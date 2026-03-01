Moto3タイ決勝｜アルマンサ、0.003秒差の超接戦を制して勝利！ 山中琉聖は上位走るも悔しい転倒
MotoGP第1戦タイGPのMoto3クラス決勝レースが行なわれ、ダビド・アルマンサがポール・トゥ・ウィンを果たした。
MotoGP開幕戦タイGP、そのMoto3クラスの決勝レースがチャーン・インターナショナル・サーキットで行なわれた。このレースを制したのは、ダビド・アルマンサ（Liqui Moly Dynavolt Intact GP）だった。
Moto3クラスの予選ではアルマンサがポールポジションを獲得。今季Moto3に参戦する日本人ライダーは、山中琉聖（AEON Credit - MT Helmets - MSI）が7番手、三谷然（Honda Team Asia）が最後尾26番手からのスタートとなった。
全19周の決勝レースは、ポールシッターのアルマンサがそのまま先頭を引っ張る形でスタート。その後ろには予選上位のマキシモ・キレス（CFMOTO Gaviota Aspar Team）、アルヴァロ・カルペ（Red Bull KTM Ajo）、アドリアン・フェルナンデス（Leopard Racing）と続き、さらに山中もポジションを上げて5番手の位置で先頭集団に食らいついた。
しかし2周目、山中はターン7でハイサイドを起こし転倒。上位入賞のチャンスが十分に期待できた位置だっただけに、悔しい結果だ。
レースはその後しばらく、アルマンサがトップのままでラップを消化。また3番手をフェルナンデスとカルペが争ってペースが落ちると、そこに5番手のヴェダ・プラタマ（Honda Team Asia）、バレンティン・ペローニ（Red Bull KTM Tech3）が7周目に追いついてきた。
ふたりを加えた3番手集団はさらにバトルが続き、新人のプラタマが3番手に浮上。しかしそのバトルを通じてペースが落ちた結果、トップ2とは1.5秒以上の差が広がる結果となった。
レース折り返しの10周目にはトップ2と3番手以下の集団の差は2.5秒以上に拡大。そしてトップ2のアルマンサとキレスは、0.1～0.2秒という僅差でのランデブー状態でラップを消化していった。
そして11周目、キレスが動いた。最終コーナーでアルマンサをインからオーバーテイクし、先頭が入れ替わった。
しかしキレスは13周目にターン1で大回りになってしまうミスがあり、先頭は再びアルマンサに交代した。ただキレスはその後もピタリとアルマンサの後ろに続いていて、チャンスを伺っていた。
先頭争いは膠着状態のままレースはラストラップに突入。キレスは最終コーナーでオーバーテイクを成功させ勝負あったかに思われたが、クロスラインをとったアルマンサもそう簡単には諦めず……ふたりは横並びでフィニッシュラインに殺到した。
結果、アルマンサが0.003秒先にフィニッシュラインに到達し、開幕戦ウイナーとなった。2位は悔しいキレス、3位は4台による接戦を制したペローニだ。
日本人ライダーは三谷がスタートで順位を上げたものの、その後のバトルでポジションを落として22位、そして序盤に転倒してしまった山中は再スタートを切って24位完走を果たした。
レース
|順位
|ライダー
|#
|バイク
|周回数
|タイム
|前車との差
|平均速度
|リタイア原因
|ポイント
|1
|
David Almansa Liqui Moly Dynavolt Intact GP
|22
|KTM
|19
|
32'14.186
|25
|2
|
Máximo Quiles CFMOTO Aspar Team
|28
|KTM
|19
|
+0.003
32'14.189
|0.003
|20
|3
|
Valentín Perrone Red Bull KTM Tech 3
|73
|KTM
|19
|
+9.480
32'23.666
|9.477
|16
