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/ Moto3カタール決勝：佐々木歩夢、優勝争いに加わるも最終ラップで悔しい転倒。優勝はマシア
Moto3 / フリー走行レポート

Moto3ドーハ初日：ダリン・ビンダーが総合首位。鈴木竜生が5番手につける

MotoGP第2戦ドーハGPのMoto3クラス初日フリー走行ではダリン・ビンダー（Petronas Sprinta Racing）が総合トップタイムをマークした。

Moto3ドーハ初日：ダリン・ビンダーが総合首位。鈴木竜生が5番手につける

　ロサイル・インターナショナル・サーキットでの連戦で行なわれているMotoGP第2戦ドーハGP。Moto3クラスの初日フリー走行では、ダリン・ビンダー（Petronas Sprinta Racing）が総合トップタイムをマークした。タイムは2分4秒781だ。

　総合2番手タイムはセルジオ・ガルシア（GASGAS Gaviota Aspar Team）。3番手にはガブリエル・ロドリゴ（Indonesian Racing Gresini Moto3）が続いている。

　日本人ライダーの鈴木竜生（SIC58 Squadra Corse）は初日を2分5秒023の総合5番手タイムで終えている。前戦ウイナーのジャウマ・マシア（Red Bull KTM Ajo）は総合6番手だ。

　他日本勢は山中琉聖（CarXpert PruestelGP）が総合12番手、鳥羽海渡（CIP Green Power）が総合13番手と、鈴木を含め3名がQ2直接進出圏内となった。國井勇輝（Honda Team Asia）は総合18番手、佐々木歩夢（Red Bull KTM Tech 3）は総合27番手という並びだ。

 

フリー走行2回目　タイム結果

順位 ライダー 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 South Africa ダレン ビンダー 8 2'04.781     155.215
2 Spain Sergio Garcia 10 2'04.821 0.040 0.040 155.166
3 Argentina カブリエル ロドリゴ 12 2'04.893 0.112 0.072 155.076
4 United Kingdom ジョン マクフィー 8 2'04.968 0.187 0.075 154.983
5 Japan 鈴木 竜生 10 2'05.023 0.242 0.055 154.915
6 Spain ジャウマ マシア 11 2'05.078 0.297 0.055 154.847
7 Spain Izan Guevara 8 2'05.104 0.323 0.026 154.815
8 Spain Jeremy Alcoba 11 2'05.143 0.362 0.039 154.766
9 Spain Pedro Acosta 11 2'05.169 0.388 0.026 154.734
10 Italy ロマーノ フェナティ 10 2'05.271 0.490 0.102 154.608

フリー走行1回目　タイム結果

順位 ライダー 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 Spain ジャウマ マシア 12 2'05.360     154.499
2 Italy デニス フォッジア 10 2'05.922 0.562 0.562 153.809
3 Czech Republic フィリップ サラック 11 2'06.155 0.795 0.233 153.525
4 United Kingdom ジョン マクフィー 11 2'06.215 0.855 0.060 153.452
5 Indonesia Andi Gilang 12 2'06.279 0.919 0.064 153.374
6 Japan Yuki Kunii 11 2'06.397 1.037 0.118 153.231
7 Spain Xavier Artigas 11 2'06.536 1.176 0.139 153.063
8 Japan 鳥羽 海渡 12 2'06.675 1.315 0.139 152.895
9 Italy ロマーノ フェナティ 7 2'06.710 1.350 0.035 152.852
10 Spain Izan Guevara 15 2'06.778 1.418 0.068 152.770

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