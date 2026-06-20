Moto3チェコ予選｜アルマンサが新レコードタイムでポールポジション獲得！　山中、僅差でQ1敗退

ブルノ・サーキットでMotoGP第9戦チェコGPのMoto3予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのはLiqui Moly Dynavolt Intact GPのダビド・アルマンサだった。

Moto3クラスに参戦する日本人ライダーは、今回も予選Q1からの出走となった。山中琉聖（AEON Credit - MT Helmets - MSI）と三谷然（Honda Team Asia）はまず、予選Q2進出となるトップ4のタイムを記録することを目指すこととなった。

Q1序盤に山中は5番手タイムをマーク。トップ4圏内までは0.1秒以内の僅差につけた。一方の三谷はトップから1秒以上離されており、Q1突破には遠いポジションだった。

セッション終盤のアタックでは、山中が自己ベスト更新ペースを発揮。2分5秒737の暫定2番手タイムを記録した。だが、ライバル達もベストタイムを更新した結果、山中はトップ4から弾き出されてしまい、Q1突破はならなかった。

最終的に山中は5番手、三谷は11番手でQ1敗退に終わった。

日本人ライダー不在で争われた予選Q2では、ポイントリーダーのマキシモ・キレス（CFMOTO Gaviota Aspar Team）を含むランキング上位勢がトップタイムを争った。そしてQ2折り返しの時点では、2分4秒490をマークしたキレスが暫定トップだった。

そしてラストアタックではダビド・アルマンサがそれを大きく上回る2分4秒069を記録。新レコードとなるタイムでポールポジションを獲得した。2番手は0.017秒差のタイムを記録したハキーム・ダニッシュ（AEON Credit - MT Helmets - MSI）、3番手がキレスだった。