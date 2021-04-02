Moto3ドーハ初日：ダリン・ビンダーが総合首位。鈴木竜生が5番手につける
MotoGP第2戦ドーハGPのMoto3クラス初日フリー走行ではダリン・ビンダー（Petronas Sprinta Racing）が総合トップタイムをマークした。
ロサイル・インターナショナル・サーキットでの連戦で行なわれているMotoGP第2戦ドーハGP。Moto3クラスの初日フリー走行では、ダリン・ビンダー（Petronas Sprinta Racing）が総合トップタイムをマークした。タイムは2分4秒781だ。
総合2番手タイムはセルジオ・ガルシア（GASGAS Gaviota Aspar Team）。3番手にはガブリエル・ロドリゴ（Indonesian Racing Gresini Moto3）が続いている。
日本人ライダーの鈴木竜生（SIC58 Squadra Corse）は初日を2分5秒023の総合5番手タイムで終えている。前戦ウイナーのジャウマ・マシア（Red Bull KTM Ajo）は総合6番手だ。
他日本勢は山中琉聖（CarXpert PruestelGP）が総合12番手、鳥羽海渡（CIP Green Power）が総合13番手と、鈴木を含め3名がQ2直接進出圏内となった。國井勇輝（Honda Team Asia）は総合18番手、佐々木歩夢（Red Bull KTM Tech 3）は総合27番手という並びだ。
フリー走行2回目 タイム結果
|順位
|ライダー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|ダレン ビンダー
|8
|2'04.781
|155.215
|2
|Sergio Garcia
|10
|2'04.821
|0.040
|0.040
|155.166
|3
|カブリエル ロドリゴ
|12
|2'04.893
|0.112
|0.072
|155.076
|4
|ジョン マクフィー
|8
|2'04.968
|0.187
|0.075
|154.983
|5
|鈴木 竜生
|10
|2'05.023
|0.242
|0.055
|154.915
|6
|ジャウマ マシア
|11
|2'05.078
|0.297
|0.055
|154.847
|7
|Izan Guevara
|8
|2'05.104
|0.323
|0.026
|154.815
|8
|Jeremy Alcoba
|11
|2'05.143
|0.362
|0.039
|154.766
|9
|Pedro Acosta
|11
|2'05.169
|0.388
|0.026
|154.734
|10
|ロマーノ フェナティ
|10
|2'05.271
|0.490
|0.102
|154.608
フリー走行1回目 タイム結果
|順位
|ライダー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|ジャウマ マシア
|12
|2'05.360
|154.499
|2
|デニス フォッジア
|10
|2'05.922
|0.562
|0.562
|153.809
|3
|フィリップ サラック
|11
|2'06.155
|0.795
|0.233
|153.525
|4
|ジョン マクフィー
|11
|2'06.215
|0.855
|0.060
|153.452
|5
|Andi Gilang
|12
|2'06.279
|0.919
|0.064
|153.374
|6
|Yuki Kunii
|11
|2'06.397
|1.037
|0.118
|153.231
|7
|Xavier Artigas
|11
|2'06.536
|1.176
|0.139
|153.063
|8
|鳥羽 海渡
|12
|2'06.675
|1.315
|0.139
|152.895
|9
|ロマーノ フェナティ
|7
|2'06.710
|1.350
|0.035
|152.852
|10
|Izan Guevara
|15
|2'06.778
|1.418
|0.068
|152.770
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