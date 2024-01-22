【ギャラリー】3連覇に向けて発進！ ドゥカティ・デスモセディチGP24
ドゥカティは1月22日にMotoGP2024年シーズンに向けたチーム体制発表会を実施した。
Ducati Desmosedici GP24
フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム
写真：: Ducati Corse
ドゥカティ・デスモセディチGP24
写真：: Ducati Corse
ドゥカティ・デスモセディチGP24
写真：: Ducati Corse
ドゥカティ・デスモセディチGP24
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ドゥカティ・デスモセディチGP24
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ドゥカティ・デスモセディチGP24
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ドゥカティ・デスモセディチGP24
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ドゥカティ・デスモセディチGP24
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ドゥカティ・デスモセディチGP24
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ドゥカティ・デスモセディチGP24
写真：: Ducati Corse
ドゥカティ・デスモセディチGP24
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ドゥカティ・デスモセディチGP24
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ドゥカティ・デスモセディチGP24
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ドゥカティ・デスモセディチGP24
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ドゥカティ・デスモセディチGP24
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ドゥカティ・デスモセディチGP24
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ドゥカティ・デスモセディチGP24
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ドゥカティ・デスモセディチGP24
写真：: Ducati Corse
ドゥカティ・デスモセディチGP24
写真：: Ducati Corse
ドゥカティ・デスモセディチGP24, ジジ・ダッリーニャ, ドゥカティ・コルセ・ゼネラルマネージャー
写真：: Ducati Corse
ドゥカティ・デスモセディチGP24
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写真：: Ducati Corse
ドゥカティ・デスモセディチGP24
写真：: Ducati Corse
ドゥカティ・デスモセディチGP24
写真：: Ducati Corse
フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム
写真：: Ducati Corse
フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム
写真：: Ducati Corse
フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム
写真：: Ducati Corse
フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム
写真：: Ducati Corse
フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム
写真：: Ducati Corse
フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム
写真：: Ducati Corse
フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム
写真：: Ducati Corse
フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム
写真：: Ducati Corse
フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム）、ジジ・ダッリーニャ（ドゥカティ・コルセ・ゼネラルマネージャー
写真：: Ducati Corse
フランチェスコ・バニャイア（ドゥカティ・チーム）、エネア・バスティアニーニ（ドゥカティ・チーム）、ジジ・ダッリーニャ（ドゥカティ・コルセ・ゼネラルマネージャー
写真：: Ducati Corse
ドゥカティ・デスモセディチGP24
写真：: Ducati Corse
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