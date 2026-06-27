本文へスキップ

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

Moto3 オランダ

ランキング首位のキレスが好調ポールポジション！　山中、中団12番手｜Moto3オランダ予選

MotoGP第10戦オランダGPのMoto3予選が行なわれた。ポールポジションとなったのはマキシモ・キレスだ。

編集:
Máximo Quiles, Assen

　MotoGP第10戦オランダGPのMoto3クラス予選は、CFMOTO Gaviota Aspar Teamのマキシモ・キレスがポールポジションを獲得した。

　Moto3クラスの予選では山中琉聖（AEON Credit - MT Helmets - MSI）がQ2への直接進出を果たした一方、三谷然（Honda Team Asia）は今回もQ1スタートとなった。

　Q1のアタックでトップ4のタイムを目指す三谷だったが、序盤のアタックでは上位に大きく離される1秒差で、9番手。Q2進出には厳しい位置だった。

　三谷はQ1後半のアタックでは自己ベストを大きく更新し1分41秒404をマーク。しかしトップ4には届かない6番手で、予選Q1敗退に終わった。

　なおチームメイトのヴェダ・プラタマはQ1前半は暫定トップタイム、Q1後半は3番手となったものの、Q1突破を決めておりHonda Team Asiaのふたりは明暗分かれる結果となった。

　予選Q2はまず、ジョエル・ケルソ（GRYD Racing）が序盤に暫定トップとなる1分40秒559をマーク。山中は約1.5秒差の15番手と下位に沈んでいた。

　Q2後半に入ると、ブライアン・ウリアルテ（Red Bull KTM Ajo）が1分40秒430で暫定トップタイムを更新。このタイムを更新するライダーが現れないまま、ラストアタックとなった。

　Q2のラストアタックでは暫定トップタイムを更新するようなペースを発揮するライダーが続出。最終的に最速となったのは、1分40秒130をマークしたマキシモ・キレスだった。2番手はケルソ、3番手はウリアルテだ。

　山中もラストアタックでタイムを大きく縮めたが、上位に食い込むには十分ではなく、最終的にトップからは0.669秒差の12番手で予選を終えた。

予選Q2

全スタッツ
 
順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ
1
Máximo Quiles CFMOTO Aspar Team
 28 KTM 7

1'40.130

   163.299  
2 Australia Joel Kelso GRYD - Mlav Racing 66 Honda 5

+0.025

1'40.155

 0.025 163.258  
3
Brian Uriarte KTM
 51 KTM 8

+0.300

1'40.430

 0.275 162.811  
フルリザルトを見る
 

記事をシェアもしくは保存

前の記事 ヤマハ、2028年からMoto3クラス単独マシンサプライヤーに就任。新型はR7やMT-07のエンジンがベースに

最新ニュース

Moto2オランダ予選｜古里太陽、Q2進出し12番手を確保。ポールポジションはアロンソ

Moto2
MOT2 Moto2
オランダ
Moto2オランダ予選｜古里太陽、Q2進出し12番手を確保。ポールポジションはアロンソ

アントネッリの好きにはさせない！　ラッセルが最速タイムをマークし、チームメイトの”フリー走行完全制覇”を阻止。ハミルトン3番手｜F1オーストリアGP FP3

F1
F1 F1
オーストリアGP
アントネッリの好きにはさせない！　ラッセルが最速タイムをマークし、チームメイトの”フリー走行完全制覇”を阻止。ハミルトン3番手｜F1オーストリアGP FP3

ランキング首位のキレスが好調ポールポジション！　山中、中団12番手｜Moto3オランダ予選

Moto3
MOT3 Moto3
オランダ
ランキング首位のキレスが好調ポールポジション！　山中、中団12番手｜Moto3オランダ予選

フロントのホールショットデバイス禁止、ライダーたちの評価分かれる。正しい方向への一歩？　それとも安全性悪化する？

MotoGP
MGP MotoGP
フロントのホールショットデバイス禁止、ライダーたちの評価分かれる。正しい方向への一歩？　それとも安全性悪化する？