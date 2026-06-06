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Moto3 ハンガリー

Moto3ハンガリー予選｜アルマンサが2戦連続ポールポジション獲得！　日本勢ふたりはQ1敗退

MotoGP第8戦ハンガリーGPのMoto3クラス予選は、ダビド・アルマンサがポールポジションを獲得した。

公開日時:
David Almansa, Moto3, Mugello

David Almansa, Moto3, Mugello

　バラトンパークでMotoGP第8戦ハンガリーGPのMoto3予選が行なわれた。ポールポジションを獲得したのはLiqui Moly Dynavolt Intact GPのダビド・アルマンサだった。

　Moto3クラスの予選では三谷然（Honda Team Asia）と山中琉聖（AEON Credit - MT Helmets - MSI）のふたりの日本人ライダーが、ともにQ1スタートとなった。

　Q1の予選アタックはトップ4が1分46秒台前半から中盤で推移していく中、山中は1分47秒639と、最初のアタックでは大きなタイム差があり下位に沈んだ。三谷もトップから2秒差とギャップが大きく、ともにQ1突破のためには大幅なタイム短縮が求められる状況だった。

　そしてQ1後半のアタックでは、三谷は自己ベストをトップから1.3秒差まで縮めたものの9番手。山中はQ1後半にベストタイムを更新できず、1.4秒差の10番手に終わり、日本勢はともにQ1敗退となった。

　日本人ライダー不在で争われたQ2では、マキシモ・キレス（CFMOTO Gaviota Aspar Team）がセッション中盤にライバルを0.6秒以上引き離す圧巻のタイムを記録。ポールポジション獲得は確実かと思われた。

　しかしQ2終盤に一気にタイムを縮め、キレスを0.064秒上回るタイムを記録したアルマンサがハンガリーGPのポールポジションを獲得した。

　フロントロウは2番手にキレス、3番手にブライアン・ウリアルテ（Red Bull KTM Ajo）が続いた。

予選Q2

全スタッツ
 
順位 ライダー # バイク Laps タイム 前車との差 平均速度 スピードトラップ
1
David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
 22 KTM 8

1'45.686

   138.807  
2
Máximo Quiles CFMOTO Aspar Team
 28 KTM 8

+0.064

1'45.750

 0.064 138.723  
3
Brian Uriarte KTM
 51 KTM 7

+0.637

1'46.323

 0.573 137.975  
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