【PR】青木拓磨が3時間熱中！　公式ゲーム『MotoGP™22』の進化に驚き「すごいリアル……これはゲームだと思っちゃいけない」

■最新ゲームの進化、見せてもらいましょう

MotoGP公式ゲーム『MotoGP™22』を先行体験すべく、ある人物が都内某所に姿を現した。日本テレビで世界最高峰のロードレースMotoGPの解説を行なっていることでもおなじみの、元GPライダー青木拓磨だ。

青木は、1997年に当時の世界ロードレース選手権最高峰である500ccクラスにホンダから参戦を開始。翌1998年にテスト中の事故で下半身不随の障害を負ってしまい、バイクレースの世界からは離れることになったが、その後は4輪レースなどで精力的に活動を行っており、2021年には世界三大レースのひとつに数えられるル・マン24時間レースにも参戦し完走を果たしている。

その青木とて、最新MotoGPを乗りこなすのは簡単ではなかったようだ。

「ええぇっ〜、こんなに曲がらないの!?」

『MotoGP™22』を起動し、意気揚々とゲームスタートさせた青木は数ラップを走った後、そう口にした。

彼が最初に選んだマシンは、かつて自身も所属したチームであるレプソル・ホンダのRC213V。ライダーは“ポル・エスパルガロ”だ。サンマリノGPの舞台であるミサノ・ワールド・サーキット・マルコ・シモンチェリを舞台にV型4気筒エンジンのサウンドを轟かせたが、コーナリングで曲がりきれず、転倒するシーンが続いた。

青木は「クッソォ~」と転ぶ度に思い通りに操れないことに対する悔しさが口を付いて出ていたが、さすが元GPライダー。次第にコーナリングもかなり“様に”なってきた。

コントローラーを一度も置くこと無く、グランプリのフリー走行さながらに走り込んでいく青木は「いや、今の(レースをしている)子にはいいですねこれは」と言葉をこぼした。

「4輪では僕もシミュレーターを走らせていますが、(WGP参戦)当時はバイクのそういったモノが無かったですからね」

「(こうしたコントローラーで動かすゲームでも)コースを覚えられるんですよ。それだけでも、セッションの前に学べるのは助かるでしょうね。羨ましいですし、僕の現役時代に欲しかったですね」

■扱いやすいマシンはどれだ!? 青木拓磨のメーカー横断ライド

走りはこなれて来たものの、まだまだ転倒が続く青木。ここで改めて初心者向けのチュートリアルを受け、気分転換がてら昨年限りでMotoGPを引退したバレンティーノ・ロッシとケーシー・ストーナーによる争いが展開された2009年シーズンを“まるごと再現”した新モードに挑戦。このモードでは、当時のストーナーと同じく、まずはカタールGPを逃げ切って勝たねばならない。このモードを始めると、青木は新世代のゲーム機で表現された、マシンごとの挙動の違いを感じ取った。

「(2009年の)ドゥカティ、さっきより曲がりますね。トラクションコントロールの少ない、自分の乗っていたモノに近くて、(RC213Vより)やりやすいです」と、ストーナーを操る青木は言う。

「寝かし込んだときの動きがさっきのマシンと違って軽いんですよね。これは今の(MotoGPクラスの)マシンの羽(ウイングを備えたカウル)のダウンフォースの効果が凄いというのが現れているように思えます」

ただゲームではロッシに追い抜かれ、史実とは異なるストーナーの敗北……「いやー、難しい!」と新旧MotoGPマシンの乗りこなしに四苦八苦した青木だったが、その目は完全に“負けず嫌い”のライダーそのもの。ここから青木は怒涛の勢いで走行を重ねていく。

再びRC213Vを走らせた後、青木はまずはヤマハのYZR-M1をチョイス。実際のMotoGPでも“ルーキー向け”とも言われたこのマシンを走らせ始めると、青木はすぐに「曲がりますね!」と、その違いを感じ取った。

続けて走らせたドゥカティ・デスモセディチGPに対しては「動きが重いですね……。それから曲がりづらい」と、改善は受けつつあるものの、依然としてドゥカティの弱みと認識されているコーナリング特性がヤマハとは違っているという実際の評価に近いインプレッションだった。

KTM、さらにスズキとライディングを続けて行った青木だが、最も走らせやすいと感じたのは、2台目に乗ったヤマハだったと語った。

なお今作では、近年話題となっているMotoGPマシンの加速改善を目的とした装置“ライドハイドデバイス”も再現され、プレイヤーが自らコントロールできるというから驚きだ。

これまでそのリアルさを口してきた青木だが、ライドハイドデバイスの再現には「いやぁ~、よくやりますね」と、さらなる驚きを隠せずにいた。

■これはゲームであっても…そう思っちゃいけない!

追突されて転倒……「クソッ」……ブレーキングでグラベルへ……「どうして止まれないんだーっ!」

青木はかれこれ約3時間……MotoGPマシンのライディングを続けた。実にFP1からFP3までを合わせた時間に匹敵する、長時間のライディングだ。

取材予定時間を大幅に超過した頃、青木は意を決して最後の勝負に挑んだ。選んだモードは、前出の2009年を再現したモノだ。コントローラーを手にする彼の表情は、GPライダーの鋭い眼光になっていたと言って差し支えない。

ただ、その挑戦は最後にはならなかった。

「すみません、もう1回チャレンジお願いします」

「上手く行ってたのに……! あと1回!」

「ああーー裕紀(高橋裕紀)に追いついてたのに! あと1回いいですか!?」

「(スタート直後に転倒し)……最後に、もう1回いいですか?」

GPライダーとは世界一の負けず嫌い……そんな言葉を体現するかのように、青木の挑戦は続いた。

最後は実車さながらの“集中力切れ”でチャレンジを終えた青木。改めて最新ゲーム機でプレイした『MotoGP™22』の印象を訊くと、彼は「ゲームだと思っちゃいけない」と口にした。

「マシンは(メーカー間で)動きが違うし、最新型と(旧型と)でも違う。コースは特定の部分まで細かく再現されていますし、これは練習になりますね」

「“ゲームだと思っちゃいけない”……それくらいリアルです。それこそ、僕の(Moto2放送の)解説前にやってもいいくらいですね」

「これはeスポーツになっているのもうなずけます。やりこんで、Moto3クラスから現実のようにステップアップしてくことがとても大事だとよく分かりますよ。(MotoGPクラスが)最高峰の存在だと、理解できると思います。プレイして、それを体験してみてほしいですね」

ゲームであってもリアルを突き詰めている……『MotoGP™22』には元GPライダーからある意味“お墨付き”をつけられた形だ。

MotoGPは2016年頃から各チーム間の競争力が接近。直近の2020年、2021年はファクトリー、サテライトを含め非常にバラエティに富んだ面々が表彰台に並ぶ。2022年もその状況は変わらず、アプリリアの初優勝などサプライズも発生。GPライダーお墨付きの公式ゲームをプレイすることで、激戦の続くMotoGPの戦いを、より身近に感じ、視点をより広く持って新たな観戦の楽しみを得られるかもしれない。

本作は4月28日(木)、MotoGP第6戦スペインGPの開催直前に発売される……トレーニングモードも充実し“初心者向け”にもわかりやすく作られつつも、“乗りこなす”にはしっかりとやり込む必要がある1作である。一度味わえばライダーたちの凄さを改めて実感し、観戦する際の熱が高まるのは間違いないだろう。

