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Moto3 チェコ

Moto3チェコ予選｜アルマンサが新レコードタイムでポールポジション獲得！　山中、僅差でQ1敗退

MotoGP第9戦チェコGPのMoto3クラス予選が行なわれ、ダビド・アルマンサがポールポジションを獲得した。

公開日時:
David Almansa, Moto3, Hungría

　ブルノ・サーキットでMotoGP第9戦チェコGPのMoto3予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのはLiqui Moly Dynavolt Intact GPのダビド・アルマンサだった。

　Moto3クラスに参戦する日本人ライダーは、今回も予選Q1からの出走となった。山中琉聖（AEON Credit - MT Helmets - MSI）と三谷然（Honda Team Asia）はまず、予選Q2進出となるトップ4のタイムを記録することを目指すこととなった。

　Q1序盤に山中は5番手タイムをマーク。トップ4圏内までは0.1秒以内の僅差につけた。一方の三谷はトップから1秒以上離されており、Q1突破には遠いポジションだった。

　セッション終盤のアタックでは、山中が自己ベスト更新ペースを発揮。2分5秒737の暫定2番手タイムを記録した。だが、ライバル達もベストタイムを更新した結果、山中はトップ4から弾き出されてしまい、Q1突破はならなかった。

　最終的に山中は5番手、三谷は11番手でQ1敗退に終わった。

　日本人ライダー不在で争われた予選Q2では、ポイントリーダーのマキシモ・キレス（CFMOTO Gaviota Aspar Team）を含むランキング上位勢がトップタイムを争った。そしてQ2折り返しの時点では、2分4秒490をマークしたキレスが暫定トップだった。

　そしてラストアタックではダビド・アルマンサがそれを大きく上回る2分4秒069を記録。新レコードとなるタイムでポールポジションを獲得した。2番手は0.017秒差のタイムを記録したハキーム・ダニッシュ（AEON Credit - MT Helmets - MSI）、3番手がキレスだった。

予選Q2

全スタッツ
 
順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ
1
David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
 22 KTM 6

2'04.069

   156.774  
2
Hakim Danish MT Helmets - MSI
 13 KTM 6

+0.017

2'04.086

 0.017 156.752  
3
Máximo Quiles CFMOTO Aspar Team
 28 KTM 5

+0.421

2'04.490

 0.404 156.243  
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