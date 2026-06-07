Moto3ハンガリー決勝｜マキシモ・キレス、強いぞ今季5勝目！ 日本人ライダーは苦戦ポイント獲得ならず
MotoGP第8戦ハンガリーGPのMoto3クラス決勝は、マキシモ・キレスが勝利した。
MotoGP第8戦ハンガリーGPのMoto3クラス決勝がバラトンパークで行なわれた。勝利したのはCFMOTO Gaviota Aspar Teamのマキシモ・キレスだった。
Moto3クラスの予選でポールポジションを獲得したのはダビド・アルマンサ（Liqui Moly Dynavolt Intact GP）。2戦連続のポールポジションだが、前戦はポールポジション獲得後に体調不良でレースを欠場していたため、今回は雪辱を期すレースとなった。
日本人ライダーは苦戦し、三谷然（Honda Team Asia）が23番グリッド、山中琉聖（AEON Credit - MT Helmets - MSI）が24番グリッドと後方スタートだった。
全20周の決勝レースは、ポールシッターのアルマンサがホールショットを決めて先行。後ろにはキレス、バレンティン・ペローニ（Red Bull KTM Tech3）、リコ・サルメラ（Red Bull KTM Tech3）が続いた。
隊列後方では何人かの転倒者が出つつも、上位陣はトラブル無し。3周を消化する頃にはサルメラまでの上位4台が抜け出す展開となり、5番手以下は1秒以上離されて上位争いから脱落し始めた。
トップを争うアルマンサとキレスは0.1〜0.3秒差のレンジで鍔迫り合いを続けていた。しかし7周目、それまでプレッシャーをかけ続けていたキレスがオーバーテイクに動き、ターン13でトップに浮上。キレスは先頭に立つと、勝負所と見てペースアップした。
ただアルマンサも負けじとペースを上げたため、ふたりは0.3秒前後の僅差で周回を重ねた。
トップ争いは僅差の状況が続いていたが、レース終盤にかけてアルマンサが遅れ出した。14周目にはその差が一気に0.8秒まで広がると、以降もキレスがギャップを拡大。17周目にはリードを2秒差まで広げた。
キレスは残るラップもペースを緩めずに走り切り、最後は3秒差をつける余裕のトップチェッカー。今シーズン5勝目を挙げ、ランキング首位の座をさらに盤石なものとした。
なおレースは最終ラップに赤旗が掲示された。激しい3位争いの中、ダビド・ムニョス（Liqui Moly Dynavolt Intact GP）が接触により転倒し、3番手集団のペローニとブライアン・ウリアルテ（Red Bull KTM Ajo）に轢かれる多重クラッシュが起きてしまったためだ。その後、ライダーは意識があると伝えられている。
その結果、レースは19周目終了時点の順位で成立となり、1位キレス、2位アルマンサ、3位アルヴァロ・カルペ（Red Bull KTM Ajo）という結果となった。
日本人ライダーは山中が一時ポイント圏内を走っていたものの、その後ポジションを落として19位でフィニッシュ。三谷も苦戦して22位に終わり、日本勢は揃ってノーポイントだった。
レース
|順位
|ライダー
|#
|バイク
|Laps
|タイム
|前車との差
|平均速度
|リタイア原因
|ポイント
|1
|
Máximo Quiles CFMOTO Aspar Team
|28
|KTM
|19
|
35'17.107
|2
|
David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|22
|KTM
|19
|
+3.826
35'20.933
|3.826
|3
|
Álvaro Carpe KTM
|83
|KTM
|19
|
35'13.133
|フルリザルトを見る
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