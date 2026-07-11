Moto3ドイツ予選｜山中琉聖が予選トップ10入り。ポールポジションはウリアルテ

MotoGP第11戦ドイツGPのMoto3クラス予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのはRed Bull KTM Ajoのブライアン・ウリアルテだった。

Moto3クラスの予選では山中琉聖（AEON Credit - MT Helmets - MSI）が予選Q2への直接進出を決めた。一方でランキング首位のマキシモ・キレス（CFMOTO Gaviota Aspar Team）は、プラクティスでの転倒の影響でQ1スタートとなった。なお三谷然（Honda Team Asia）はオランダGPのクラッシュで負傷した左手の手術を受けたばかりで欠場となった。

予選Q1はキレスが1分25秒817を記録し、暫定トップでセッション終盤を迎えていた。しかし最後のアタックでケーシー・オゴーマン（SIC58 Squadra Corse）がわずかに上回る1分25秒739をマーク。オゴーマンがQ1トップでQ2に進んだ。キレス、アドリアン・フェルナンデス（Leopard Racing）、アドリアン・クルーセス（CIP Green Power）までの4名がQ2進出だ。

山中が参加した予選Q2の序盤は、ブライアン・ウリアルテとマルコ・モレッリ（CFMOTO Gaviota Aspar Team）が0.005秒差という僅差でトップを争った。

ポールポジション争いはQ2後半のアタックでウリアルテが1分24秒880を叩き出し、ライバルに0.2秒以上の差をつけた。最後までタイム更新はされなかったため、ウリアルテがポールポジションを獲得した。

2番手には0.024秒差のモレッリ、3番手には0.029秒差のハキーム・ダニッシュ（AEON Credit - MT Helmets - MSI）が続いた。なお4番手にはQ1突破組のキレスが入った。

山中はセッション中盤にはトップから0.7秒差の11番手につけていたが、その後さらに自己ベストを更新。最終的にトップから0.427秒差の9番手となった。