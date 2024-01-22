登録
MotoGP Ducati Corse launch
ニュース

【ギャラリー】3連覇に向けて発進！　ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティは1月22日にMotoGP2024年シーズンに向けたチーム体制発表会を実施した。

公開日時

Ducati Desmosedici GP24

Ducati Desmosedici GP24
1 - 43

フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム

フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム
2 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
3 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
4 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
5 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
6 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
7 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
8 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
9 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
10 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
11 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
12 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
13 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
14 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
15 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
16 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
17 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
18 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
19 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
20 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
21 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
22 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
23 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24, ジジ・ダッリーニャ, ドゥカティ・コルセ・ゼネラルマネージャー

ドゥカティ・デスモセディチGP24, ジジ・ダッリーニャ, ドゥカティ・コルセ・ゼネラルマネージャー
24 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
25 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
26 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
27 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
28 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
29 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
30 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
31 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
32 - 43

写真：: Ducati Corse

フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム

フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム
33 - 43

写真：: Ducati Corse

フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム

フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム
34 - 43

写真：: Ducati Corse

フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム

フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム
35 - 43

写真：: Ducati Corse

フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム

フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム
36 - 43

写真：: Ducati Corse

フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム

フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム
37 - 43

写真：: Ducati Corse

フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム

フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム
38 - 43

写真：: Ducati Corse

フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム

フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム
39 - 43

写真：: Ducati Corse

フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム

フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム
40 - 43

写真：: Ducati Corse

フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム）、ジジ・ダッリーニャ（ドゥカティ・コルセ・ゼネラルマネージャー

フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム）、ジジ・ダッリーニャ（ドゥカティ・コルセ・ゼネラルマネージャー
41 - 43

写真：: Ducati Corse

フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム）、ジジ・ダッリーニャ（ドゥカティ・コルセ・ゼネラルマネージャー

フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム）、ジジ・ダッリーニャ（ドゥカティ・コルセ・ゼネラルマネージャー
42 - 43

写真：: Ducati Corse

ドゥカティ・デスモセディチGP24

ドゥカティ・デスモセディチGP24
43 - 43

写真：: Ducati Corse

 
シェア
前の記事 マルク・マルケスが使うドゥカティMotoGPマシン、より強力に？　王者バニャイヤら使った2023年最終仕様を投入か
Ducati Team
More from
Ducati Team
ドゥカティ、3連覇なるか？　デスモセディチGP24のカラーリングを発表

ドゥカティ、3連覇なるか？　デスモセディチGP24のカラーリングを発表

MotoGP
Ducati Corse launch

ドゥカティ、3連覇なるか？　デスモセディチGP24のカラーリングを発表 ドゥカティ、3連覇なるか？　デスモセディチGP24のカラーリングを発表

「コンセッションにより、ライバルはドゥカティには出来ないミスができる」F1ニューウェイとも比較されるジジ・ダッリーニャ長編インタビュー

「コンセッションにより、ライバルはドゥカティには出来ないミスができる」F1ニューウェイとも比較されるジジ・ダッリーニャ長編インタビュー

MotoGP

「コンセッションにより、ライバルはドゥカティには出来ないミスができる」F1ニューウェイとも比較されるジジ・ダッリーニャ長編インタビュー 「コンセッションにより、ライバルはドゥカティには出来ないミスができる」F1ニューウェイとも比較されるジジ・ダッリーニャ長編インタビュー

バスティアニーニ、怪我抜きでも初年度はキツかった？　「限界までプッシュするのが難しかったし、タイトルは厳しかっただろう」

バスティアニーニ、怪我抜きでも初年度はキツかった？　「限界までプッシュするのが難しかったし、タイトルは厳しかっただろう」

MotoGP

バスティアニーニ、怪我抜きでも初年度はキツかった？　「限界までプッシュするのが難しかったし、タイトルは厳しかっただろう」 バスティアニーニ、怪我抜きでも初年度はキツかった？　「限界までプッシュするのが難しかったし、タイトルは厳しかっただろう」

最新ニュース

クビサのフェラーリF1加入が実現していたら……「アロンソとすごいことができたはず」

クビサのフェラーリF1加入が実現していたら……「アロンソとすごいことができたはず」

F1 F1

クビサのフェラーリF1加入が実現していたら……「アロンソとすごいことができたはず」 クビサのフェラーリF1加入が実現していたら……「アロンソとすごいことができたはず」

ドゥカティ、3連覇なるか？　デスモセディチGP24のカラーリングを発表

ドゥカティ、3連覇なるか？　デスモセディチGP24のカラーリングを発表

MGP MotoGP
Ducati Corse launch

ドゥカティ、3連覇なるか？　デスモセディチGP24のカラーリングを発表 ドゥカティ、3連覇なるか？　デスモセディチGP24のカラーリングを発表

【ギャラリー】3連覇に向けて発進！　ドゥカティ・デスモセディチGP24

【ギャラリー】3連覇に向けて発進！　ドゥカティ・デスモセディチGP24

MGP MotoGP
Ducati Corse launch

【ギャラリー】3連覇に向けて発進！　ドゥカティ・デスモセディチGP24 【ギャラリー】3連覇に向けて発進！　ドゥカティ・デスモセディチGP24

F1、コマーシャル部門に新人事。ラスベガスGP成功の“立役者”が部門トップに就任

F1、コマーシャル部門に新人事。ラスベガスGP成功の“立役者”が部門トップに就任

F1 F1

F1、コマーシャル部門に新人事。ラスベガスGP成功の“立役者”が部門トップに就任 F1、コマーシャル部門に新人事。ラスベガスGP成功の“立役者”が部門トップに就任

ニュースレターを購読する
Socials
motorsport.comアプリ
シリーズ
Motorsport Network
お問い合わせ
© 2024 Motorsport Network. All rights reserved.
登録