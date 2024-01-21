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【ギャラリー】グレシーニ、マルク・マルケス加入の2024年カラーリング発表

グレシーニ・レーシングは1月20日に2024年に向けたチーム発表会を実施。今季から加入するマルク・マルケスとアレックス・マルケスの兄弟が、グレシーニカラーで揃ってお披露目された。

Lewis Duncan
執筆者 Lewis Duncan
更新日時

Alex Marquez, Gresini Racing, Nadia Padovani, Team Owner & Team Principal, Marc Marquez, Gresini Racing

Alex Marquez, Gresini Racing, Nadia Padovani, Team Owner & Team Principal, Marc Marquez, Gresini Racing
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マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, ナディア・パドバーニ, チームオーナー

アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, ナディア・パドバーニ, チームオーナー
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング

アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス

アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング

アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング
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写真：: Gresini Racing

マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング

マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング

アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング

アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング

アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング

アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング

アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング

アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング

アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング

アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング

アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング

アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング

アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング

アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング

アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング

アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング

アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング

アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング

アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング
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写真：: Gresini Racing

マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング

マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
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写真：: Gresini Racing

マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング

マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
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写真：: Gresini Racing

マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング

マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
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写真：: Gresini Racing

マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング

マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
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写真：: Gresini Racing

マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング

マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
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写真：: Gresini Racing

マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング

マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
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写真：: Gresini Racing

マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング

マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
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写真：: Gresini Racing

マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング

マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
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写真：: Gresini Racing

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
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写真：: Gresini Racing

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
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写真：: Gresini Racing

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
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写真：: Gresini Racing

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
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写真：: Gresini Racing

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
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写真：: Gresini Racing

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
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写真：: Gresini Racing

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
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写真：: Gresini Racing

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
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写真：: Gresini Racing

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
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写真：: Gresini Racing

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
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写真：: Gresini Racing

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
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写真：: Gresini Racing

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
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写真：: Gresini Racing

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
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写真：: Gresini Racing

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, ナディア・パドバーニ, チームオーナー

アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, ナディア・パドバーニ, チームオーナー
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, ナディア・パドバーニ, チームオーナー

アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, ナディア・パドバーニ, チームオーナー
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アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス

アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス

アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, ナディア・パドバーニ, チームオーナー

アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, ナディア・パドバーニ, チームオーナー
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, ナディア・パドバーニ, チームオーナー

アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, ナディア・パドバーニ, チームオーナー
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ナディア・パドヴァーニ（チームオーナー

ナディア・パドヴァーニ（チームオーナー
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写真：: Gresini Racing

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
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写真：: Gresini Racing

カルロ・メルリーニ、グレッシーニ・レーシング

カルロ・メルリーニ、グレッシーニ・レーシング
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写真：: Gresini Racing

ミケーレ・マシーニ（グレシーニ・レーシング

ミケーレ・マシーニ（グレシーニ・レーシング
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アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス

アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス
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アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス

アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス
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アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス

アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス
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アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス

アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス

アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス
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写真：: Gresini Racing

アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス

アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス
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写真：: Gresini Racing

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
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マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング

マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
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アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス

アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス
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