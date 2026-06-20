Moto3チェコ予選｜アルマンサが新レコードタイムでポールポジション獲得！ 山中、僅差でQ1敗退
MotoGP第9戦チェコGPのMoto3クラス予選が行なわれ、ダビド・アルマンサがポールポジションを獲得した。
ブルノ・サーキットでMotoGP第9戦チェコGPのMoto3予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのはLiqui Moly Dynavolt Intact GPのダビド・アルマンサだった。
Moto3クラスに参戦する日本人ライダーは、今回も予選Q1からの出走となった。山中琉聖（AEON Credit - MT Helmets - MSI）と三谷然（Honda Team Asia）はまず、予選Q2進出となるトップ4のタイムを記録することを目指すこととなった。
Q1序盤に山中は5番手タイムをマーク。トップ4圏内までは0.1秒以内の僅差につけた。一方の三谷はトップから1秒以上離されており、Q1突破には遠いポジションだった。
セッション終盤のアタックでは、山中が自己ベスト更新ペースを発揮。2分5秒737の暫定2番手タイムを記録した。だが、ライバル達もベストタイムを更新した結果、山中はトップ4から弾き出されてしまい、Q1突破はならなかった。
最終的に山中は5番手、三谷は11番手でQ1敗退に終わった。
日本人ライダー不在で争われた予選Q2では、ポイントリーダーのマキシモ・キレス（CFMOTO Gaviota Aspar Team）を含むランキング上位勢がトップタイムを争った。そしてQ2折り返しの時点では、2分4秒490をマークしたキレスが暫定トップだった。
そしてラストアタックではダビド・アルマンサがそれを大きく上回る2分4秒069を記録。新レコードとなるタイムでポールポジションを獲得した。2番手は0.017秒差のタイムを記録したハキーム・ダニッシュ（AEON Credit - MT Helmets - MSI）、3番手がキレスだった。
予選Q2
|順位
|ライダー
|#
|バイク
|Laps
|タイム
|前車との差
|平均速度
|スピードトラップ
|1
|
David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|22
|KTM
|6
|
2'04.069
|156.774
|2
|
Hakim Danish MT Helmets - MSI
|13
|KTM
|6
|
+0.017
2'04.086
|0.017
|156.752
|3
|
Máximo Quiles CFMOTO Aspar Team
|28
|KTM
|5
|
+0.421
2'04.490
|0.404
|156.243
|フルリザルトを見る
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