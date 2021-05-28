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Moto3 / Mugello フリー走行レポート

Moto3イタリア初日：初日首位はダリン・ビンダー。鈴木竜生が日本勢トップの6番手で追う

MotoGP第6戦イタリアGPのMoto3クラス初日のフリー走行が行なわれた。初日の総合トップタイムをマークしたのはダリン・ビンダー。日本勢では鈴木竜生が最上位の6番手だ。

Moto3イタリア初日：初日首位はダリン・ビンダー。鈴木竜生が日本勢トップの6番手で追う

　ムジェロ・サーキットで行なわれているMotoGP第6戦イタリアGP。そのMoto3クラス初日フリー走行が行なわれ、ダリン・ビンダー（Petronas Sprinta Racing）が総合トップタイムをマークした。

　ビンダーはこの日、FP2終盤のアタックで1分56秒661をマーク。総合2番手タイムのデニス・フォッジア（Leopard Racing）に0.196秒の差を付けてトップタイムとした。3番手にはジョン・マクフィー（Petronas Sprinta Racing／+0.281秒）が続いている。

　日本人ライダーは鈴木竜生（SIC58 Squadra Corse／+0.636秒）が総合6番手で最上位。以下15番手佐々木歩夢（Red Bull KTM Tech 3／+1.163秒）、22番手に鳥羽海渡（CIP Green Power／+1.639秒）、27番手に山中琉聖（CarXpert PruestelGP／+2.230秒）そして松山拓磨（Honda Team Asia／+2.850秒）が30番手となっている。

　チャンピオンシップ首位のペドロ・アコスタ（Red Bull KTM Ajo）は、FP2残り15分というタイミングで転倒。マシン修復が必要となり、終盤のアタックには参加せず。結果的に総合16番手タイム（+1.257秒）で初日を終えた。

 

Read Also:

順位 ライダー 周回数 タイム 前車との差 平均速度
1 South Africa ダレン ビンダー 15 1'56.661     161.853
2 Italy デニス フォッジア 13 1'56.857 0.196 0.196 161.582
3 United Kingdom ジョン マクフィー 16 1'56.942 0.281 0.085 161.464
4 Italy ロマーノ フェナティ 15 1'57.170 0.509 0.228 161.150
5 Argentina カブリエル ロドリゴ 15 1'57.256 0.595 0.086 161.032
6 Japan 鈴木 竜生 12 1'57.297 0.636 0.041 160.975
7 Turkey Deniz Öncü 16 1'57.325 0.664 0.028 160.937
8 Italy ニッコロ アントネッリ 16 1'57.380 0.719 0.055 160.862
9 Italy アンドレア ミーニョ 17 1'57.497 0.836 0.117 160.701
10 Spain ジャウマ マシア 16 1'57.543 0.882 0.046 160.639
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