戦しているアドリアン・フェルナンデス（Leopard Racing）のマシンのエンジンに不正改ざんの痕跡が認められ、規則違反による今シーズン序盤6戦の失格が決まった。

チャンピオンシップで今季ランキング3番手につけていたフェルナンデスと、2015年の参戦開始以来、ダニー・ケント、ジョアン・ミル、ロレンソ・ダラ・ポルタ、ジャウマ・マシアといったライダーとMoto3タイトルを獲得している強豪チームのひとつであるLeopard Racingに起きた衝撃的なこの知らせ。問題が発覚したのは第5戦フランスGP後の検査によるモノだった。

検査で全エンジンの封印シールを剥がす作業が進められていく中で、フェルナンデスの使用していたエンジン番号810番の配線シールが標準配線手順と一致していないことが判明した。

そのため詳しい検査が行なわれ、エンジンのシーリングステッカーをさらに詳しく調査すると、改ざんの痕跡が認められたという。

そしてシールの調査結果とエンジンメーカー（この場合はホンダ）の公式な報告書に基づいて、エンジン番号810番が無許可で開封されたと判断された。

「これはFIMグランプリ世界選手権規則のMoto3クラスにおけるエンジン耐久性を定めた第2.6.3.3条、および第3.3.2.2条（イベント期間中に個人または集団によって行なわれる、不正または詐欺的行為、あるいは大会や競技の利益を損なう行為）に違反する」と、FIMスチュワードは一連の行為について記している。

しかし問題はこれだけではなかった。第7戦イタリアGP終了後、レギュレーションに適合しているかどうかを確認するため、一部のエンジンについてチームへ提出要請が行なわれた。

その検査の結果、フェルナンデスが使用していた811番のエンジンにおいても、810番と同様にエンジンが「許可なく開封され再組み立てされていた」ことを示す痕跡が発見された。

そのため前述のフランスGPまでレースで使われたエンジン（810番）と同様に、この811番のエンジンもレギュレーション違反と認められた。

FIMスチュワードはエンジンが無許可で開封されていたという確定事項に基づき、フェルナンデスに開幕戦タイGPから第6戦カタルニアGPまでの6レースで失格処分を下した。

フェルナンデスはこれら6戦でそれぞれ6位、8位、5位、2位、2位、8位を獲得しており、今週末のハンガリーGPを前にランキング3番手につけていた。しかし失格によりポイントをほぼ全て喪失……残ったポイントはイタリアGPの4位13ポイントのみで、ランキングは19番手へと後退することとなった。