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レースレポート
Moto3 オランダ

Moto3オランダ決勝｜マキシモ・キレスが今季6勝目！　山中琉聖13位＆三谷リタイア

MotoGP第10戦オランダGPのMoto3クラス決勝はマキシモ・キレスが勝利。今季6勝目となった。

公開日時:
Máximo Quiles, Assen, QP

　MotoGP第10戦オランダGPのMoto3クラス決勝が行なわれ、CFMOTO Gaviota Aspar Teamのマキシモ・キレスが勝利した。

　Moto3クラスでポールポジションを獲得したのは、ポイントリーダーのキレス。日本勢は山中琉聖（AEON Credit - MT Helmets - MSI）が中団の12番グリッドを確保し、三谷然（Honda Team Asia）は20番手と後方からのスタートとなった。

　全20周の決勝はポールシッターのキレスがホールショットを奪ったものの、続くターン5でダビド・アルマンサ（Liqui Moly Dynavolt Intact GP）が先頭に浮上。キレスが追走する展開となった。

　レース序盤にはアルヴァロ・カルペ（Red Bull KTM Ajo）とアドリアン・クルーシーズ（CIP Green Power）がクラッシュし、上位争いから脱落。カルペの転倒後、避けきれなかったクルーシーズが接触してしまったが、幸い大きな怪我はないようだった。

　上位集団は11台による大集団となっており、ポジション争いも激しかった。先頭のアルマンサはキレスやヴェダ・プラタマ（Honda Team Asia）からプレッシャーを受けながらも、なんとかトップの座を守り続けていた。

　なおプラタマは8周目のターン4で転倒してしまい、上位フィニッシュのチャンスを失った。

　また8周目にはキレスがアルマンサを抜いて先頭に浮上。一時的にライバルの追撃をしのぐとペースを上げ、アルマンサとともに後続との差を築き始めた。

　キレスはその後も先頭を維持し続け、レースは終盤へ突入。アルマンサとの間では0.1秒前後のテール・トゥ・ノーズのバトルが続いていた。

　キレスとアルマンサの優勝争いはラストラップまでもつれ込んだ。そのラストラップではキレスがプッシュしたことでギャップが一気に広がり、0.5秒差をつけてトップチェッカー。ポール・トゥ・ウィンで今シーズン6勝目を果たした。2位はアルマンサ、3位はマルコ・モレッリ（CFMOTO Gaviota Aspar Team）だった。

　日本人ライダーでは、山中が13位でポイントを獲得。三谷はレース序盤の3周目に転倒してしまい、リタイアでノーポイントに終わった。

レース

全スタッツ
 
順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 リタイア原因 ポイント
1
Máximo Quiles CFMOTO Aspar Team
 28 KTM 20

33'51.801

       25
2
David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
 22 KTM 20

+0.513

33'52.314

 0.513     20
3
Marco Morelli CFMOTO Aspar Team
 97 KTM 20

+2.433

33'54.234

 1.920     16
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