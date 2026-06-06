Moto3ハンガリー予選｜アルマンサが2戦連続ポールポジション獲得！ 日本勢ふたりはQ1敗退
MotoGP第8戦ハンガリーGPのMoto3クラス予選は、ダビド・アルマンサがポールポジションを獲得した。
David Almansa, Moto3, Mugello
バラトンパークでMotoGP第8戦ハンガリーGPのMoto3予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのはLiqui Moly Dynavolt Intact GPのダビド・アルマンサだった。
Moto3クラスの予選では三谷然（Honda Team Asia）と山中琉聖（AEON Credit - MT Helmets - MSI）のふたりの日本人ライダーが、ともにQ1スタートとなった。
Q1の予選アタックはトップ4が1分46秒台前半から中盤で推移していく中、山中は1分47秒639と、最初のアタックでは大きなタイム差があり下位に沈んだ。三谷もトップから2秒差とギャップが大きく、ともにQ1突破のためには大幅なタイム短縮が求められる状況だった。
そしてQ1後半のアタックでは、三谷は自己ベストをトップから1.3秒差まで縮めたものの9番手。山中はQ1後半にベストタイムを更新できず、1.4秒差の10番手に終わり、日本勢はともにQ1敗退となった。
日本人ライダー不在で争われたQ2では、マキシモ・キレス（CFMOTO Gaviota Aspar Team）がセッション中盤にライバルを0.6秒以上引き離す圧巻のタイムを記録。ポールポジション獲得は確実かと思われた。
しかしQ2終盤に一気にタイムを縮め、キレスを0.064秒上回るタイムを記録したアルマンサがハンガリーGPのポールポジションを獲得した。
フロントロウは2番手にキレス、3番手にブライアン・ウリアルテ（Red Bull KTM Ajo）が続いた。
予選Q2
|順位
|ライダー
|#
|バイク
|Laps
|タイム
|前車との差
|平均速度
|スピードトラップ
|1
|
David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|22
|KTM
|8
|
1'45.686
|138.807
|2
|
Máximo Quiles CFMOTO Aspar Team
|28
|KTM
|8
|
+0.064
1'45.750
|0.064
|138.723
|3
|
Brian Uriarte KTM
|51
|KTM
|7
|
+0.637
1'46.323
|0.573
|137.975
|フルリザルトを見る
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