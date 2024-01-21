【ギャラリー】グレシーニ、マルク・マルケス加入の2024年カラーリング発表
グレシーニ・レーシングは1月20日に2024年に向けたチーム発表会を実施。今季から加入するマルク・マルケスとアレックス・マルケスの兄弟が、グレシーニカラーで揃ってお披露目された。
Alex Marquez, Gresini Racing, Nadia Padovani, Team Owner & Team Principal, Marc Marquez, Gresini Racing
マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, ナディア・パドバーニ, チームオーナー
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
写真：: Gresini Racing
マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
写真：: Gresini Racing
マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
写真：: Gresini Racing
マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
写真：: Gresini Racing
マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
写真：: Gresini Racing
マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
写真：: Gresini Racing
マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
写真：: Gresini Racing
マルク・マルケス、グレシーニ・レーシングのカラーリング
写真：: Gresini Racing
マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, ナディア・パドバーニ, チームオーナー
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, ナディア・パドバーニ, チームオーナー
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, ナディア・パドバーニ, チームオーナー
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, ナディア・パドバーニ, チームオーナー
写真：: Gresini Racing
ナディア・パドヴァーニ（チームオーナー
写真：: Gresini Racing
マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
カルロ・メルリーニ、グレッシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
ミケーレ・マシーニ（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス
写真：: Gresini Racing
マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
マルク・マルケス（グレシーニ・レーシング
写真：: Gresini Racing
アレックス・マルケス, グレシーニ・レーシング, マルク・マルケス
写真：: Gresini Racing
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