ランキング首位のキレスが好調ポールポジション！ 山中、中団12番手｜Moto3オランダ予選
MotoGP第10戦オランダGPのMoto3予選が行なわれた。ポールポジションとなったのはマキシモ・キレスだ。
MotoGP第10戦オランダGPのMoto3クラス予選は、CFMOTO Gaviota Aspar Teamのマキシモ・キレスがポールポジションを獲得した。
Moto3クラスの予選では山中琉聖（AEON Credit - MT Helmets - MSI）がQ2への直接進出を果たした一方、三谷然（Honda Team Asia）は今回もQ1スタートとなった。
Q1のアタックでトップ4のタイムを目指す三谷だったが、序盤のアタックでは上位に大きく離される1秒差で、9番手。Q2進出には厳しい位置だった。
三谷はQ1後半のアタックでは自己ベストを大きく更新し1分41秒404をマーク。しかしトップ4には届かない6番手で、予選Q1敗退に終わった。
なおチームメイトのヴェダ・プラタマはQ1前半は暫定トップタイム、Q1後半は3番手となったものの、Q1突破を決めておりHonda Team Asiaのふたりは明暗分かれる結果となった。
予選Q2はまず、ジョエル・ケルソ（GRYD Racing）が序盤に暫定トップとなる1分40秒559をマーク。山中は約1.5秒差の15番手と下位に沈んでいた。
Q2後半に入ると、ブライアン・ウリアルテ（Red Bull KTM Ajo）が1分40秒430で暫定トップタイムを更新。このタイムを更新するライダーが現れないまま、ラストアタックとなった。
Q2のラストアタックでは暫定トップタイムを更新するようなペースを発揮するライダーが続出。最終的に最速となったのは、1分40秒130をマークしたマキシモ・キレスだった。2番手はケルソ、3番手はウリアルテだ。
山中もラストアタックでタイムを大きく縮めたが、上位に食い込むには十分ではなく、最終的にトップからは0.669秒差の12番手で予選を終えた。
予選Q2
|順位
|ライダー
|#
|バイク
|Laps
|タイム
|前車との差
|平均速度
|スピードトラップ
|1
|
Máximo Quiles CFMOTO Aspar Team
|28
|KTM
|7
|
1'40.130
|163.299
|2
|Joel Kelso GRYD - Mlav Racing
|66
|Honda
|5
|
+0.025
1'40.155
|0.025
|163.258
|3
|
Brian Uriarte KTM
|51
|KTM
|8
|
+0.300
1'40.430
|0.275
|162.811
|フルリザルトを見る
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