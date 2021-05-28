Moto3イタリア初日：初日首位はダリン・ビンダー。鈴木竜生が日本勢トップの6番手で追う
MotoGP第6戦イタリアGPのMoto3クラス初日のフリー走行が行なわれた。初日の総合トップタイムをマークしたのはダリン・ビンダー。日本勢では鈴木竜生が最上位の6番手だ。
ムジェロ・サーキットで行なわれているMotoGP第6戦イタリアGP。そのMoto3クラス初日フリー走行が行なわれ、ダリン・ビンダー（Petronas Sprinta Racing）が総合トップタイムをマークした。
ビンダーはこの日、FP2終盤のアタックで1分56秒661をマーク。総合2番手タイムのデニス・フォッジア（Leopard Racing）に0.196秒の差を付けてトップタイムとした。3番手にはジョン・マクフィー（Petronas Sprinta Racing／+0.281秒）が続いている。
日本人ライダーは鈴木竜生（SIC58 Squadra Corse／+0.636秒）が総合6番手で最上位。以下15番手佐々木歩夢（Red Bull KTM Tech 3／+1.163秒）、22番手に鳥羽海渡（CIP Green Power／+1.639秒）、27番手に山中琉聖（CarXpert PruestelGP／+2.230秒）そして松山拓磨（Honda Team Asia／+2.850秒）が30番手となっている。
チャンピオンシップ首位のペドロ・アコスタ（Red Bull KTM Ajo）は、FP2残り15分というタイミングで転倒。マシン修復が必要となり、終盤のアタックには参加せず。結果的に総合16番手タイム（+1.257秒）で初日を終えた。
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|順位
|ライダー
|周回数
|タイム
|差
|前車との差
|平均速度
|1
|ダレン ビンダー
|15
|1'56.661
|161.853
|2
|デニス フォッジア
|13
|1'56.857
|0.196
|0.196
|161.582
|3
|ジョン マクフィー
|16
|1'56.942
|0.281
|0.085
|161.464
|4
|ロマーノ フェナティ
|15
|1'57.170
|0.509
|0.228
|161.150
|5
|カブリエル ロドリゴ
|15
|1'57.256
|0.595
|0.086
|161.032
|6
|鈴木 竜生
|12
|1'57.297
|0.636
|0.041
|160.975
|7
|Deniz Öncü
|16
|1'57.325
|0.664
|0.028
|160.937
|8
|ニッコロ アントネッリ
|16
|1'57.380
|0.719
|0.055
|160.862
|9
|アンドレア ミーニョ
|17
|1'57.497
|0.836
|0.117
|160.701
|10
|ジャウマ マシア
|16
|1'57.543
|0.882
|0.046
|160.639
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