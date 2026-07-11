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Moto3 ドイツ

Moto3ドイツ予選｜山中琉聖が予選トップ10入り。ポールポジションはウリアルテ

MotoGP第11戦ドイツGPのMoto3予選が行なわれ、ブライアン・ウリアルテがポールポジションを獲得した。

公開日時:
Brian Uriarte, Sachsenring

Brian Uriarte, Sachsenring

　MotoGP第11戦ドイツGPのMoto3クラス予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのはRed Bull KTM Ajoのブライアン・ウリアルテだった。

　Moto3クラスの予選では山中琉聖（AEON Credit - MT Helmets - MSI）が予選Q2への直接進出を決めた。一方でランキング首位のマキシモ・キレス（CFMOTO Gaviota Aspar Team）は、プラクティスでの転倒の影響でQ1スタートとなった。なお三谷然（Honda Team Asia）はオランダGPのクラッシュで負傷した左手の手術を受けたばかりで欠場となった。

　予選Q1はキレスが1分25秒817を記録し、暫定トップでセッション終盤を迎えていた。しかし最後のアタックでケーシー・オゴーマン（SIC58 Squadra Corse）がわずかに上回る1分25秒739をマーク。オゴーマンがQ1トップでQ2に進んだ。キレス、アドリアン・フェルナンデス（Leopard Racing）、アドリアン・クルーセス（CIP Green Power）までの4名がQ2進出だ。

　山中が参加した予選Q2の序盤は、ブライアン・ウリアルテとマルコ・モレッリ（CFMOTO Gaviota Aspar Team）が0.005秒差という僅差でトップを争った。

　ポールポジション争いはQ2後半のアタックでウリアルテが1分24秒880を叩き出し、ライバルに0.2秒以上の差をつけた。最後までタイム更新はされなかったため、ウリアルテがポールポジションを獲得した。

　2番手には0.024秒差のモレッリ、3番手には0.029秒差のハキーム・ダニッシュ（AEON Credit - MT Helmets - MSI）が続いた。なお4番手にはQ1突破組のキレスが入った。

　山中はセッション中盤にはトップから0.7秒差の11番手につけていたが、その後さらに自己ベストを更新。最終的にトップから0.427秒差の9番手となった。

予選Q2

全スタッツ
 
順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ
1
Brian Uriarte KTM
 51 KTM 10

1'24.880

   154.594  
2
Marco Morelli CFMOTO Aspar Team
 97 KTM 9

+0.024

1'24.904

 0.024 154.551  
3
Hakim Danish MT Helmets - MSI
 13 KTM 10

+0.029

1'24.909

 0.005 154.541  
4
Máximo Quiles CFMOTO Aspar Team
 28 KTM 10

+0.222

1'25.102

 0.193 154.191  
5
Álvaro Carpe KTM
 83 KTM 10

+0.267

1'25.147

 0.045 154.109  
6
Rico Salmela Red Bull KTM Tech 3
 27 KTM 9

+0.381

1'25.261

 0.114 153.903  
7 Italy Matteo Bertelle LEVELUP - MTA 18 KTM 8

+0.390

1'25.270

 0.009 153.887  
8
Jesús Ríos Rivacold Snipers Team
 54 Honda 8

+0.398

1'25.278

 0.008 153.873  
9 Japan Ryusei Yamanaka MT Helmets - MSI 6 KTM 10

+0.427

1'25.307

 0.029 153.820  
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