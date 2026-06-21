Moto3チェコ決勝｜ペナルティもなんのその！　ダニッシュが14番手から初勝利収める。日本勢は山中がポイント獲得

MotoGPチェコGPのMoto3クラス決勝レースはAEON Credit - MT Helmets - MSIのハキーム・ダニッシュが勝利した。

Moto3クラスの予選ではダビド・アルマンサ（Liqui Moly Dynavolt Intact GP）がポールポジションを獲得。一方で予選中のスロー走行が問題となり、多数のライダーにグリッド降格ペナルティが出されており、当初の予選結果からの変動も多かった。日本人ライダーは山中琉聖（AEON Credit - MT Helmets - MSI）が16番手、三谷然（Honda Team Asia）が23番手からのスタートだ。

全16周のMoto3決勝は2番グリッドのマキシモ・キレス（CFMOTO Gaviota Aspar Team）がホールショットを奪ってスタート。序盤からアルマンサ、アルヴァロ・カルペ（Red Bull KTM Ajo）、ブライアン・ウリアルテ（Red Bull KTM Ajo）らとポジションを激しく争った。

先頭集団4台の激しいバトルが続く中、キレスは上手く後続を抑えてトップを維持した。ただレース中盤の6周目にはアルマンサが先頭に浮上し、バトルは更に激しくなった。

レース中盤はアルマンサ、キレス、ウリアルテ、カルペがポジションを度々入れ替えながらラップを重ねていく混戦模様だった。

そして予選2番手タイムからペナルティで14番手スタートに降格したものの、好スタートを切って上位争いに加わっていたダニッシュが、5番手で追走。ついに優勝争いにまで加わりつつあった。

先頭がなかなか安定しない状況が続いたが、キレスが10周目に再び先頭に浮上するとレースを引っ張るようになった。だが2番手以下を振り切ることはできず、オーバーテイクを狙われる状況が続いた。

キレスは残り2周までトップを守り続けたが、最終ラップのターン1でウリアルテとダニッシュによるオーバーテイクを許してしまった。

ウリアルテ、ダニッシュ、キレスは先頭を争って抜きつ抜かれつのバトルを繰り広げた。その際にアルマンサもトップ争いに加わるなど、最後まで誰が勝つか分からない状況だった。

そうした中、キレスらに接触混じりのバトルがあった瞬間を見逃さずに先頭に立ったダニッシュが、わずかにライバルを突き放すことに成功し、最後は0.4秒差をつけてトップチェッカー。グリッド降格ペナルティをものともしない走りで、キャリア初優勝を果たした。2位はウリアルテ、3位はキレスだ。

日本人ライダーは山中が15位に入り、ギリギリでポイントを獲得。三谷は19位でノーポイントに終わった。