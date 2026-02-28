本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

予選レポート
Moto3 タイ

Moto3タイ予選｜アルマンサ、0.4秒差つける爆速新レコードタイムでポール獲得！　日本勢は山中琉聖が7番手

MotoGP開幕戦タイGPのMoto3クラス予選は、ダビド・アルマンサがポールポジションを獲得した。

公開日時:
David Almansa, Tailandia

　MotoGPの2026年開幕戦がタイでスタート。Moto3クラスの予選では、Liqui Moly Dynavolt Intact GPのダビド・アルマンサがポールポジションを獲得した。

　Moto3クラスには今年、ふたりの日本人ライダーが参戦。継続参戦の山中琉聖（AEON Credit - MT Helmets - MSI）と、初のフル参戦となる三谷然（Honda Team Asia）だ。タイGPでは山中がQ2に直接進出した一方、三谷はQ1スタートとなった。

　Q1に出走した三谷は最初のアタックでは暫定トップから0.792秒差の10番手タイム。Q2進出圏内の4番手に対しても0.5秒差と、大きなギャップがあった。

　エディー・オシェイ（GRYD - MLav Racing）が暫定トップのままQ1終盤に入ったが、最後のアタックで一気に上位に食い込むタイムが続けて記録され、1分41秒476をマークしたハキム・ダニッシュ（AEON Credit - MT Helmets - MSI）がトップでQ1を通過した。

　三谷は最終的にトップから1.172秒差のQ1最下位、12番手に終わった。

　予選Q2のアタックではアルヴァロ・カルペ（Red Bull KTM Ajo）が1分40秒518で、ライバルを0.4秒以上突き放す暫定トップタイムをマーク。一方で山中はQ2前半のアタックでは1分41秒750で10番手タイムと中団に位置していた。

　ラストアタックではダビド・アルマンサが圧倒的なペースを発揮。1分40秒088と、新レコードラップをマークしてトップタイムとなった。このタイムに敵うライダーはひとりもおらず、アルマンサが開幕戦のポールポジションを獲得した。2番手はカルペ、3番手はアドリアン・フェルナンデス（Leopard Racing）だ。

　山中はラストアタックで自己ベストを大きく更新したものの、上位とのタイム差は大きく1.1秒差の7番手に留まった。

予選Q2

全スタッツ
 
順位 ライダー # バイク 周回数 タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ
1
David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
 22 KTM 7

1'40.088

   163.799  
2
Álvaro Carpe KTM
 83 KTM 8

+0.430

1'40.518

 0.430 163.099  
3 Mexico Adrian Fernandez Leopard Racing 31 Honda 7

+0.605

1'40.693

 0.175 162.815  
フルリザルトを見る
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 Moto3バレンシア決勝｜古里太陽、Moto3卒業レースで3位！　フェルナンデスがキャリア初優勝

最新ニュース

F1開幕前からくすぶりつつけた圧縮比問題、決着。6月1日から高温時の圧縮比も測定・規制へ

F1
F1 F1
オーストラリアGP
F1開幕前からくすぶりつつけた圧縮比問題、決着。6月1日から高温時の圧縮比も測定・規制へ

クルサード、FIAのルール制定体制を批判「レギュレーションを作る側が、F1マシンのことをもっと良く理解していれば……」

F1
F1 F1
バーレーン プレシーズンテスト後半
クルサード、FIAのルール制定体制を批判「レギュレーションを作る側が、F1マシンのことをもっと良く理解していれば……」

ペドロ・アコスタがキャリア初のスプリント勝利！　小椋藍、2年連続の4位フィニッシュ｜MotoGPタイGPスプリント

MotoGP
MGP MotoGP
タイGP
ペドロ・アコスタがキャリア初のスプリント勝利！　小椋藍、2年連続の4位フィニッシュ｜MotoGPタイGPスプリント

ロバンペラ、SF合同テストは最下位24番手。課題はラリーにない“高速域での強烈グリップ”「その感覚に慣れる必要がある」

スーパーフォーミュラ
SF スーパーフォーミュラ
鈴鹿公式テスト
ロバンペラ、SF合同テストは最下位24番手。課題はラリーにない“高速域での強烈グリップ”「その感覚に慣れる必要がある」