Moto3タイ予選｜アルマンサ、0.4秒差つける爆速新レコードタイムでポール獲得！ 日本勢は山中琉聖が7番手
MotoGP開幕戦タイGPのMoto3クラス予選は、ダビド・アルマンサがポールポジションを獲得した。
MotoGPの2026年開幕戦がタイでスタート。Moto3クラスの予選では、Liqui Moly Dynavolt Intact GPのダビド・アルマンサがポールポジションを獲得した。
Moto3クラスには今年、ふたりの日本人ライダーが参戦。継続参戦の山中琉聖（AEON Credit - MT Helmets - MSI）と、初のフル参戦となる三谷然（Honda Team Asia）だ。タイGPでは山中がQ2に直接進出した一方、三谷はQ1スタートとなった。
Q1に出走した三谷は最初のアタックでは暫定トップから0.792秒差の10番手タイム。Q2進出圏内の4番手に対しても0.5秒差と、大きなギャップがあった。
エディー・オシェイ（GRYD - MLav Racing）が暫定トップのままQ1終盤に入ったが、最後のアタックで一気に上位に食い込むタイムが続けて記録され、1分41秒476をマークしたハキム・ダニッシュ（AEON Credit - MT Helmets - MSI）がトップでQ1を通過した。
三谷は最終的にトップから1.172秒差のQ1最下位、12番手に終わった。
予選Q2のアタックではアルヴァロ・カルペ（Red Bull KTM Ajo）が1分40秒518で、ライバルを0.4秒以上突き放す暫定トップタイムをマーク。一方で山中はQ2前半のアタックでは1分41秒750で10番手タイムと中団に位置していた。
ラストアタックではダビド・アルマンサが圧倒的なペースを発揮。1分40秒088と、新レコードラップをマークしてトップタイムとなった。このタイムに敵うライダーはひとりもおらず、アルマンサが開幕戦のポールポジションを獲得した。2番手はカルペ、3番手はアドリアン・フェルナンデス（Leopard Racing）だ。
山中はラストアタックで自己ベストを大きく更新したものの、上位とのタイム差は大きく1.1秒差の7番手に留まった。
予選Q2
|順位
|ライダー
|#
|バイク
|周回数
|タイム
|前車との差
|平均速度
|スピードトラップ
|1
|
David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|22
|KTM
|7
|
1'40.088
|163.799
|2
|
Álvaro Carpe KTM
|83
|KTM
|8
|
+0.430
1'40.518
|0.430
|163.099
|3
|Adrian Fernandez Leopard Racing
|31
|Honda
|7
|
+0.605
1'40.693
|0.175
|162.815
|フルリザルトを見る
記事をシェアもしくは保存
最新ニュース
F1開幕前からくすぶりつつけた圧縮比問題、決着。6月1日から高温時の圧縮比も測定・規制へ
クルサード、FIAのルール制定体制を批判「レギュレーションを作る側が、F1マシンのことをもっと良く理解していれば……」
ペドロ・アコスタがキャリア初のスプリント勝利！ 小椋藍、2年連続の4位フィニッシュ｜MotoGPタイGPスプリント
ロバンペラ、SF合同テストは最下位24番手。課題はラリーにない“高速域での強烈グリップ”「その感覚に慣れる必要がある」
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
フォーミュラ 1 から MotoGP まで、私たちはパドックから直接報告します。あなたと同じように私たちのスポーツが大好きだからです。 専門的なジャーナリズムを提供し続けるために、当社のウェブサイトでは広告を使用しています。 それでも、広告なしのウェブサイトをお楽しみいただき、引き続き広告ブロッカーをご利用いただける機会を提供したいと考えています。