Moto3ドイツ決勝｜ウリアルテがライバルのミスも活かしてポール・トゥ・ウィン！　山中琉聖9位

ザクセンリンクでMotoGP第11戦ドイツGPのMoto3クラス決勝が行なわれ、Red Bull KTM Ajoのブライアン・ウリアルテが勝利した。

Moto3の予選ではブライアン・ウリアルテがポールポジションを獲得。また日本人ライダーの山中琉聖（AEON Credit - MT Helmets - MSI）はQ2に進出し、9番手と上位グリッドを確保した。なお三谷然（Honda Team Asia）は前戦オランダGPのクラッシュで負傷したため欠場となった。

全23周で争われる決勝レースは、ポールシッターのウリアルテが好スタートを決めると、1周目から後続との差を広げた。2番手以下が激しくバトルしていたこともあり、オープニングラップで0.7秒のリードを築いた。

ウリアルテの後方では、マルコ・モレッリ（CFMOTO Gaviota Aspar Team）、アルヴァロ・カルペ（Red Bull KTM Ajo）、マキシモ・キレス（CFMOTO Gaviota Aspar Team）、リコ・サルメラ（Red Bull KTM Tech3）の4人による2番手争いが繰り広げられた。

1周目には大きく逃げたウリアルテだったが、その差は徐々に縮小。特に2周目に2番手争いを制したキレスがハイペースで追撃を開始すると、4周目には0.2秒差まで接近した。

その結果、トップ集団は5台に拡大。その後はウリアルテとキレスのペースが勝り、3番手以下を徐々に引き離していった。

トップ争いはウリアルテとキレスが0.2秒前後の差で周回を重ね、レースは折り返しを迎えた。キレスがいつ仕掛けるのか注目される中、15周目のターン2でついにオーバーテイクに動いた。

一度は前に出たキレスだったが、ウリアルテもすぐに続くコーナーで抜き返し、首位を守った。

キレスはその後しばらく仕掛けを控えていたものの、残り4周となった終盤、ターン7で再びオーバーテイクを成功させ、先頭が入れ替わった。

このままキレスが逃げ切るかと思われたが、最終ラップのターン4でキレスがわずかにバランスを崩した隙を突き、ウリアルテが首位を奪還。残るコーナーでキレスは逆転できず、ウリアルテがトップチェッカーを受けてドイツGPを制した。

2位はキレス。3位には、ラストラップで浮上したマッテオ・ベルテッレ（LEVEL UP - MTA）が入った。

山中はスタート直後にポジションを落としたものの、その後は着実に順位を上げ、9位でフィニッシュした。