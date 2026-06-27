ランキング首位のキレスが好調ポールポジション！　山中、中団12番手｜Moto3オランダ予選

MotoGP第10戦オランダGPのMoto3クラス予選は、CFMOTO Gaviota Aspar Teamのマキシモ・キレスがポールポジションを獲得した。

Moto3クラスの予選では山中琉聖（AEON Credit - MT Helmets - MSI）がQ2への直接進出を果たした一方、三谷然（Honda Team Asia）は今回もQ1スタートとなった。

Q1のアタックでトップ4のタイムを目指す三谷だったが、序盤のアタックでは上位に大きく離される1秒差で、9番手。Q2進出には厳しい位置だった。

三谷はQ1後半のアタックでは自己ベストを大きく更新し1分41秒404をマーク。しかしトップ4には届かない6番手で、予選Q1敗退に終わった。

なおチームメイトのヴェダ・プラタマはQ1前半は暫定トップタイム、Q1後半は3番手となったものの、Q1突破を決めておりHonda Team Asiaのふたりは明暗分かれる結果となった。

予選Q2はまず、ジョエル・ケルソ（GRYD Racing）が序盤に暫定トップとなる1分40秒559をマーク。山中は約1.5秒差の15番手と下位に沈んでいた。

Q2後半に入ると、ブライアン・ウリアルテ（Red Bull KTM Ajo）が1分40秒430で暫定トップタイムを更新。このタイムを更新するライダーが現れないまま、ラストアタックとなった。

Q2のラストアタックでは暫定トップタイムを更新するようなペースを発揮するライダーが続出。最終的に最速となったのは、1分40秒130をマークしたマキシモ・キレスだった。2番手はケルソ、3番手はウリアルテだ。

山中もラストアタックでタイムを大きく縮めたが、上位に食い込むには十分ではなく、最終的にトップからは0.669秒差の12番手で予選を終えた。